Додано: Чет 03 чер, 2021 15:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............03.06.2021..........04.06.2021

дата розрахунку.............02.06.2021...........03.06.2021

Євро................................33,3348................33,2577...-0.23%

Долар США.....................27,3449................27,34...-0.02%

После полудня доллар потерял около половины копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли вверх и за 45 минут выросли на 4 копейки. После этого развернулись и плавно откатились на копейку. Незадолго до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же откатились обратно.

В мире доллар после вчерашнего дневного пика откатился, простоял ночь без серьезных движений, утром снова попытался расти, а сейчас снова смотрит вниз.

Справочный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550, что на 3 копейки выше открытия.

После полудня приопустились на полкопейки, сразу же вернулись обратно и ушли на обед. Наскоро перекусив, плавно опустились на 1.5 копейки. После небольшой паузы сбросили еще копейку.

В мире доллар с обеда снова растет и уже почти достиг вчерашнего пика.

Официальный курс, как и вчера, встретили котировками 27.3100 - 27.3300. За день выросли на полкопейки относительно открытия и опустились на полкопейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 26.7544 (-4) +59

2019 - 26.9548 (+10) +39



2018 - 26.1139 (-1)

2017 - 26.2809 (+1)