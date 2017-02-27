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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:25
pesikot написав:
Такая же польза
Посмотрев на текущую ситуацию (вокруг себя), достаточно задать себе один вопрос. Хочешь ли ты видеть себя в таком же качестве в подобном же окружении еще раз, пережить все снова? Это и будет твоим генеральным руководством к действию, но можно и дальше годами просто отщипывать по две копейки.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:09
somilitark
Вольдемар, нравится выступать в роли ментора, наставника))) хотя сам многого не достиг (вернее достиг мало чего)
человека не знаешь, кем работает и сколько зарабатывает -тем более
могу проинформировать, что он состоятельнее тебя-раз,
образованнее -два, и культурнее -три
п.с. напомнило мне один маленький разговор в 1989г на тх Грузия с помполитом, получилось что девушка к которой он подкатывал-выбрала не его, а меня
помполит спросил: сколько вам лет?
я в вашем возрасте руководил обкомом комсомола
миллионного города Ворошиловграда (ему было 39лет)
я:так в чем заслуга? через пару лет за это будут бить в морду
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:13
somilitark написав:
А что за печалька на ветке?
Может из-за продолжающейся ревальвации?
Так она же маленькая сегодня, на полшишечки)
Всего навсего примерно 4 копейки сбросили.
А вот на наличке истерика, бумаги нет, на себя реально по 38 и осторожно, продажа 43, но говорят можно и дешевле. Караул, посевная затягивается, но скоро лето. Можно и традиционный летний укрепляж замутить. Каждому словившему дно, новое дно в нагрузку🙃
Вы же буквально неделю назад завляли, что по вашему мнению достигнут уровень, на котором стоит откупиться - 27,50, а теперь стебетесь над теми, кто не угадал дно и откупился. Как так?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:50
Сбережения своих средств всегда рассматриваю с трех точек зрения- стратегическая (3-5 лет), тактическая (1-3) и операционная (до года).
Стратегия это, например, квартира, дача, образование детей, пенсия и т.д.
Тактика это, например, машина, ремонт…
Операционка это конвертнуть деньги в течении года. Интересно конечно. Но сейчас я этому только учусь. Потому об этом говорить не буду.
Напоминаю, я говорю о сбережениях, а не о тратах….
Так вот. Стратегически, покупая валюту с 2000 года, по любому курсу, я ещё ни разу не проиграл/потерял.
Тактически. За исключением последних 2 лет я, также, ещё ни разу не проиграл.
Но в последние пару лет, для себя лично, я увидел одно существенное изменение, которое, в моем понимании, стало существенным.
А точнее, я говорю о стоимости привлечения денег в Украине.
Здесь многие вспоминают % по депозитам в 15, 17, 20, 25% когда-то…. Но мало кто задумывается о том, 1) почему такой % платили ранее и 2) сколько стоило стране «обслуживание» такого процента за счёт средств налогоплательщиков (при учете % олигархов в итоговом P&L всей страны).
Все это я говорю к тому, что снижение стоимости «свободных» денег внутри страны (то есть «лишних» денег на депозитах, а не денег собранных благодаря налогам)… В итоге привело к тому, что стоимость их «обслуживания» реально снизилась даже не на 100%, а в разы….
Да, я понимаю, что неэффективные траты (а проще говоря «распил») бюджетных средств мы (страна) ещё не победили…
Но все же, стоимость привлечения «свободных» средств населения снизили в разы (как для собственников банков, так и для страны, через ОВГЗ)
Я не знаю точный % соотношения средств, между «бюджетными» и кредитами частных (но всеже чьих-то личных банков, например, Приват), которые в дальнейшем, через кредиты, инвестируются в развитие производства/отраслей всей нашей страны….
Но точно могу сказать, что доля (%) «гос. дотаций» по отношению к «частным кредитам (читай, использование депозитов граждан Украины привлечённых через собственные коммерческие банки (например, Приват, ТАС, ПУМБ и т.д.)… Так вот доля в «развитии» наших «образующих» экономику отраслей за последние годы существенно не изменилась…. А вот стоимость «привлечённых инвестиций» как раз очень даже изменилась… Именно за счёт стоимости капитала»привлеченного «с депозитов». Кстати, при этом важно отметить, что это привело к снижению % привлечения «внешних капиталов» из «дружественного собственнику монополии офшоров». Но это отдельная тема. И, с моей субъективной точки зрения, для страны, тоже позитив.
