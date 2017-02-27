RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7768776977707771>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 126
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
31%
39
27.50-28.00
46%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні, що скажете про інформацію від Anton Shvets? (не буду тут її поширювати)
Це матиме якісь наслідки для дій Регулятора та відносин із МВФ?
Realist
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:41

  flyman написав:
  zРадио написав:С почином. Последний платеж, согласно проспекту варранта - в 2041-м

Кому варанти, а кому депозити під 00.01% у ПБ

Здесь же бытует мнение, что депозиты это единственное, правда кроме коррупции, что тянуло рвавшуюся экономику страны назад, этим волшебным пендалем победившим совковый анахронизм стало ОВГЗ.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10840
З нами з: 03.11.08
Подякував: 833 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:44

  joik написав:
  Investor_K написав:Собратья!

Когда и какую валюту планируете покупать?


кошусь на фунт


это стёб...

с фунтом нет смысла связываться в длинную (а в короткую -надо было в октябре 2020)
1)купите дорого, фунт уже на пике...
дальше боковик и вниз
потеря 5% от покупки гарантирована
2)к тому же -там где есть курс-нет валюты
а в обменках по 10-20 фунтов покупать (это игра в песочнице)
3)купюры часто плохого качества (в банках точно не примут)

Одеса 27,26/27,31 бббб
prodigy
 
Повідомлень: 6602
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2761 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:54

  Realist написав:Шановні, що скажете про інформацію від Anton Shvets? (не буду тут її поширювати)
Це матиме якісь наслідки для дій Регулятора та відносин із МВФ?

На самом деле информация "новая" для тех, кто сидел в танке.
Он ещё в Укргазе "свинорылил" через "агентское вознаграждение" на связанных ФОПов.

МВФ и прочие защищали Рожкову, несмотря на шлейф зашкваров. Так что и с этим поладят :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14642
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7992 раз.
Подякували: 3865 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:58

  Вкладчик1234 написав:Цифры всяких Коболевых, Витренко, Лещенок, Найемов, Абромавичусов, Смелянских, и остальных Залищук поменьше, а также "пожизненное содержание судей" (например) - не являются большим секретом. И в этой ветке являются офтопом, поэтому эту тему тут предлагаю не продолжать :)

Взяли и наступили на мозоль представителю чести и славы целой эпохи, из кожи вон поддерживающего реформаторство, ровно настолько, чтобы по идейным соображениям все же не отказываться от совковой пенсии.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10840
З нами з: 03.11.08
Подякував: 833 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.06.2021..........04.06.2021
дата розрахунку.............02.06.2021...........03.06.2021
Євро................................33,3348................33,2577...-0.23%
Долар США.....................27,3449................27,34...-0.02%
После полудня доллар потерял около половины копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли вверх и за 45 минут выросли на 4 копейки. После этого развернулись и плавно откатились на копейку. Незадолго до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же откатились обратно.
В мире доллар после вчерашнего дневного пика откатился, простоял ночь без серьезных движений, утром снова попытался расти, а сейчас снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550, что на 3 копейки выше открытия.
После полудня приопустились на полкопейки, сразу же вернулись обратно и ушли на обед. Наскоро перекусив, плавно опустились на 1.5 копейки. После небольшой паузы сбросили еще копейку.
В мире доллар с обеда снова растет и уже почти достиг вчерашнего пика.
Официальный курс, как и вчера, встретили котировками 27.3100 - 27.3300. За день выросли на полкопейки относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.7544 (-4) +59
2019 - 26.9548 (+10) +39

2018 - 26.1139 (-1)
2017 - 26.2809 (+1)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5826
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 12118 раз.
 
Профіль
30
14
28
2
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чомусь у такі часи кудись зникають кабанчикі, зебри та їм подібні...
VASH
 
Повідомлень: 501
З нами з: 26.10.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:11

  VASH написав:Чомусь у такі часи кудись зникають кабанчикі, зебри та їм подібні...
Зализывают раны. Душевные.
fin
 
Повідомлень: 565
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:19

  Hotab написав:
  fin написав:начинают мне что-то доказывать другое и приводят какие-то свои доводы, что про 27 можно забыть. Смешные.

Ещё смешнее просто угадывать, без внятных доводов. Просто потому что "хочу".
Не потому что хочу, хотя хочу, а приводил доводы: гастарбайтеры, рекордные цены на сырье, агропродукцию, туризм капитально просел,бизнес в полной ж... и не за что покупать валюту, ожидание нового локдауна и т.д и т.п. Если есть избыток валюты, а он есть, то курс только на юг. Но это все временно конечно, 2-3 месяца.
fin
 
Повідомлень: 565
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:26

Кому интересно - средняя оплата 1 часа работы по отраслям. Лидеры - финансы и ИТ. Лузеры (не с издевкой, а сожалением) - хорека, строительство и сельское хозяйство

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10176
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2200 раз.
Подякували: 4764 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 7768776977707771>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2582, 2583, 2584
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25835 3525397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 15:06
Xenon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 92, 93, 94
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
931 230510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 14:05
change_pm
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7520 1810753
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 14:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2063)
03.06.2021 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.