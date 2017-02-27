Додано: Вів 01 чер, 2021 23:50

Сбережения своих средств всегда рассматриваю с трех точек зрения- стратегическая (3-5 лет), тактическая (1-3) и операционная (до года).

Стратегия это, например, квартира, дача, образование детей, пенсия и т.д.

Тактика это, например, машина, ремонт…

Операционка это конвертнуть деньги в течении года. Интересно конечно. Но сейчас я этому только учусь. Потому об этом говорить не буду.

Напоминаю, я говорю о сбережениях, а не о тратах….

Так вот. Стратегически, покупая валюту с 2000 года, по любому курсу, я ещё ни разу не проиграл/потерял.

Тактически. За исключением последних 2 лет я, также, ещё ни разу не проиграл.



Но в последние пару лет, для себя лично, я увидел одно существенное изменение, которое, в моем понимании, стало существенным.

А точнее, я говорю о стоимости привлечения денег в Украине.

Здесь многие вспоминают % по депозитам в 15, 17, 20, 25% когда-то…. Но мало кто задумывается о том, 1) почему такой % платили ранее и 2) сколько стоило стране «обслуживание» такого процента за счёт средств налогоплательщиков (при учете % олигархов в итоговом P&L всей страны).

Все это я говорю к тому, что снижение стоимости «свободных» денег внутри страны (то есть «лишних» денег на депозитах, а не денег собранных благодаря налогам)… В итоге привело к тому, что стоимость их «обслуживания» реально снизилась даже не на 100%, а в разы….

Да, я понимаю, что неэффективные траты (а проще говоря «распил») бюджетных средств мы (страна) ещё не победили…

Но все же, стоимость привлечения «свободных» средств населения снизили в разы (как для собственников банков, так и для страны, через ОВГЗ)

Я не знаю точный % соотношения средств, между «бюджетными» и кредитами частных (но всеже чьих-то личных банков, например, Приват), которые в дальнейшем, через кредиты, инвестируются в развитие производства/отраслей всей нашей страны….

Но точно могу сказать, что доля (%) «гос. дотаций» по отношению к «частным кредитам (читай, использование депозитов граждан Украины привлечённых через собственные коммерческие банки (например, Приват, ТАС, ПУМБ и т.д.)… Так вот доля в «развитии» наших «образующих» экономику отраслей за последние годы существенно не изменилась…. А вот стоимость «привлечённых инвестиций» как раз очень даже изменилась… Именно за счёт стоимости капитала»привлеченного «с депозитов». Кстати, при этом важно отметить, что это привело к снижению % привлечения «внешних капиталов» из «дружественного собственнику монополии офшоров». Но это отдельная тема. И, с моей субъективной точки зрения, для страны, тоже позитив.

Но я не о этом.

Я о том, что реформы последних лет, которые привели к снижению стоимости заимствования внутренних средств (наши с вами депозиты)… существенно изменили ландшафт и методику «прогнозирования» следующей девальвации…. + к этому «плавающий курс», который не сдерживает ситуативные колебания, тем самым «не накапливает рост напряжения дисбалансов» внутреннего курса по отношению к мировым рынкам (а у них так, между прочим, чёткие правила курсообразования для ВСЕХ стран).



В итоге, я хотел сказать, что использование факторов, влияющих на курс гривны 3,5,7 лет назад, в текущей финансовой и, безусловно, геополитической модели Украины, попросту бессмысленны…

Конечно РФ, МВФ,ЕС и даже Беларусь важны.

Но.

Хочу вернуться к началу этого «пьяненького» поста.

А именно:

1. Стратегия

2. Тактична

3. Операционка.



Так вот.

Стратегически. Пока доход Украины от экспорта не начнёт превышать расход от импорта…. а я такого не припомню и не вижу пока для этого существенных возможностей… до тех пор, покупка доллара (даже девальвирующего) всегда, по итогу, будет в плюсе для «локального инвестора».



Тактически. Даже при условии мизерной стоимости внутренних денег (наши с вами депозиты), на данный момент, не вижу куда эти деньги вкладывать (какое конкретно производство мы можем создать, что бы его продукцию в дальнейшем экспортировать)… Рынок СХ прошу не приводить в пример, так как там важен не столько рынок производства, сколько рынок сбыта.. а это контракты, которые заключаются на десятилетия в первую очередь. А на биржах (по текущим, завышенным ценам) торгуются только излишки. ИМХО, они не существенны с точки зрения годовых доходов страны..

Тем кто любит лозунг - «Так давайте производить на экспорт больше! И лучше!!!» (это всем адептам «мощного», «совецкого производства») - нет смысла производить то, что ты не можешь продать…. И да, только в совке сначала производили «объемы», а потом их насильно втюхивали внутреннему потребителю, искусственно ограничивая при этом импорт.

Сейчас так не работает. В смысле, весь мир так не работает… Но вы, конечно, можете попробовать. На том собственно все наши «олигархи» и возникли.

Но я опять отвлёкся.

Итак. Тактически. Я не вижу роста экономики и экспорта в ближайшие 1-3 года. Кроме ИТ.

ИТ это прекрасно. Это перспективно. Это нам поможет. Но в размерах мировых потребностей в ИТ мы просто капля в море… И успеем ли мы это осознать и создать внутренний ресурс для удовлетворения потребностей мирового рынка БЫСТРЕЕ конкурентов (других стран).. это очень большой вопрос и, ИМХО, с низкой вероятностью создания именно мирового «бума».

Так что…



Вот это у меня поток мысли сегодня в буквы захотел выразиться (;

Сам в шоке. А ведь и половины мыслей/выводов/аргументов не структурировал.



В общем, может курс ещё и просядет до 27. А может и до 26,5.

А может и 26. ХЗ..

Но если Вас интересует не сам факт «споймать дно»…. А стратегия или хотя бы тактика…

То можете смело начинать скупать…



Кстати! Насчёт тактических целей (а это главное. Мы же деньги копим не ради самих денег, а ради какой-то покупки…) а сейчас вам в больших сомнениях…

Подскажите, плиз, кто поопытнее.

В общем, мне кажется, что как раз сейчас стоит покупать европейский автопром. Почему ? Да потому, что когда через пару лет евро вернётся к 1,1 к доллару… то цены. Нет, не цены, а соотношение цены на авто из ЕС к авто из (например) Японии останется прежним… Именно соотношение. А значит в гривне европейские авто существенно подорожают!

А это значит, что купив авто за гривны сейчас его. Одно будет продать за те же деньги через пару лет.. и при этом, за вырученные гривны, все также можно будет купить новый авто из Японии…



Местные Гуру, подскажите, я прав ? Или опять что-то не учёл ? (;



З.Ы.2 (или 3): На всякий случай скажу, что я не пьяный (ранее в тексте намекал на состояние). Пьяный человек столько букв на телефонной клавиатуре физически не сможет набрать. Просто настроение такое наверное - мыслями поделиться (;



Заранее благодарен.