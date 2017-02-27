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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7756775777587759

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 123
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
29%
36
27.50-28.00
47%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:28

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
Зображення

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за месяц
Зображення
* - средний курс последнего рабочего дня месяца

Как видно со второй таблицы, гривна начала стабильно укрепляться ещё с Декабря прошлого года. Можно сказать, что в этом году фактор сезонности работает на 100%. Дно курса в прошлом году пришлось на Июнь, думаю, что в этом году будет похожая ситуация.
Сам ещё с Января сижу на текущих гривневых счетах и частично на грн депо до 22 июня, т.е. скоро будет полгода, как сижу полностью в гривне. В этом месяце или начале следующего планирую заходить в валюту как минимум на 50%.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:45

  heineken написав:Тут на форуме некоторые форумчане активно ванговали удешевление мировых цен на нефть после снятия санкций с Ирана и Венесуэлы,в следствии чего топливо и газ в Ураине подешевеет и все заживут.Но забыли указать ,в каком году это ждать))) Хорошо,когда прочитав таких нострадамусов,делаешь точно наоборот и имеешь профит.Пока боковик,вышел окончательно из гривны.Всем добра!

А Вы не торопитесь с козами на торг! Сегодня ОПЕК заседает, снова квоты будут делить. Под это заседание и нефть подросла хорошо. Но если крутые дяди ничего опять не решат толкового, то как резко выросла цена на "жижу", так и вниз обвалится на сухих фактах итогов встречи. Просто подождите до вечера, когда официальные результаты переговоров огласят.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:48

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!

2021__Зараз_Відсоток_____________2018__2019

31,950 30,425 -4,77(-5,01+0,24) CHF 2 - 1,05 -14,16
34,625 33,40 -3,54(-3,32-0,22) EUR 3 - 4,93 -16,64
28,325 27,420 -3,19(-2,05-1,14) USD 5 - 0,45 -13,45
1699,5 1665,0 -2,98(-8,81+5,83) XAU 1 - 3,55 + 2,85
0,3800 0,3700 -2,63(-2,63+0,00) RUB 4 -17,37 - 3,18
21,100 20,775 -2,00(-1,77-0,23) AUD 6 -11,28 -14,91
Позиція кошику = -0,63%
38,350 38,925 +1,50(+0,52+0,98) GBP 7 - 6,54 -11,71
гривня_____ +3,6486(+2,9668+0,6818) % чистий прибуток по депозитах з початку року

Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 01.06.2021 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці.
Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

За місяць по відношенню до гривні втрали австралієць, доляр і євро. Інші активи здобули, і здобувших більше ніж втративших! Більше за всіх здобуло золото! Аж 5,83 відсотка на місяць

З фунтом, здається, вгадали, бо тільки він з початку року і виграє у гривні та виграш нарасає!

Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик!
Я попереджав в середині місяця що додав 2 відсотки золота за рахунок доляра коли дізнались про квітневу інфляцію в Америці. На сьогодні якось так сталося що євро підскочив аж на другу сходинку тобто здешавшав відносно інших активів. Тому я вирішив додати його в кошику на 1 відсоток, бо задешево куплю за гривню.

XAU - 24+2%; CHF - 4%; USD - 22-2%; EUR - 9+1%;
AUD - 0%;GBP - 6%; UAH - 35-1%; RUB - 0%.

На сьогодні, за місяць маємо:

(26*(5,83)+4*(0,24)+20*(-1,14)+10*(-0,22)+0*(-0,23)+6*(0,98)+34*(0,6818)+0*(0,00))/100 = 1,57%(-1,44%)

Заробили трошки більше ніж втратили в попередньому місяці!

На сьогодні, з початку року маємо:

(26*(-2,98)+4*(-4,77)+20*(-3,19)+10*(-3,54)+0*(-2,00)+6*(1,50)+34*(3,6486)+0*(-2,63))/100 =- 0,63%(-3,24%)

Хоч за місяц і заробили, та з початку року все ще маємо втрати :?

