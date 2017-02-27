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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7765776677677768>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 126
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
31%
39
27.50-28.00
46%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:58

  Hotab написав:
  BIGor написав:Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів

За спостереженнями пересічного Хотаба (без претензій на істину) споживання імпорту теж росте. Кількість автівок навіть в невеликих обл.уентрах така, що вже корки. Вони потребують імпортних з/ч та палива. Смартфони, планшети, побутова техніка у кожного є, а посодумийка (те, що раніше було винятком) стає нормою. Відпочинок все більше стає закордонним, бо зрозуміли різницю. І так багато чого. Народ міцно сидит на імпорті.


10-12% населення макс
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:25

  Hotab написав:
  BIGor написав:Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів

За спостереженнями пересічного Хотаба (без претензій на істину) споживання імпорту теж росте. Кількість автівок навіть в невеликих обл.уентрах така, що вже корки. Вони потребують імпортних з/ч та палива. Смартфони, планшети, побутова техніка у кожного є, а посодумийка (те, що раніше було винятком) стає нормою. Відпочинок все більше стає закордонним, бо зрозуміли різницю. І так багато чого. Народ міцно сидит на імпорті.

Нарiд перестал покупать импорт, поставки очень многих позиций лёгкой промышленности переписывают минимумы. Импорт товаров для дома рухнул. Зато процветает секонд, автомобилей много в городах,но на трассе одни грузовики, люди колотят понты приехать два метра на работу на бричке, зато питаются "плавлеными сырками" по 5 грн из Атб и своей картохой. Так что ситуация очень двоякая, пыль в глаза многие научились пускать, а вот реально экономят жёстко, на том что окружающие не видят.
По курсу, наличка столицы роет дно, приём 27.27, продажа 27.32, смотрим дальше вниз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:-12% населення макс

Можливо, але мені здається цей відсоток постійно росте. Коли летиш чи їдеш на відпочинок закордон, то дуже багато немолодих вже сімей каже "ми вперше". Так само по тлг групам багато хто питає "розкажіть,я вперше планую". І практично не чую:"Я зазвичай їздив в Чорногорію,але в цьому році мало грошей, поїдемо в Коблево".
2 Сомик:
Можливо ковід ситуативно змінив щось в доходах,я ж кажу про довгостроковий тренд.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:05

  Hotab написав:
  prodigy написав:-12% населення макс

Можливо, але мені здається цей відсоток постійно росте. Коли летиш чи їдеш на відпочинок закордон, то дуже багато немолодих вже сімей каже "ми вперше". Так само по тлг групам багато хто питає "розкажіть,я вперше планую". І практично не чую:"Я зазвичай їздив в Чорногорію,але в цьому році мало грошей, поїдемо в Коблево".
2 Сомик:
Можливо ковід ситуативно змінив щось в доходах,я ж кажу про довгостроковий тренд.


довгостроковий тренд на юх (на обнищание 50% населения), грубо говоря будут очень скромно


Одесса окна
+2коп за последний час 27,32(+2)/27,37(+2)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 03 чер, 2021 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:09

  somilitark написав:люди колотят понты приехать два метра на работу на бричке
...
По курсу, наличка столицы роет дно, приём 27.27, продажа 27.32, смотрим дальше вниз.


Понтов у наших не занять, это в крови. Не азиаты какие, но попонтоваться любят.
Даже, если с соседними поляками сравнить.
Но блин ... тесл на дорогах все больше и больше.
И на трассах далеко не одни грузовики.
А количество машин на дороге еще ковид увеличил.
Думаю, многие, как и я, отказались от общественного транспорта.
Раньше машина стояла, теперь ездит.
...
Очередное? После прыжков в районе 28 уже четвертое - 27,75, 27.64, 27.45, 27,32?
Так никаких денег усредняться на хватит.
Вот так и получается - когда дорого, берут, а когда дешево, уже никому не надо.

...

На МБ дернулись в район 27,38 и сразу вернулись в район 27,32. Опять будут НБУ выманивать из норки?
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:15

  BIGor написав:Хоча можна відмітити, що при депопуляції в рік на 200-250 тис. і сталому збору та експорту зернових, олії, руди та металу - торгівельний баланс буде вирівнюватись. Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів - стількі ж або більше (олія, пшоно, руда - на експорт).

Армия разнообразных "реформаторов" и "членов наглядовых рад" с избытком компенсируют этот "излишек" :)

Ну и всякие "судьи-прокуроры" со 100к в месяц "содержания"
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:33

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Прогноз курса доллара на июнь 2021


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:34

  change_pm написав:
  flyman написав:Кому варанти, а кому депозити під 00.01% у ПБ

Ніхто тобі не заважає (може крім суми входу) купити варанти і стригти купони :mrgreen:

Акулам не заважає, а мєлкій сошці ... сось-сось
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:36

  BIGor написав:
  orest написав:В червні профіцит тільки торгового балансу може перевищити 0,5 млрд уо.

Тут точно помилки немає? Згідно аналізу торгового балансу України за останні 20 років - профіцит в червні - дуже малоімовірний (точніше буде сказано - неможливий).
https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade

Хоча можна відмітити, що при депопуляції в рік на 200-250 тис. і сталому збору та експорту зернових, олії, руди та металу - торгівельний баланс буде вирівнюватись. Людей все менше (котрі споживають імпорт), ресурсів - стількі ж або більше (олія, пшоно, руда - на експорт).

дежаву 2008, спочатку інфлєц, потім курс трохи вниз, а потім Х2
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:42

  flyman написав: потім курс трохи вниз, а потім Х2


чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное
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