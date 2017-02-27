Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за месяц * - средний курс последнего рабочего дня месяца
Как видно со второй таблицы, гривна начала стабильно укрепляться ещё с Декабря прошлого года. Можно сказать, что в этом году фактор сезонности работает на 100%. Дно курса в прошлом году пришлось на Июнь, думаю, что в этом году будет похожая ситуация. Сам ещё с Января сижу на текущих гривневых счетах и частично на грн депо до 22 июня, т.е. скоро будет полгода, как сижу полностью в гривне. В этом месяце или начале следующего планирую заходить в валюту как минимум на 50%.
heineken написав:Тут на форуме некоторые форумчане активно ванговали удешевление мировых цен на нефть после снятия санкций с Ирана и Венесуэлы,в следствии чего топливо и газ в Ураине подешевеет и все заживут.Но забыли указать ,в каком году это ждать))) Хорошо,когда прочитав таких нострадамусов,делаешь точно наоборот и имеешь профит.Пока боковик,вышел окончательно из гривны.Всем добра!
А Вы не торопитесь с козами на торг! Сегодня ОПЕК заседает, снова квоты будут делить. Под это заседание и нефть подросла хорошо. Но если крутые дяди ничего опять не решат толкового, то как резко выросла цена на "жижу", так и вниз обвалится на сухих фактах итогов встречи. Просто подождите до вечера, когда официальные результаты переговоров огласят.
Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 01.06.2021 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
За місяць по відношенню до гривні втрали австралієць, доляр і євро. Інші активи здобули, і здобувших більше ніж втративших! Більше за всіх здобуло золото! Аж 5,83 відсотка на місяць
З фунтом, здається, вгадали, бо тільки він з початку року і виграє у гривні та виграш нарасає! Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Я попереджав в середині місяця що додав 2 відсотки золота за рахунок доляра коли дізнались про квітневу інфляцію в Америці. На сьогодні якось так сталося що євро підскочив аж на другу сходинку тобто здешавшав відносно інших активів. Тому я вирішив додати його в кошику на 1 відсоток, бо задешево куплю за гривню.
Хоч за місяц і заробили, та з початку року все ще маємо втрати На моменті кошик над британцем, всі інші вище. І, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Отож я в євро маю зиск. Програю тільки британцю
На останній місяць втратили 0,63%. Якщо привести до всього року маємо втрати -0,63*12/5= −1,51(-5,97%(-12,96))). Отакої.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............01.06.2021..........02.06.2021 дата розрахунку..............31.05.2021...........01.06.2021 Євро.................................33,5116................33,5335...+0.07% Долар США......................27,4674................27,4381...-0.11% После полудня курс почти не изменился. Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки и никуда не пошли. Около 11 вернулись к уровню открытия. Незадолго до 12 опустились на полкопейки. В мире доллар вчера вечером обвалился, а после этого ведет себя относительно спокойно. Справочный курс встретили котировками 27.4300 - 27.4500, что на полкопейки ниже открытия. Точно также, как и вчера, после 12 приподнялись на полкопейки, потом опустились на копейку и ушли на обед. После обеда приподнялись на полкопейки. В мире доллар немного отскочил от утренних минимумов и стабилизировался. Официальный курс встретили котировками 27.4300 - 27.4500. За день опустились на 0.5 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 26.8181 (-5) +62 2019 - 26.8547 (-2) +58
[quote="5236722:yuri_m"[/quote] А Вы не торопитесь с козами на торг! Сегодня ОПЕК заседает, снова квоты будут делить. Под это заседание и нефть подросла хорошо. Но если крутые дяди ничего опять не решат толкового, то как резко выросла цена на "жижу", так и вниз обвалится на сухих фактах итогов встречи. Просто подождите до вечера, когда официальные результаты переговоров огласят.[/quote].
Вы выдаете желаемое за действительное.Так денег не заработать.Покупай на слухах,продавай на фактах.Конечно,завтра все может быть,но бензин и дизель будут в Украине дорожать.И снова некоторые оптимисты скажут- значит фермеры сольют больше валюты для уборочной и гривна укрепится.Везде можно выковырять позитивчик
Striker написав:Как видно со второй таблицы, гривна начала стабильно укрепляться ещё с Декабря прошлого года. Можно сказать, что в этом году фактор сезонности работает на 100%. Дно курса в прошлом году пришлось на Июнь, думаю, что в этом году будет похожая ситуация. Сам ещё с Января сижу на текущих гривневых счетах и частично на грн депо до 22 июня, т.е. скоро будет полгода, как сижу полностью в гривне. В этом месяце или начале следующего планирую заходить в валюту как минимум на 50%.
Я б не назвав це фактором сезонності. Це інфляція і вона заставляє запускати гроші в роботу, щоб вони не знецінювались. А оскільки тут пів країни сидить у валюті, то відповідно, щоб запустити заначки в роботу, цю валюту потрібно поміняти про що і пише пан Данилишин Клієнти ж банків, навпаки хомячать валюту. Швидше за все, все що можна вийняти із бізнесу без втрати продуктивності, скирдується у валюту. Девальвація буде. Це точно. От тільки не відомо коли цей процес почнеться і наскільки масштабним він буде. Адже якщо зробити фальстарт (відкупитись), то недоотримаєте вигоду. А враховуючи суттєву інфляцію, то можливо навіть втратите. Поки що все виглядає так, неначе ми повернулись в доковідний 2018. Але це омана. І не через вірус чи ще щось. А саме через інфляцію. Саме вона буде головною дієвою особою на всіх ринках в найближчі місяці а можливо навіть роки. Зараз, в даний конкретний момент, інфляція нам навіть допомагає. Вона запускає процес витрачання грошей у пересічних, тим самим підтримуючи нашу економіку та дохідну частину бюджету. Але ця ілюзія не буде тривати довго. Тому постійно потрібно бути на поготові.
