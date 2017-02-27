Шановні, що скажете про інформацію від Anton Shvets? (не буду тут її поширювати)
Це матиме якісь наслідки для дій Регулятора та відносин із МВФ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шановні, що скажете про інформацію від Anton Shvets? (не буду тут її поширювати)
Це матиме якісь наслідки для дій Регулятора та відносин із МВФ?
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:41
Здесь же бытует мнение, что депозиты это единственное, правда кроме коррупции, что тянуло рвавшуюся экономику страны назад, этим волшебным пендалем победившим совковый анахронизм стало ОВГЗ.
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:44
это стёб...
с фунтом нет смысла связываться в длинную (а в короткую -надо было в октябре 2020)
1)купите дорого, фунт уже на пике...
дальше боковик и вниз
потеря 5% от покупки гарантирована
2)к тому же -там где есть курс-нет валюты
а в обменках по 10-20 фунтов покупать (это игра в песочнице)
3)купюры часто плохого качества (в банках точно не примут)
Одеса 27,26/27,31 бббб
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:54
На самом деле информация "новая" для тех, кто сидел в танке.
Он ещё в Укргазе "свинорылил" через "агентское вознаграждение" на связанных ФОПов.
МВФ и прочие защищали Рожкову, несмотря на шлейф зашкваров. Так что и с этим поладят
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:58
Взяли и наступили на мозоль представителю чести и славы целой эпохи, из кожи вон поддерживающего реформаторство, ровно настолько, чтобы по идейным соображениям все же не отказываться от совковой пенсии.
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.06.2021..........04.06.2021
дата розрахунку.............02.06.2021...........03.06.2021
Євро................................33,3348................33,2577...-0.23%
Долар США.....................27,3449................27,34...-0.02%
После полудня доллар потерял около половины копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли вверх и за 45 минут выросли на 4 копейки. После этого развернулись и плавно откатились на копейку. Незадолго до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же откатились обратно.
В мире доллар после вчерашнего дневного пика откатился, простоял ночь без серьезных движений, утром снова попытался расти, а сейчас снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550, что на 3 копейки выше открытия.
После полудня приопустились на полкопейки, сразу же вернулись обратно и ушли на обед. Наскоро перекусив, плавно опустились на 1.5 копейки. После небольшой паузы сбросили еще копейку.
В мире доллар с обеда снова растет и уже почти достиг вчерашнего пика.
Официальный курс, как и вчера, встретили котировками 27.3100 - 27.3300. За день выросли на полкопейки относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 26.7544 (-4) +59
2019 - 26.9548 (+10) +39
2018 - 26.1139 (-1)
2017 - 26.2809 (+1)
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чомусь у такі часи кудись зникають кабанчикі, зебри та їм подібні...
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:11
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:19
Не потому что хочу, хотя хочу, а приводил доводы: гастарбайтеры, рекордные цены на сырье, агропродукцию, туризм капитально просел,бизнес в полной ж... и не за что покупать валюту, ожидание нового локдауна и т.д и т.п. Если есть избыток валюты, а он есть, то курс только на юг. Но это все временно конечно, 2-3 месяца.
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:26
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