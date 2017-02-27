|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:06
flyman , гастрики не слали по ярду в месяц, моряки с айтишниками не качали валюту в страну. А сейчас все жалуются, а всюду все дорого-богато.
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.06.2021......................27,3467
Курс доллара почти не изменился.
МКГ*............6.9485............6.9489...........+0.005%
Сегодня все стабильно.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли вверх и за 45 минут выросли на 4 копейки. После этого развернулись и плавно откатились на копейку. Незадолго до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же откатились обратно.
В мире доллар после вчерашнего дневного пика откатился, простоял ночь без серьезных движений, утром снова попытался расти, а сейчас снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550, что на 3 копейки выше открытия.
НБУ вчера купил на МБ $20 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Рост объема суточных сертификатов был компенсирован поступлениями из казначейства, небольшого объема инкассацией и интервенцией на валютном рынке.
Во вторник объем МБ вырос со 135.4 до 406.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, а спрос очень существенно превысил предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:37
неверный взляд на картину...все перечисленные вливания(отнюдь не в экономику страны), а для того, чтобы семьи хотя бы питались/одевались нормально
а дорого, потому чта:
- выросли закупочные цены(в том же китае)
-выросла стоимость логистики
-где-то зажали контрабанду
-упали объемы продаж (в связи с падением платёжеспособности населения/корона)
-поэтому продают мало(но жить хочется хорошо) и поднимают цену
настроился на то, что в следующих годах будет еще дороже (купил зимние вещи в мае хотя у меня уже все комнаты забиты до отказа вещами),
просто не могу остановиться)))
уверен, что пробьем вниз уровень хотя бы 27,20...но как по мне-откупиться по 27,30/35 это будет очень приятно
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|