Realist написав:Я б не назвав це фактором сезонності. Це інфляція і вона заставляє запускати гроші в роботу, щоб вони не знецінювались. А оскільки тут пів країни сидить у валюті, то відповідно, щоб запустити заначки в роботу, цю валюту потрібно поміняти про що і пише пан Данилишин Клієнти ж банків, навпаки хомячать валюту. Швидше за все, все що можна вийняти із бізнесу без втрати продуктивності, скирдується у валюту. Девальвація буде. Це точно. От тільки не відомо коли цей процес почнеться і наскільки масштабним він буде. Адже якщо зробити фальстарт (відкупитись), то недоотримаєте вигоду. А враховуючи суттєву інфляцію, то можливо навіть втратите. Поки що все виглядає так, неначе ми повернулись в доковідний 2018. Але це омана. І не через вірус чи ще щось. А саме через інфляцію. Саме вона буде головною дієвою особою на всіх ринках в найближчі місяці а можливо навіть роки. Зараз, в даний конкретний момент, інфляція нам навіть допомагає. Вона запускає процес витрачання грошей у пересічних, тим самим підтримуючи нашу економіку та дохідну частину бюджету. Але ця ілюзія не буде тривати довго. Тому постійно потрібно бути на поготові.
Можна називати це як завгодно, але по факту я з початку року обрав правильну стратегію. До речі, з того ж моменту вже не читаю Переса і без його порад маю кращий профіт, ніж коли намагався повторювати за ним. По інфляції - так, також почав багато витрачати на техніку, на облаштування житла та інше, бо % по депозиту та на поточних рахунках її, інфляцію, не компенсують в повній мірі. Але все витратити не можна, бо заначка завжди необхідна, тому все одно доведеться крутитися і робити все можливе для збереження своїх заощаджень. В мене майже немає сумнівів, що в серпні буде ослаблення гривні, якщо не наступного місяця. Як тільки побачу динаміку на девальвацію, відразу ж почну заходити частинами. Я ж не просто так малюю ці таблички, в першу чергу - роблю це для себе, ну і ділюся з іншими. Звісно, ситуація ще може багато разів змінитися як в одну, так і в іншу сторону, але минулий рік для мене як шаблон, від якого я буду відштовхуватися для наступних дій.
somilitark написав:А что за печалька на ветке? Может из-за продолжающейся ревальвации? Так она же маленькая сегодня, на полшишечки) Всего навсего примерно 4 копейки сбросили. А вот на наличке истерика, бумаги нет, на себя реально по 38 и осторожно, продажа 43, но говорят можно и дешевле. Караул, посевная затягивается, но скоро лето. Можно и традиционный летний укрепляж замутить. Каждому словившему дно, новое дно в нагрузку🙃
чего радуетесь-то ? тому что доят инфляцией с одной стороны и крепенькой гривной с другой стороны ? ну радуйтесь дальше . Можете еще открыть 27 гривнедепозитов
а я же спокойно покупал в апреле по 27.85 - 28 на свободную гривну (пошортив ради принципа эквивалент до курса 26+) и не ипу себе мозг. скоро опять пойду куплю.
"завтра" кто-то стянет войска или опять какая-нибудь хрень - а доллярчиков по прийнятній ціні "резко" не станет .
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 01 чер, 2021 16:26, всього редагувалось 2 разів.
Striker написав:Можна називати це як завгодно, але по факту я з початку року обрав правильну стратегію. До речі, з того ж моменту вже не читаю Переса і без його порад маю кращий профіт, ніж коли намагався повторювати за ним.
Будь-який автор та дописувач - це тільки ще одна точка зору. Чим більше цікавих дописувачів - тим ширше коло думок, тим більша ймовірність прийняти правильне рішення. Не потрібно повторювати ні заким. Бо те, що підходить одному, може бути шкодою для іншого.
Striker написав:По інфляції - так, також почав багато витрачати на техніку, на облаштування житла та інше, бо % по депозиту та на поточних рахунках її, інфляцію, не компенсують в повній мірі.
Головне правильно витрачати гроші. На модернізацію або поповнення основних засобів. Навіть нова м'ясорубка на кухні яка дозволяє молоти собі фарш самому швидше та якісніше зекономить вам час, а відповідно гроші в майбутньому. Капітал - це не тільки гроші (заначка), а всі матеріальні та нематеріальні активи за допомогою яких ви можете заробляти гроші або зменшувати витрати.
Striker написав: Я ж не просто так малюю ці таблички, в першу чергу - роблю це для себе, ну і ділюся з іншими. Звісно, ситуація ще може багато разів змінитися як в одну, так і в іншу сторону, але минулий рік для мене як шаблон, від якого я буду відштовхуватися для наступних дій.
За таблички - дякуємо. А щодо шаблонів... Ця помилка принесла збитки багатьом. Не прив'язуйтесь до якогось періоду як до шаблону. Тільки використовуйте його як орієнтир потенційних варіантів розвитку подій.