На моменті кошик над британцем, всі інші вище. І, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Отож я в євро маю зиск. Програю тільки британцю :-(

На останній місяць втратили 0,63%. Якщо привести до всього року маємо втрати
-0,63*12/5= −1,51(-5,97%(-12,96))). Отакої. :|


ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.06.2021..........02.06.2021
дата розрахунку..............31.05.2021...........01.06.2021
Євро.................................33,5116................33,5335...+0.07%
Долар США......................27,4674................27,4381...-0.11%
После полудня курс почти не изменился.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки и никуда не пошли. Около 11 вернулись к уровню открытия. Незадолго до 12 опустились на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером обвалился, а после этого ведет себя относительно спокойно.
Справочный курс встретили котировками 27.4300 - 27.4500, что на полкопейки ниже открытия.
Точно также, как и вчера, после 12 приподнялись на полкопейки, потом опустились на копейку и ушли на обед. После обеда приподнялись на полкопейки.
В мире доллар немного отскочил от утренних минимумов и стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 27.4300 - 27.4500. За день опустились на 0.5 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.8181 (-5) +62
2019 - 26.8547 (-2) +58

2018 - 26.1139 (-1)
2017 - 26.2710 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:08

[quote="5236722:yuri_m"[/quote]
А Вы не торопитесь с козами на торг! Сегодня ОПЕК заседает, снова квоты будут делить. Под это заседание и нефть подросла хорошо. Но если крутые дяди ничего опять не решат толкового, то как резко выросла цена на "жижу", так и вниз обвалится на сухих фактах итогов встречи. Просто подождите до вечера, когда официальные результаты переговоров огласят.[/quote].


Вы выдаете желаемое за действительное.Так денег не заработать.Покупай на слухах,продавай на фактах.Конечно,завтра все может быть,но бензин и дизель будут в Украине дорожать.И снова некоторые оптимисты скажут- значит фермеры сольют больше валюты для уборочной и гривна укрепится.Везде можно выковырять позитивчик :lol:
heineken
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:26

  Striker написав:Как видно со второй таблицы, гривна начала стабильно укрепляться ещё с Декабря прошлого года. Можно сказать, что в этом году фактор сезонности работает на 100%. Дно курса в прошлом году пришлось на Июнь, думаю, что в этом году будет похожая ситуация.
Сам ещё с Января сижу на текущих гривневых счетах и частично на грн депо до 22 июня, т.е. скоро будет полгода, как сижу полностью в гривне. В этом месяце или начале следующего планирую заходить в валюту как минимум на 50%.

Я б не назвав це фактором сезонності. Це інфляція і вона заставляє запускати гроші в роботу, щоб вони не знецінювались. А оскільки тут пів країни сидить у валюті, то відповідно, щоб запустити заначки в роботу, цю валюту потрібно поміняти про що і пише пан Данилишин
Клієнти ж банків, навпаки хомячать валюту. Швидше за все, все що можна вийняти із бізнесу без втрати продуктивності, скирдується у валюту.
Девальвація буде. Це точно. От тільки не відомо коли цей процес почнеться і наскільки масштабним він буде.
Адже якщо зробити фальстарт (відкупитись), то недоотримаєте вигоду. А враховуючи суттєву інфляцію, то можливо навіть втратите. Поки що все виглядає так, неначе ми повернулись в доковідний 2018. Але це омана. І не через вірус чи ще щось. А саме через інфляцію. Саме вона буде головною дієвою особою на всіх ринках в найближчі місяці а можливо навіть роки.
Зараз, в даний конкретний момент, інфляція нам навіть допомагає. Вона запускає процес витрачання грошей у пересічних, тим самим підтримуючи нашу економіку та дохідну частину бюджету. Але ця ілюзія не буде тривати довго. Тому постійно потрібно бути на поготові.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:57

  Realist написав:Я б не назвав це фактором сезонності. Це інфляція і вона заставляє запускати гроші в роботу, щоб вони не знецінювались. А оскільки тут пів країни сидить у валюті, то відповідно, щоб запустити заначки в роботу, цю валюту потрібно поміняти про що і пише пан Данилишин
Клієнти ж банків, навпаки хомячать валюту. Швидше за все, все що можна вийняти із бізнесу без втрати продуктивності, скирдується у валюту.
Девальвація буде. Це точно. От тільки не відомо коли цей процес почнеться і наскільки масштабним він буде.
Адже якщо зробити фальстарт (відкупитись), то недоотримаєте вигоду. А враховуючи суттєву інфляцію, то можливо навіть втратите. Поки що все виглядає так, неначе ми повернулись в доковідний 2018. Але це омана. І не через вірус чи ще щось. А саме через інфляцію. Саме вона буде головною дієвою особою на всіх ринках в найближчі місяці а можливо навіть роки.
Зараз, в даний конкретний момент, інфляція нам навіть допомагає. Вона запускає процес витрачання грошей у пересічних, тим самим підтримуючи нашу економіку та дохідну частину бюджету. Але ця ілюзія не буде тривати довго. Тому постійно потрібно бути на поготові.

