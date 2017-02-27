почему евро до 1.6 а не до 1.43 и почему до 1.08, а не до 0.88 ? почему гривна до сентября - что в сентябре 2021 будет, почему не 15 или 20 июля ? "с цифровалютой понятно" - ну так не нужно 10 млн - достаточно 1 тыс долларов или даже гривень, чтоб начать.... и не нужны никакие асики.
почему евро до 1.6 а не до 1.43 и почему до 1.08, а не до 0.88 ? почему гривна до сентября - что в сентябре 2021 будет ? "с цифровалютой понятно" - ну так не нужно 10 млн - достаточно 1 тыс долларов или даже гривень, чтоб начать.... и не нужны никакие асики.
ну может у человека сложные формулы: долго писать и не факт, что мы поймём. Но напрягает величина стартового капитала, без которого никак интереснее не почему, а что...что он курит?
Вася, якщо ти вже став моїм біографом, то пригадай мої слова про біток, коли він був десь біля 20, я говорив про його ріст за 50 і радив зливатися на цьому курсі, але в тебе щось з пам’яттю - тут помню, а тут забув! А золото на хорошому рівні, хто вклався на низах той в шоколаді, як колись нам розказував Ден! Ну, а ти перекидай ойро в долар і назад і май свої стабільні декілька сот гривень на день! Я ж не проти! А форум я читаю по приколу, ти ж знаєш, і дивлюся на фінансові потуги нинішнього люду! Так сказати на їхньому місці міг би бути я, але я на своєму! Є вільна хвилина - зайшов і порадів за вдалі операції наших колег! Що там батарейки продаються?!
kluychkooleg"[quote="5223407:kluychkooleg написав:Смотрю я на этот боковик, когда даже в пятницу ракета взлетать не хочет и радуюсь, что сдержал себя и неделю назад купил доллар по 27,75 всего на половину гривни. Буду держать оставшуюся по 15% (+28 коп в месяц) и 10% (+19 коп в месяц) до июля. А там посмотрим.
Под 15% это на КОКО,не более 15к.? "неделю назад купил доллар по 27,75 всего на половину гривни" 100 дол.хоть купили?
КОКО можно иметь не одну. Купил 4,5 доллара (чтобы вам лучше спалось).[/quote] Нормально сплю....купите хотя бы 5-6 ,отпишитесь, очень важно для нас.......[/quote] 😂😂😂
Закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году.
В частности, документ внедряет нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).
Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Источник: https://biz.censor.net/n3268228