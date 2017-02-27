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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7765776677677768

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 126
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
31%
39
27.50-28.00
46%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:06

flyman , гастрики не слали по ярду в месяц, моряки с айтишниками не качали валюту в страну. А сейчас все жалуются, а всюду все дорого-богато.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.06.2021......................27,3467
Курс доллара почти не изменился.

МКГ*............6.9485............6.9489...........+0.005%
Сегодня все стабильно.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли вверх и за 45 минут выросли на 4 копейки. После этого развернулись и плавно откатились на копейку. Незадолго до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же откатились обратно.
В мире доллар после вчерашнего дневного пика откатился, простоял ночь без серьезных движений, утром снова попытался расти, а сейчас снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550, что на 3 копейки выше открытия.

НБУ вчера купил на МБ $20 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Рост объема суточных сертификатов был компенсирован поступлениями из казначейства, небольшого объема инкассацией и интервенцией на валютном рынке.

Во вторник объем МБ вырос со 135.4 до 406.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, а спрос очень существенно превысил предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:37

  Hotab написав:flyman , гастрики не слали по ярду в месяц, моряки с айтишниками не качали валюту в страну. А сейчас все жалуются, а всюду все дорого-богато.


неверный взляд на картину...все перечисленные вливания(отнюдь не в экономику страны), а для того, чтобы семьи хотя бы питались/одевались нормально

а дорого, потому чта:
- выросли закупочные цены(в том же китае)
-выросла стоимость логистики
-где-то зажали контрабанду
-упали объемы продаж (в связи с падением платёжеспособности населения/корона)
-поэтому продают мало(но жить хочется хорошо) и поднимают цену

настроился на то, что в следующих годах будет еще дороже (купил зимние вещи в мае :mrgreen: хотя у меня уже все комнаты забиты до отказа вещами),
просто не могу остановиться)))


уверен, что пробьем вниз уровень хотя бы 27,20...но как по мне-откупиться по 27,30/35 это будет очень приятно
prodigy
 
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  #<1 ... 7765776677677768
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