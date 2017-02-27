Додано: Чет 03 чер, 2021 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

03.06.2021......................27,3467

Курс доллара почти не изменился.



МКГ*............6.9485............6.9489...........+0.005%

Сегодня все стабильно.



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли вверх и за 45 минут выросли на 4 копейки. После этого развернулись и плавно откатились на копейку. Незадолго до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же откатились обратно.

В мире доллар после вчерашнего дневного пика откатился, простоял ночь без серьезных движений, утром снова попытался расти, а сейчас снова смотрит вниз.

Справочный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550, что на 3 копейки выше открытия.



НБУ вчера купил на МБ $20 млн.

Остатки на коррсчетах практически не изменились. Рост объема суточных сертификатов был компенсирован поступлениями из казначейства, небольшого объема инкассацией и интервенцией на валютном рынке.



Во вторник объем МБ вырос со 135.4 до 406.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, а спрос очень существенно превысил предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.