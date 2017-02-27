BIGor написав:Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів
За спостереженнями пересічного Хотаба (без претензій на істину) споживання імпорту теж росте. Кількість автівок навіть в невеликих обл.уентрах така, що вже корки. Вони потребують імпортних з/ч та палива. Смартфони, планшети, побутова техніка у кожного є, а посодумийка (те, що раніше було винятком) стає нормою. Відпочинок все більше стає закордонним, бо зрозуміли різницю. І так багато чого. Народ міцно сидит на імпорті.
BIGor написав:Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів
За спостереженнями пересічного Хотаба (без претензій на істину) споживання імпорту теж росте. Кількість автівок навіть в невеликих обл.уентрах така, що вже корки. Вони потребують імпортних з/ч та палива. Смартфони, планшети, побутова техніка у кожного є, а посодумийка (те, що раніше було винятком) стає нормою. Відпочинок все більше стає закордонним, бо зрозуміли різницю. І так багато чого. Народ міцно сидит на імпорті.
Нарiд перестал покупать импорт, поставки очень многих позиций лёгкой промышленности переписывают минимумы. Импорт товаров для дома рухнул. Зато процветает секонд, автомобилей много в городах,но на трассе одни грузовики, люди колотят понты приехать два метра на работу на бричке, зато питаются "плавлеными сырками" по 5 грн из Атб и своей картохой. Так что ситуация очень двоякая, пыль в глаза многие научились пускать, а вот реально экономят жёстко, на том что окружающие не видят. По курсу, наличка столицы роет дно, приём 27.27, продажа 27.32, смотрим дальше вниз.
Можливо, але мені здається цей відсоток постійно росте. Коли летиш чи їдеш на відпочинок закордон, то дуже багато немолодих вже сімей каже "ми вперше". Так само по тлг групам багато хто питає "розкажіть,я вперше планую". І практично не чую:"Я зазвичай їздив в Чорногорію,але в цьому році мало грошей, поїдемо в Коблево". 2 Сомик: Можливо ковід ситуативно змінив щось в доходах,я ж кажу про довгостроковий тренд.
Можливо, але мені здається цей відсоток постійно росте. Коли летиш чи їдеш на відпочинок закордон, то дуже багато немолодих вже сімей каже "ми вперше". Так само по тлг групам багато хто питає "розкажіть,я вперше планую". І практично не чую:"Я зазвичай їздив в Чорногорію,але в цьому році мало грошей, поїдемо в Коблево". 2 Сомик: Можливо ковід ситуативно змінив щось в доходах,я ж кажу про довгостроковий тренд.
довгостроковий тренд на юх (на обнищание 50% населения), грубо говоря будут очень скромно
Одесса окна +2коп за последний час 27,32(+2)/27,37(+2)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 03 чер, 2021 11:23, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:люди колотят понты приехать два метра на работу на бричке ... По курсу, наличка столицы роет дно, приём 27.27, продажа 27.32, смотрим дальше вниз.
Понтов у наших не занять, это в крови. Не азиаты какие, но попонтоваться любят. Даже, если с соседними поляками сравнить. Но блин ... тесл на дорогах все больше и больше. И на трассах далеко не одни грузовики. А количество машин на дороге еще ковид увеличил. Думаю, многие, как и я, отказались от общественного транспорта. Раньше машина стояла, теперь ездит. ... Очередное? После прыжков в районе 28 уже четвертое - 27,75, 27.64, 27.45, 27,32? Так никаких денег усредняться на хватит. Вот так и получается - когда дорого, берут, а когда дешево, уже никому не надо.
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На МБ дернулись в район 27,38 и сразу вернулись в район 27,32. Опять будут НБУ выманивать из норки?
BIGor написав:Хоча можна відмітити, що при депопуляції в рік на 200-250 тис. і сталому збору та експорту зернових, олії, руди та металу - торгівельний баланс буде вирівнюватись. Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів - стількі ж або більше (олія, пшоно, руда - на експорт).
Армия разнообразных "реформаторов" и "членов наглядовых рад" с избытком компенсируют этот "излишек"
Ну и всякие "судьи-прокуроры" со 100к в месяц "содержания"
Хоча можна відмітити, що при депопуляції в рік на 200-250 тис. і сталому збору та експорту зернових, олії, руди та металу - торгівельний баланс буде вирівнюватись. Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів - стількі ж або більше (олія, пшоно, руда - на експорт).
дежаву 2008, спочатку інфлєц, потім курс трохи вниз, а потім Х2