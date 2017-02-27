orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?
Да. Купил 20 по 27,19. Потом еще 50 по 27,17. А сейчас стал по 27,16. И похоже, на сегодня ниже уже не будет.
а ниже так быстро и не надо
слишком большая скорость спуска, можно и с трассы улететь и шишек набить
п.с. в прошлом году в июне тоже так бодро вниз, потом нерезы стали выходить и резко вверх
orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?
нерезы активно сливают бакс, видимо понимают что по мимо доходности они заработают еще на курсе 25 грн за бакс - перспектива будущего года.
Олежан написав:нерезы активно сливают бакс, видимо понимают что по мимо доходности они заработают еще на курсе 25 грн за бакс - перспектива будущего года.
За рік "нерези активно назливали" на мінус 30,3 млрд.грн. (1,1 млрд. долл). За квітень - мінус 6,6 млрд.грн., за травень - плюс 0,8 млрд.грн., за червень - поки плюс 1,9 млрд.грн. 1,9 млрд. - це близько 70 млн. $ або пів дня роботи МБ при мінімальних обємах. Тому я би не кидався фразами про злив дол., а особливо про курс 25.
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 07 чер, 2021 14:02, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?
Да. Купил 20 по 27,19. Потом еще 50 по 27,17. А сейчас стал по 27,16. И похоже, на сегодня ниже уже не будет.
Цього року у НБУ важка ситуація. Виходити на МБ із викупом валюти у великих обємах - допомога інфляції. Не викуповувати - біда бюджетним находженням. Адже всі розуміють, що зміцнення гривні ситуативне. Роблю висновок, що десь там, в кабінетах вирішили, що цифра 27 грн/дол - це здоровий паритет для всіх. І Кондуктор нажав на гальма (с). Спостерігаємо...
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................07.06.2021..........08.06.2021 дата розрахунку...............04.06.2021...........07.06.2021 Євро..................................33,0635................33,0781...+0.04% Долар США.......................27,2914................27,1923...-0.36% После полудня доллар отступил еще на копейку. Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, чуть постояли и пошли вниз. За час опустились на 4 копейки, несмотря на попытку регулятора притормозить это движение небольшой короткой интервенцией. После более настойчивого вмешательства регулятора на полкопейки отскочили и приостановились. К 12 опустились еще на полкопейки. В мире доллар после резкого падения в пятницу вечером немного отрос. Справочный курс встретили котировками 27.1750 - 27.1950, что на 3.5 копейки ниже открытия. После 12 опустились еще на полкопейки и уперлись в заслон, поставленный регулятором. После обеда снова опустились на полкопейки. Регулятор появился на рынке в третий раз, и теперь это сработало, хоть новая ставка была ниже рынка. Котировки отскочили от дневного минимума на 2 копейки. В мире доллар опустился до минимума пятницы. Официальный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050. За день доллар просел на 2.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 26.8185 (-12) +38 2019 - 26.5957 (-20) +60
orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?
Да. Купил 20 по 27,19. Потом еще 50 по 27,17. А сейчас стал по 27,16. И похоже, на сегодня ниже уже не будет.
Величезне дякую за оперативну інформацію. Якщо НБУ сьогодні справді викупив аж 70 чи 70+ млн дол, то значить надлишок пропозиції був суттєвий і в нього не було інших варіантів. Без нього курс міг би сьогодні опуститися практично до 27 і у вузькі двері не помістилися б всі бажаючі продати валюту. Могла б і паніка виникнути.
Якщо вечірні спекулі до кінця сесії втримають рівень 27,2-27,23, то зміцнення грн за сесію буде і так суттєвим. Подивимося що буде завтра. Сьогоднішній надлишок пропозиції випадковим і ситуативним не виглядає...