Додано: Сер 02 чер, 2021 11:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

02.06.2021....................27,3597

Доллар потерял 4 копейки.



МКГ*............6.9193............6.9485...........+0.42%

Сегодня гривна играет свою игру.



Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно двинулись вниз и за час снизились на 6.5 копеек. После этого, по информации коллеги Искателя, в дело вынужден был вмешаться регулятор, прервав двухмесячный период невмешательства. После небольшой паузы котировки отскочили на копейку вверх.

В мире доллар со вчерашнего вечера растет.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах обвалились. Причиной обвала стал возврат краткосрочного тендерного рефинанса на 8.5 млрд. и вчерашнего суточного на 5.5 млрд. Это те рефинансы, которые вчера меня напугали. Разрыв ликвидности у крупного банка оказался очень краткосрочным. Еще немного, по сегодняшним меркам, утекло в казначейство. В плюс сработала только инкассация.



В понедельник объем МБ ожидаемо обвалился с 356.2 до 135.4 млн. Это неприлично мало даже для ТОМной сессии. Обороты чистые. Клиентские обороты также уменьшились, но все же оказались выше оборотов МБ (банки закрывали клиентские заявки внутри себя). Предложение превысило спрос, несмотря на форвардные покупки.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.