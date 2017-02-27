Додано: Чет 03 чер, 2021 17:59

change_pm написав: ойро 1.21 чьо відбувається ойро 1.21чьо відбувається

Курс доллара растет после публикации сильных данных по рынку труда. Индекс доллара DXY повышается до шестидневного максимума 90,2600 с 90,0710 до выхода данных и на 0,6% за день.Пара EUR / USD упала до шестидневного минимума 1,2156 с 1,2187 заранее и снизилась на 0,4% за день. Пара ранее упала ниже 21-DMA на 1,2174; стопы, скорее всего, будут скапливаться ниже минимума 28 мая 1,2133, а 1,2150 - ближайший уровень потенциального разворота.USD / JPY + 0,3% до 109,97, при этом пара замедлилась из-за предложения на продажу на 1,4 млрд долларов, поскольку в четверг истекают опционы со страйком на 110; прорыв максимума 28 мая 110,20 может привести к усилению бычьего импульса.Отчет ADPЧастные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстрого роста экономики, но нехватка рабочих и сырья по-прежнему сдерживала восстановление рынка труда.Согласно отчету ADP National Employment Report в четверг, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 000 рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены: было добавлено 654 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 000. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 000 человек.