Но я не о этом.
Я о том, что реформы последних лет, которые привели к снижению стоимости заимствования внутренних средств (наши с вами депозиты)… существенно изменили ландшафт и методику «прогнозирования» следующей девальвации…. + к этому «плавающий курс», который не сдерживает ситуативные колебания, тем самым «не накапливает рост напряжения дисбалансов» внутреннего курса по отношению к мировым рынкам (а у них так, между прочим, чёткие правила курсообразования для ВСЕХ стран).
В итоге, я хотел сказать, что использование факторов, влияющих на курс гривны 3,5,7 лет назад, в текущей финансовой и, безусловно, геополитической модели Украины, попросту бессмысленны…
Конечно РФ, МВФ,ЕС и даже Беларусь важны.
Но.
Хочу вернуться к началу этого «пьяненького» поста.
А именно:
1. Стратегия
2. Тактична
3. Операционка.
Так вот.
Стратегически. Пока доход Украины от экспорта не начнёт превышать расход от импорта…. а я такого не припомню и не вижу пока для этого существенных возможностей… до тех пор, покупка доллара (даже девальвирующего) всегда, по итогу, будет в плюсе для «локального инвестора».
Тактически. Даже при условии мизерной стоимости внутренних денег (наши с вами депозиты), на данный момент, не вижу куда эти деньги вкладывать (какое конкретно производство мы можем создать, что бы его продукцию в дальнейшем экспортировать)… Рынок СХ прошу не приводить в пример, так как там важен не столько рынок производства, сколько рынок сбыта.. а это контракты, которые заключаются на десятилетия в первую очередь. А на биржах (по текущим, завышенным ценам) торгуются только излишки. ИМХО, они не существенны с точки зрения годовых доходов страны..
Тем кто любит лозунг - «Так давайте производить на экспорт больше! И лучше!!!» (это всем адептам «мощного», «совецкого производства») - нет смысла производить то, что ты не можешь продать…. И да, только в совке сначала производили «объемы», а потом их насильно втюхивали внутреннему потребителю, искусственно ограничивая при этом импорт.
Сейчас так не работает. В смысле, весь мир так не работает… Но вы, конечно, можете попробовать. На том собственно все наши «олигархи» и возникли.
Но я опять отвлёкся.
Итак. Тактически. Я не вижу роста экономики и экспорта в ближайшие 1-3 года. Кроме ИТ.
ИТ это прекрасно. Это перспективно. Это нам поможет. Но в размерах мировых потребностей в ИТ мы просто капля в море… И успеем ли мы это осознать и создать внутренний ресурс для удовлетворения потребностей мирового рынка БЫСТРЕЕ конкурентов (других стран).. это очень большой вопрос и, ИМХО, с низкой вероятностью создания именно мирового «бума».
Так что…
Вот это у меня поток мысли сегодня в буквы захотел выразиться (;
Сам в шоке. А ведь и половины мыслей/выводов/аргументов не структурировал.
В общем, может курс ещё и просядет до 27. А может и до 26,5.
А может и 26. ХЗ..
Но если Вас интересует не сам факт «споймать дно»…. А стратегия или хотя бы тактика…
То можете смело начинать скупать…
Кстати! Насчёт тактических целей (а это главное. Мы же деньги копим не ради самих денег, а ради какой-то покупки…) а сейчас вам в больших сомнениях…
Подскажите, плиз, кто поопытнее.
В общем, мне кажется, что как раз сейчас стоит покупать европейский автопром. Почему ? Да потому, что когда через пару лет евро вернётся к 1,1 к доллару… то цены. Нет, не цены, а соотношение цены на авто из ЕС к авто из (например) Японии останется прежним… Именно соотношение. А значит в гривне европейские авто существенно подорожают!
А это значит, что купив авто за гривны сейчас его. Одно будет продать за те же деньги через пару лет.. и при этом, за вырученные гривны, все также можно будет купить новый авто из Японии…
Местные Гуру, подскажите, я прав ? Или опять что-то не учёл ? (;
З.Ы.2 (или 3): На всякий случай скажу, что я не пьяный (ранее в тексте намекал на состояние). Пьяный человек столько букв на телефонной клавиатуре физически не сможет набрать. Просто настроение такое наверное - мыслями поделиться (;
Заранее благодарен.
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