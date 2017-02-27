Курс доллара растет после публикации сильных данных по рынку труда. Индекс доллара DXY повышается до шестидневного максимума 90,2600 с 90,0710 до выхода данных и на 0,6% за день.
Пара EUR / USD упала до шестидневного минимума 1,2156 с 1,2187 заранее и снизилась на 0,4% за день. Пара ранее упала ниже 21-DMA на 1,2174; стопы, скорее всего, будут скапливаться ниже минимума 28 мая 1,2133, а 1,2150 - ближайший уровень потенциального разворота.
USD / JPY + 0,3% до 109,97, при этом пара замедлилась из-за предложения на продажу на 1,4 млрд долларов, поскольку в четверг истекают опционы со страйком на 110; прорыв максимума 28 мая 110,20 может привести к усилению бычьего импульса.
Отчет ADP Частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстрого роста экономики, но нехватка рабочих и сырья по-прежнему сдерживала восстановление рынка труда.
Согласно отчету ADP National Employment Report в четверг, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 000 рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены: было добавлено 654 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 000. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 000 человек.
Курс доллара растет после публикации сильных данных по рынку труда. Индекс доллара DXY повышается до шестидневного максимума 90,2600 с 90,0710 до выхода данных и на 0,6% за день.
Пара EUR / USD упала до шестидневного минимума 1,2156 с 1,2187 заранее и снизилась на 0,4% за день. Пара ранее упала ниже 21-DMA на 1,2174; стопы, скорее всего, будут скапливаться ниже минимума 28 мая 1,2133, а 1,2150 - ближайший уровень потенциального разворота.
USD / JPY + 0,3% до 109,97, при этом пара замедлилась из-за предложения на продажу на 1,4 млрд долларов, поскольку в четверг истекают опционы со страйком на 110; прорыв максимума 28 мая 110,20 может привести к усилению бычьего импульса.
Отчет ADP Частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстрого роста экономики, но нехватка рабочих и сырья по-прежнему сдерживала восстановление рынка труда.
Согласно отчету ADP National Employment Report в четверг, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 000 рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены: было добавлено 654 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 000. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 000 человек.
Вкладчик1234 написав: Цифры всяких Коболевых, Витренко, Лещенок, Найемов, Абромавичусов, Смелянских, и остальных Залищук поменьше, а также "пожизненное содержание судей" (например) - не являются большим секретом. И в этой ветке являются офтопом, поэтому эту тему тут предлагаю не продолжать
Взяли и наступили на мозоль представителю чести и славы целой эпохи, из кожи вон поддерживающего реформаторство, ровно настолько, чтобы по идейным соображениям все же не отказываться от совковой пенсии.
Очередной бред и хамство профессионального нытика. И, видимо, лузера по жизни.
Starikan написав:Очередной бред и хамство профессионального нытика. И, видимо, лузера по жизни.
Думаешь, общие фразы антипатии с надуванием щек выглядят критически интересными? Соберись и хоть раз самостоятельно выдай что-то большее чем обыкновенный троллинг. И да, фантазии пожалуйста оставь при себе.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 03 чер, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.