Додано: Вів 01 чер, 2021 15:57

Realist написав: Я б не назвав це фактором сезонності. Це інфляція і вона заставляє запускати гроші в роботу, щоб вони не знецінювались. А оскільки тут пів країни сидить у валюті, то відповідно, щоб запустити заначки в роботу, цю валюту потрібно поміняти про що і пише пан Данилишин

Клієнти ж банків, навпаки хомячать валюту. Швидше за все, все що можна вийняти із бізнесу без втрати продуктивності, скирдується у валюту.

Девальвація буде. Це точно. От тільки не відомо коли цей процес почнеться і наскільки масштабним він буде.

Адже якщо зробити фальстарт (відкупитись), то недоотримаєте вигоду. А враховуючи суттєву інфляцію, то можливо навіть втратите. Поки що все виглядає так, неначе ми повернулись в доковідний 2018. Але це омана. І не через вірус чи ще щось. А саме через інфляцію. Саме вона буде головною дієвою особою на всіх ринках в найближчі місяці а можливо навіть роки.

Зараз, в даний конкретний момент, інфляція нам навіть допомагає. Вона запускає процес витрачання грошей у пересічних, тим самим підтримуючи нашу економіку та дохідну частину бюджету. Але ця ілюзія не буде тривати довго. Тому постійно потрібно бути на поготові. Я б не назвав це фактором сезонності. Це інфляція і вона заставляє запускати гроші в роботу, щоб вони не знецінювались. А оскільки тут пів країни сидить у валюті, то відповідно, щоб запустити заначки в роботу, цю валюту потрібно помінятиКлієнти ж банків, навпаки хомячать валюту. Швидше за все, все що можна вийняти із бізнесу без втрати продуктивності, скирдується у валюту.Девальвація буде. Це точно. От тільки не відомо коли цей процес почнеться і наскільки масштабним він буде.Адже якщо зробити фальстарт (відкупитись), то недоотримаєте вигоду. А враховуючи суттєву інфляцію, то можливо навіть втратите. Поки що все виглядає так, неначе ми повернулись в доковідний 2018. Але це омана. І не через вірус чи ще щось. А саме через інфляцію. Саме вона буде головною дієвою особою на всіх ринках в найближчі місяці а можливо навіть роки.Зараз, в даний конкретний момент, інфляція нам навіть допомагає. Вона запускає процес витрачання грошей у пересічних, тим самим підтримуючи нашу економіку та дохідну частину бюджету. Але ця ілюзія не буде тривати довго. Тому постійно потрібно бути на поготові.

Можна називати це як завгодно, але по факту я з початку року обрав правильну стратегію. До речі, з того ж моменту вже не читаю Переса і без його порад маю кращий профіт, ніж коли намагався повторювати за ним.По інфляції - так, також почав багато витрачати на техніку, на облаштування житла та інше, бо % по депозиту та на поточних рахунках її, інфляцію, не компенсують в повній мірі. Але все витратити не можна, бо заначка завжди необхідна, тому все одно доведеться крутитися і робити все можливе для збереження своїх заощаджень. В мене майже немає сумнівів, що в серпні буде ослаблення гривні, якщо не наступного місяця. Як тільки побачу динаміку на девальвацію, відразу ж почну заходити частинами. Я ж не просто так малюю ці таблички, в першу чергу - роблю це для себе, ну і ділюся з іншими. Звісно, ситуація ще може багато разів змінитися як в одну, так і в іншу сторону, але минулий рік для мене як шаблон, від якого я буду відштовхуватися для наступних дій.