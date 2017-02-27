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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7768776977707771

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 126
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
31%
39
27.50-28.00
46%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:02

Hotab
Я не торгую роверами :D
Торгую іншим 8) - але, мій бізнес схожий на "торгівля роверами" :mrgreen:
- теж, товари НЕ широкого вжитку(тобто - не те, що потрібно людині кожен день/місяць, чи, навіть, кожного року купувати :shock:
Наприклад, як торгівля інструментом/електрикою/сантехнікою і т.п.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:33

  Успіх написав:Hotab
Я не торгую роверами :D
Торгую іншим 8) - але, мій бізнес схожий на "торгівля роверами" :mrgreen:
- теж, товари НЕ широкого вжитку(тобто - не те, що потрібно людині кожен день/місяць, чи, навіть, кожного року купувати :shock:
Наприклад, як торгівля інструментом/електрикою/сантехнікою і т.п.

Стоило написать всего одно слово или два.
ruvex
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  #<1 ... 7768776977707771
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