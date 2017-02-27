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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:02
Hotab
Я не торгую роверами
Торгую іншим
- але, мій бізнес схожий на "торгівля роверами"
- теж, товари НЕ широкого вжитку(тобто - не те, що потрібно людині кожен день/місяць, чи, навіть, кожного року купувати
Наприклад, як торгівля інструментом/електрикою/сантехнікою і т.п.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 16:33
Успіх написав:Hotab
Я не торгую роверами
Торгую іншим
- але, мій бізнес схожий на "торгівля роверами"
- теж, товари НЕ широкого вжитку(тобто - не те, що потрібно людині кожен день/місяць, чи, навіть, кожного року купувати
Наприклад, як торгівля інструментом/електрикою/сантехнікою і т.п.
Стоило написать всего одно слово или два.
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