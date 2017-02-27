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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:11
Так а что,если из-за кросса сейчас укрепляемся к евре ещё быстрее, чем к доллару, то залезть в дешевую евру?))
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Банк "Л" зранку світив /27,28
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.06.2021...............27,3071
Доллар потерял чуть больше 3 копеек.
МКГ*............6.9489............6.9777...........+0.41%
Гривна укрепилась на величину близкую к той, при котором в среду НБУ начал интервенцию.
Реагируя на вчерашний существенный рост доллара, открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. На этом влияние мировых тенденций себя исчерпало. С места в карьер, даже не перекурив, опустились на 1.5 копейки. После небольшой паузы попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 1.5. Около 12 потеряли еще полкопейки.
В мире доллар после вчерашнего роста колеблется в очень узком диапазоне.
Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на 3 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Остальные факторы не превышали 1 млрд. и действовали разнонаправленно.
В среду объем МБ увеличился с 406.7 до 510.7 млн. Чистый спрос составил около 490 млн. Т.к. перерыв был очень большой, на всякий случай напомню, что чистый спрос - это объем МБ минус покупка НБУ. Клиентское предложение выросло, спрос уменьшился, что сократило превышение спроса над предложением. Интересно, что по форвардным сделкам объем покупок превысил объем продаж.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:59
Міністр фінансів про відсутність траншу МВФ: "виживемо і так
Українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів. Але може обійтися і без коштів фонду.
Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, доля траншу МВФ буде залежати від того, чи виконає влада в'зяті на себе зобов’язання перед фондом.
"Ми маємо проголосувати ті закони, за якими ми брали на себе зобов’язання, які проголосили, тоді далі буде зрозуміло", - сказав він і додав, що це закони про НАБУ, НАЗК, ДБР.
Марченко зазначив, для України бажано отримати транш "чим раніше, тим краще".
Голова Мінфіну заявив, що хотів би отримати два транші по 700 млн доларів. Але коли ці кошти надійдуть, невідомо. "Я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Виживемо і так", - сказав він.
Водночас Марченко заявив, що без грошей МВФ буде "знаєте, так, складно".
Міністр повідомив, що ключовим є питання виплат за державним боргом у серпні. "Це ключеве, що нас мотивує домовлятися, шукати компроміс", - сказав він.
Нагадаємо, радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.
Відзначмо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що в Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:29
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:34
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, таким чином йде хеджування валютних ризиків на майбутнє?
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Украине цены на подсолнечное масло продолжили снижение вторую неделю подряд на фоне слабого спроса импортеров. Экспортные котировки на масло старого урожая упали до $1380-1400 за тонну FOB по сравнению с $1530-1540 неделей ранее. Началось? В Украине многие маслозаводы остановили закупку сырья из-за нехватки экспортного спроса. Стоимость подсолнечного масла на базисе СРТ упали за последние 2 недели на 17% до $1270-1280 за тонну.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:46
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