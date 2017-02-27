Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 02.06.2021....................27,3597 Доллар потерял 4 копейки.
МКГ*............6.9193............6.9485...........+0.42% Сегодня гривна играет свою игру.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно двинулись вниз и за час снизились на 6.5 копеек. После этого, по информации коллеги Искателя, в дело вынужден был вмешаться регулятор, прервав двухмесячный период невмешательства. После небольшой паузы котировки отскочили на копейку вверх. В мире доллар со вчерашнего вечера растет.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах обвалились. Причиной обвала стал возврат краткосрочного тендерного рефинанса на 8.5 млрд. и вчерашнего суточного на 5.5 млрд. Это те рефинансы, которые вчера меня напугали. Разрыв ликвидности у крупного банка оказался очень краткосрочным. Еще немного, по сегодняшним меркам, утекло в казначейство. В плюс сработала только инкассация.
В понедельник объем МБ ожидаемо обвалился с 356.2 до 135.4 млн. Это неприлично мало даже для ТОМной сессии. Обороты чистые. Клиентские обороты также уменьшились, но все же оказались выше оборотов МБ (банки закрывали клиентские заявки внутри себя). Предложение превысило спрос, несмотря на форвардные покупки.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
vitaliian Для тех кто в гривне как раз есть смысл откупиться на низах. да, симпатично так до .35 по грн. присели. бакс, видимо, уже завтра отскочит, судя по индексу, до 10 коп (на МБ), а евру, кажется, можно еще подождать.
Amat написав:И если через пару лет, евро вернется к 1.1, например. То цены в гривне, в автосалонах, точно никто не снизит... А это значит, что в долларах, европейские машины подорожают. А возврат от 1,2 к 1,1 это условно 10%.
Якщо євро подешевшає, то це якраз і відобразиться, що в доларах авто стане дешевше, а в єврі можливо і залишиться на звичному рівні. А динаміка різна по марках, але приблизно така:
Проте з фінансової точки зору витрати на новий автомобіль виявляються чи не найбільшими. Вся справа у втраті вартості. При виїзді з автосалону авто втрачає приблизно 20% вартості, і далі по 10% кожен рік. Зрештою, за 4-5 років експлуатації авто дешевшає вдвічі. Звісно, тут немає і не може бути чітких цифр, адже на ціну на вторинному ринку впливає величезна кількість факторів. https://www.ukrinform.ua/rubric-culture ... mobil.html
У 2008 р. ціни в грн. зберігались до грудня, так що хто тоді купляв, здаючи валюту, отримав майже 50% знижку. У 2014 р. теж було місцями деяке відставання грн. цін від курсу, але дуже точково. Авто точно не інвестиція для більшості, а засіб пересування.