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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7763776477657766

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 124
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
30%
37
27.50-28.00
47%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:18

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:vitaliian Для тех кто в гривне как раз есть смысл откупиться на низах.
да, симпатично так до .35 по грн. присели. бакс, видимо, уже завтра отскочит, судя по индексу, до 10 коп (на МБ), а евру, кажется, можно еще подождать.

жду 26,50

Еще пару дней назад, на ветке от многих звучало "никогда по 27.2". А тут сразу смело 26.5. :) Я месяц назад поставил цель на лето 27.0. Но, похоже, был слишком осторожным в своих ожиданиях.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:52

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:.
  Investor_K написав:Когда?
вы жарьте, рыба будет. как только поднимут учётную ставку. Откупать буду евро.

Почему евро?


потому что не доллар :mrgreen:
2vitaliian: и где/почем ждете - на 33?
про 26.5 прочитал, но не верю. реплика про 17.06 и ставку понятна, но перед 17м будет 16е - и я бы не стал так уж игнорить геополитические риски для грн. по итогам женевской стрелки.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:50

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Почему евро?
может вырастет к доллару пока наступит пик для слива.

евро накануне обвала...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:04

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Почему евро?
может вырастет к доллару пока наступит пик для слива.

евро накануне обвала...

ну как бы человек с рождения накануне смерти. тут цифры имеют значение: когда обвал и до каких значений
clash
 
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