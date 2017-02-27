Будемо рости, бо кросс-курс дуже впав. Напевно на 10-15 копійок можемо вирости протягом дня.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:40
Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:12
Ну, тоді на кінець дня звіримо свої вангування
Я вангую, що сповземо ще на 4-7коп. до кінця дня.
п.с.
Хто ще приймає участь у вангуванні курсу долара на кінець дня?
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:11
Успіх , тому в подарок самокат от успиха?
Так а что,если из-за кросса сейчас укрепляемся к евре ещё быстрее, чем к доллару, то залезть в дешевую евру?))
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Банк "Л" зранку світив /27,28
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.06.2021...............27,3071
Доллар потерял чуть больше 3 копеек.
МКГ*............6.9489............6.9777...........+0.41%
Гривна укрепилась на величину близкую к той, при котором в среду НБУ начал интервенцию.
Реагируя на вчерашний существенный рост доллара, открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. На этом влияние мировых тенденций себя исчерпало. С места в карьер, даже не перекурив, опустились на 1.5 копейки. После небольшой паузы попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 1.5. Около 12 потеряли еще полкопейки.
В мире доллар после вчерашнего роста колеблется в очень узком диапазоне.
Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на 3 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Остальные факторы не превышали 1 млрд. и действовали разнонаправленно.
В среду объем МБ увеличился с 406.7 до 510.7 млн. Чистый спрос составил около 490 млн. Т.к. перерыв был очень большой, на всякий случай напомню, что чистый спрос - это объем МБ минус покупка НБУ. Клиентское предложение выросло, спрос уменьшился, что сократило превышение спроса над предложением. Интересно, что по форвардным сделкам объем покупок превысил объем продаж.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|