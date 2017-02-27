|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:18
vitaliian написав: matroSkin написав:vitaliian Для тех кто в гривне как раз есть смысл откупиться на низах.
да, симпатично так до .35 по грн. присели. бакс, видимо, уже завтра отскочит, судя по индексу, до 10 коп (на МБ), а евру, кажется, можно еще подождать.
жду 26,50
Еще пару дней назад, на ветке от многих звучало "никогда по 27.2". А тут сразу смело 26.5.
Я месяц назад поставил цель на лето 27.0. Но, похоже, был слишком осторожным в своих ожиданиях.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:52
Investor_K написав: vitaliian написав:
.
Investor_K написав:
Когда?
вы жарьте, рыба будет. как только поднимут учётную ставку. Откупать буду евро.
Почему евро?
потому что не доллар
2vitaliian: и где/почем ждете - на 33?
про 26.5 прочитал, но не верю. реплика про 17.06 и ставку понятна, но перед 17м будет 16е - и я бы не стал так уж игнорить геополитические риски для грн. по итогам женевской стрелки.
-
matroSkin
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 14.11.12
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 21:50
vitaliian написав: Investor_K написав:
Почему евро?
может вырастет к доллару пока наступит пик для слива.
евро накануне обвала...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6537
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1649 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:04
edvardd написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Почему евро?
может вырастет к доллару пока наступит пик для слива.
евро накануне обвала...
ну как бы человек с рождения накануне смерти. тут цифры имеют значение: когда обвал и до каких значений
-
clash
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25829
|3522769
|
|
|7520
|1810197
|
Сер 02 чер, 2021 14:43
ЛОБ
|
|930
|230029
|
Нед 30 тра, 2021 18:01
clash
|