Можна називати це як завгодно, але по факту я з початку року обрав правильну стратегію. До речі, з того ж моменту вже не читаю Переса і без його порад маю кращий профіт, ніж коли намагався повторювати за ним.
По інфляції - так, також почав багато витрачати на техніку, на облаштування житла та інше, бо % по депозиту та на поточних рахунках її, інфляцію, не компенсують в повній мірі. Але все витратити не можна, бо заначка завжди необхідна, тому все одно доведеться крутитися і робити все можливе для збереження своїх заощаджень. В мене майже немає сумнівів, що в серпні буде ослаблення гривні, якщо не наступного місяця. Як тільки побачу динаміку на девальвацію, відразу ж почну заходити частинами. Я ж не просто так малюю ці таблички, в першу чергу - роблю це для себе, ну і ділюся з іншими. Звісно, ситуація ще може багато разів змінитися як в одну, так і в іншу сторону, але минулий рік для мене як шаблон, від якого я буду відштовхуватися для наступних дій.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:22

  somilitark написав:А что за печалька на ветке?
Может из-за продолжающейся ревальвации?
Так она же маленькая сегодня, на полшишечки)
Всего навсего примерно 4 копейки сбросили.
А вот на наличке истерика, бумаги нет, на себя реально по 38 и осторожно, продажа 43, но говорят можно и дешевле. Караул, посевная затягивается, но скоро лето. Можно и традиционный летний укрепляж замутить. Каждому словившему дно, новое дно в нагрузку🙃


чего радуетесь-то ?
тому что доят инфляцией с одной стороны и крепенькой гривной с другой стороны ?
ну радуйтесь дальше . Можете еще открыть 27 гривнедепозитов :mrgreen: :mrgreen:

а я же спокойно покупал в апреле по 27.85 - 28 на свободную гривну (пошортив ради принципа эквивалент до курса 26+) и не ипу себе мозг. :lol: скоро опять пойду куплю.

"завтра" кто-то стянет войска или опять какая-нибудь хрень - а доллярчиков по прийнятній ціні "резко" не станет . :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 01 чер, 2021 16:26, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:23

  Striker написав:Можна називати це як завгодно, але по факту я з початку року обрав правильну стратегію. До речі, з того ж моменту вже не читаю Переса і без його порад маю кращий профіт, ніж коли намагався повторювати за ним.

Будь-який автор та дописувач - це тільки ще одна точка зору. Чим більше цікавих дописувачів - тим ширше коло думок, тим більша ймовірність прийняти правильне рішення. Не потрібно повторювати ні заким. Бо те, що підходить одному, може бути шкодою для іншого.
  Striker написав:По інфляції - так, також почав багато витрачати на техніку, на облаштування житла та інше, бо % по депозиту та на поточних рахунках її, інфляцію, не компенсують в повній мірі.

Головне правильно витрачати гроші. На модернізацію або поповнення основних засобів. Навіть нова м'ясорубка на кухні яка дозволяє молоти собі фарш самому швидше та якісніше зекономить вам час, а відповідно гроші в майбутньому. Капітал - це не тільки гроші (заначка), а всі матеріальні та нематеріальні активи за допомогою яких ви можете заробляти гроші або зменшувати витрати.
  Striker написав: Я ж не просто так малюю ці таблички, в першу чергу - роблю це для себе, ну і ділюся з іншими. Звісно, ситуація ще може багато разів змінитися як в одну, так і в іншу сторону, але минулий рік для мене як шаблон, від якого я буду відштовхуватися для наступних дій.

За таблички - дякуємо. А щодо шаблонів... Ця помилка принесла збитки багатьом. Не прив'язуйтесь до якогось періоду як до шаблону. Тільки використовуйте його як орієнтир потенційних варіантів розвитку подій.
Realist
 
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