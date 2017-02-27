RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7769777077717772

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 126
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
6%
8
27.00-27.50
31%
39
27.50-28.00
46%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:40

  Успіх написав:Які думки сьогодні по курсу?
#летимовнуль? :D


Будемо рости, бо кросс-курс дуже впав. Напевно на 10-15 копійок можемо вирости протягом дня.
77st
 
Повідомлень: 8
З нами з: 09.12.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:12

  77st написав:
  Успіх написав:Які думки сьогодні по курсу?
#летимовнуль? :D


Будемо рости, бо кросс-курс дуже впав. Напевно на 10-15 копійок можемо вирости протягом дня.

Ну, тоді на кінець дня звіримо свої вангування :wink:
Я вангую, що сповземо ще на 4-7коп. до кінця дня.

п.с.
Хто ще приймає участь у вангуванні курсу долара на кінець дня? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:11

Успіх , тому в подарок самокат от успиха?
Так а что,если из-за кросса сейчас укрепляемся к евре ещё быстрее, чем к доллару, то залезть в дешевую евру?))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 15.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банк "Л" зранку світив /27,28
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.06.2021...............27,3071
Доллар потерял чуть больше 3 копеек.

МКГ*............6.9489............6.9777...........+0.41%
Гривна укрепилась на величину близкую к той, при котором в среду НБУ начал интервенцию.

Реагируя на вчерашний существенный рост доллара, открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. На этом влияние мировых тенденций себя исчерпало. С места в карьер, даже не перекурив, опустились на 1.5 копейки. После небольшой паузы попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 1.5. Около 12 потеряли еще полкопейки.
В мире доллар после вчерашнего роста колеблется в очень узком диапазоне.
Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на 3 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Остальные факторы не превышали 1 млрд. и действовали разнонаправленно.

В среду объем МБ увеличился с 406.7 до 510.7 млн. Чистый спрос составил около 490 млн. Т.к. перерыв был очень большой, на всякий случай напомню, что чистый спрос - это объем МБ минус покупка НБУ. Клиентское предложение выросло, спрос уменьшился, что сократило превышение спроса над предложением. Интересно, что по форвардным сделкам объем покупок превысил объем продаж.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5827
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4117 раз.
Подякували: 12123 раз.
 
Профіль
30
14
28
2
  #<1 ... 7769777077717772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2583, 2584, 2585
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25842 3528392
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 11:40
bred
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7522 1811272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 11:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 92, 93, 94
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
931 230940
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 14:05
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95136)
04.06.2021 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.