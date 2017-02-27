Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

04.06.2021...............27,3071

Доллар потерял чуть больше 3 копеек.



МКГ*............6.9489............6.9777...........+0.41%

Гривна укрепилась на величину близкую к той, при котором в среду НБУ начал интервенцию.



Реагируя на вчерашний существенный рост доллара, открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. На этом влияние мировых тенденций себя исчерпало. С места в карьер, даже не перекурив, опустились на 1.5 копейки. После небольшой паузы попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на 1.5. Около 12 потеряли еще полкопейки.

В мире доллар после вчерашнего роста колеблется в очень узком диапазоне.

Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на 3 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Остальные факторы не превышали 1 млрд. и действовали разнонаправленно.



В среду объем МБ увеличился с 406.7 до 510.7 млн. Чистый спрос составил около 490 млн. Т.к. перерыв был очень большой, на всякий случай напомню, что чистый спрос - это объем МБ минус покупка НБУ. Клиентское предложение выросло, спрос уменьшился, что сократило превышение спроса над предложением. Интересно, что по форвардным сделкам объем покупок превысил объем продаж.