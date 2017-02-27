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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7760776177627763

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 124
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
30%
37
27.50-28.00
47%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.06.2021....................27,3597
Доллар потерял 4 копейки.

МКГ*............6.9193............6.9485...........+0.42%
Сегодня гривна играет свою игру.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно двинулись вниз и за час снизились на 6.5 копеек. После этого, по информации коллеги Искателя, в дело вынужден был вмешаться регулятор, прервав двухмесячный период невмешательства. После небольшой паузы котировки отскочили на копейку вверх.
В мире доллар со вчерашнего вечера растет.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах обвалились. Причиной обвала стал возврат краткосрочного тендерного рефинанса на 8.5 млрд. и вчерашнего суточного на 5.5 млрд. Это те рефинансы, которые вчера меня напугали. Разрыв ликвидности у крупного банка оказался очень краткосрочным. Еще немного, по сегодняшним меркам, утекло в казначейство. В плюс сработала только инкассация.

В понедельник объем МБ ожидаемо обвалился с 356.2 до 135.4 млн. Это неприлично мало даже для ТОМной сессии. Обороты чистые. Клиентские обороты также уменьшились, но все же оказались выше оборотов МБ (банки закрывали клиентские заявки внутри себя). Предложение превысило спрос, несмотря на форвардные покупки.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:36

  Искатель написав:Нацбанк вышел с покупкой по 27,32

значит можно и пэрэсичным шопинговаться :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:НБУ некому не помогает

Если при переводе денег такие же ошибки допускаются, то жаль ваших мифических клиентов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, красота) Как там Зебро-кабанчик поживает? Был от него свежий прогноз когда уже ждать 30+? Когда там пружина уже лопнет? А то лет 5 уже ждем, ждем...
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:14

Запорожье, Анголенко повы на 11-00 27,35/27,46
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:29

всё потому что сидите в валюте. Для тех кто в гривне как раз есть смысл откупиться на низах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:25

  vitaliian написав:всё потому что сидите в валюте. Для тех кто в гривне как раз есть смысл откупиться на низах.

Речь абсолютно не о том.
Сидящим на банковских ветках можно сделать некоторые выводы кто и на чем сидит, но отнюдь не на валютной.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:36

vitaliian Для тех кто в гривне как раз есть смысл откупиться на низах.
да, симпатично так до .35 по грн. присели. бакс, видимо, уже завтра отскочит, судя по индексу, до 10 коп (на МБ), а евру, кажется, можно еще подождать.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:И если через пару лет, евро вернется к 1.1, например. То цены в гривне, в автосалонах, точно никто не снизит... А это значит, что в долларах, европейские машины подорожают.
А возврат от 1,2 к 1,1 это условно 10%.


Якщо євро подешевшає, то це якраз і відобразиться, що в доларах авто стане дешевше, а в єврі можливо і залишиться на звичному рівні.
А динаміка різна по марках, але приблизно така:
Проте з фінансової точки зору витрати на новий автомобіль виявляються чи не найбільшими. Вся справа у втраті вартості. При виїзді з автосалону авто втрачає приблизно 20% вартості, і далі по 10% кожен рік. Зрештою, за 4-5 років експлуатації авто дешевшає вдвічі. Звісно, тут немає і не може бути чітких цифр, адже на ціну на вторинному ринку впливає величезна кількість факторів. https://www.ukrinform.ua/rubric-culture ... mobil.html

У 2008 р. ціни в грн. зберігались до грудня, так що хто тоді купляв, здаючи валюту, отримав майже 50% знижку. У 2014 р. теж було місцями деяке відставання грн. цін від курсу, але дуже точково.
Авто точно не інвестиція для більшості, а засіб пересування.
Ой+
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