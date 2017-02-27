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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7768776977707771

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 126
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
31%
39
27.50-28.00
46%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:43

Ойро!!!

ойро 1.21 :shock: чьо відбувається :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:46

і ще...

Чули, що рашковани зібрались бакс зі ФНБ злити?

залякують Буденого перед зустріччу в Жєневі... :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось справді дивне відбувається!

Обмінка, в якій завжди найнижчі курси - виставила 27,40 - а інші обмінки повиставляли 27,30

"Інтєрєсна дєвкі пляшут!" :D
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:38

27.2 - 27.3
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:59

Курс доллара растет после публикации сильных данных по рынку

  change_pm написав:ойро 1.21 :shock: чьо відбувається :?:


Курс доллара растет после публикации сильных данных по рынку труда. Индекс доллара DXY повышается до шестидневного максимума 90,2600 с 90,0710 до выхода данных и на 0,6% за день.

Пара EUR / USD упала до шестидневного минимума 1,2156 с 1,2187 заранее и снизилась на 0,4% за день. Пара ранее упала ниже 21-DMA на 1,2174; стопы, скорее всего, будут скапливаться ниже минимума 28 мая 1,2133, а 1,2150 - ближайший уровень потенциального разворота.

USD / JPY + 0,3% до 109,97, при этом пара замедлилась из-за предложения на продажу на 1,4 млрд долларов, поскольку в четверг истекают опционы со страйком на 110; прорыв максимума 28 мая 110,20 может привести к усилению бычьего импульса.

Отчет ADP
Частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстрого роста экономики, но нехватка рабочих и сырья по-прежнему сдерживала восстановление рынка труда.

Согласно отчету ADP National Employment Report в четверг, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 000 рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены: было добавлено 654 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 000. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 000 человек.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:10

  prodigy написав:
  change_pm написав:ойро 1.21 :shock: чьо відбувається :?:


Курс доллара растет после публикации сильных данных по рынку труда. Индекс доллара DXY повышается до шестидневного максимума 90,2600 с 90,0710 до выхода данных и на 0,6% за день.

Пара EUR / USD упала до шестидневного минимума 1,2156 с 1,2187 заранее и снизилась на 0,4% за день. Пара ранее упала ниже 21-DMA на 1,2174; стопы, скорее всего, будут скапливаться ниже минимума 28 мая 1,2133, а 1,2150 - ближайший уровень потенциального разворота.

USD / JPY + 0,3% до 109,97, при этом пара замедлилась из-за предложения на продажу на 1,4 млрд долларов, поскольку в четверг истекают опционы со страйком на 110; прорыв максимума 28 мая 110,20 может привести к усилению бычьего импульса.

Отчет ADP
Частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстрого роста экономики, но нехватка рабочих и сырья по-прежнему сдерживала восстановление рынка труда.

Согласно отчету ADP National Employment Report в четверг, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 000 рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены: было добавлено 654 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 000. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 000 человек.

Фигня это все. На фоне гривны бакс - лузер
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:58

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав: Цифры всяких Коболевых, Витренко, Лещенок, Найемов, Абромавичусов, Смелянских, и остальных Залищук поменьше, а также "пожизненное содержание судей" (например) - не являются большим секретом. И в этой ветке являются офтопом, поэтому эту тему тут предлагаю не продолжать :)
Взяли и наступили на мозоль представителю чести и славы целой эпохи, из кожи вон поддерживающего реформаторство, ровно настолько, чтобы по идейным соображениям все же не отказываться от совковой пенсии.

Очередной бред и хамство профессионального нытика. И, видимо, лузера по жизни.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:40

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:41

  Starikan написав:Очередной бред и хамство профессионального нытика. И, видимо, лузера по жизни.

Думаешь, общие фразы антипатии с надуванием щек выглядят критически интересными?
Соберись и хоть раз самостоятельно выдай что-то большее чем обыкновенный троллинг.
И да, фантазии пожалуйста оставь при себе.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 03 чер, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:42

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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  #<1 ... 7768776977707771
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