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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7779778077817782>
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:25

  Искатель написав:
  orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?

Да. Купил 20 по 27,19. Потом еще 50 по 27,17. А сейчас стал по 27,16. И похоже, на сегодня ниже уже не будет.


а ниже так быстро и не надо

слишком большая скорость спуска, можно и с трассы улететь и шишек набить

п.с. в прошлом году в июне тоже так бодро вниз, потом нерезы стали выходить и резко вверх

Одесса окна 27,08/27,15
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:28

  orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?

нерезы активно сливают бакс, видимо понимают что по мимо доходности они заработают еще на курсе
25 грн за бакс - перспектива будущего года.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:нерезы активно сливают бакс, видимо понимают что по мимо доходности они заработают еще на курсе
25 грн за бакс - перспектива будущего года.

За рік "нерези активно назливали" на мінус 30,3 млрд.грн. (1,1 млрд. долл). За квітень - мінус 6,6 млрд.грн., за травень - плюс 0,8 млрд.грн., за червень - поки плюс 1,9 млрд.грн. 1,9 млрд. - це близько 70 млн. $ або пів дня роботи МБ при мінімальних обємах. Тому я би не кидався фразами про злив дол., а особливо про курс 25.
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 07 чер, 2021 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:59

  edgar_po написав: за травень - плюс 0,8 млрд.грн., за червень - поки плюс 1,9 млрд.грн. 1,9 млрд. - це близько 70 млн. $


вот вот, и это только начало разгона
наблюдайте дальше
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:05

  Олежан написав:
  edgar_po написав: за травень - плюс 0,8 млрд.грн., за червень - поки плюс 1,9 млрд.грн. 1,9 млрд. - це близько 70 млн. $


вот вот, и это только начало разгона
наблюдайте дальше

вийшли на 1,1 млрд, зайшли на 70 млн., дуже сильно. Доречі МБ 27.19 / 27.21
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:50

  Искатель написав:
  orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?

Да. Купил 20 по 27,19. Потом еще 50 по 27,17. А сейчас стал по 27,16. И похоже, на сегодня ниже уже не будет.

Цього року у НБУ важка ситуація. Виходити на МБ із викупом валюти у великих обємах - допомога інфляції. Не викуповувати - біда бюджетним находженням. Адже всі розуміють, що зміцнення гривні ситуативне.
Роблю висновок, що десь там, в кабінетах вирішили, що цифра 27 грн/дол - це здоровий паритет для всіх. І Кондуктор нажав на гальма (с). Спостерігаємо...
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:55

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.06.2021..........08.06.2021
дата розрахунку...............04.06.2021...........07.06.2021
Євро..................................33,0635................33,0781...+0.04%
Долар США.......................27,2914................27,1923...-0.36%
После полудня доллар отступил еще на копейку.
Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, чуть постояли и пошли вниз. За час опустились на 4 копейки, несмотря на попытку регулятора притормозить это движение небольшой короткой интервенцией. После более настойчивого вмешательства регулятора на полкопейки отскочили и приостановились. К 12 опустились еще на полкопейки.
В мире доллар после резкого падения в пятницу вечером немного отрос.
Справочный курс встретили котировками 27.1750 - 27.1950, что на 3.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились еще на полкопейки и уперлись в заслон, поставленный регулятором. После обеда снова опустились на полкопейки. Регулятор появился на рынке в третий раз, и теперь это сработало, хоть новая ставка была ниже рынка. Котировки отскочили от дневного минимума на 2 копейки.
В мире доллар опустился до минимума пятницы.
Официальный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050. За день доллар просел на 2.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 26.8185 (-12) +38
2019 - 26.5957 (-20) +60

2018 - 26.1717 (+1)
2017 - 26.2054 (-4)

Міжнародні резерви становили 27,8 млрд дол. США за підсумками травня

В пятницу 3 банка получили рефинанс сроком до 84 дней:
АТ "АБ "РАДАБАНК" 110 000,0
ПАТ "МТБ БАНК" 400 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 290 000,0
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:03

  edgar_po написав:
  Олежан написав:
  edgar_po написав: за травень - плюс 0,8 млрд.грн., за червень - поки плюс 1,9 млрд.грн. 1,9 млрд. - це близько 70 млн. $


вот вот, и это только начало разгона
наблюдайте дальше

вийшли на 1,1 млрд, зайшли на 70 млн., дуже сильно. Доречі МБ 27.19 / 27.21


вы играетесь цифрами и показываете то как вам удобно
только по другому смотрите, зашли 5 ярдов, вышли на 1
и шо?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:13

  Искатель написав:
  orest написав:Пишуть сусіди, що НБУ сьогодні вже викупив 20 млн по 27,19, але грн далі зміцнюється. Тому регулятор вийшов повторно по 27,17. Тепер цікаво,на скільки НБУ налаштований стримувати зміцнення. Пройдемо 27,17 сьогодні і чи настроєні нерезиденти всіх мастей завтра взяти активну участь в битві за ОВДП?

Да. Купил 20 по 27,19. Потом еще 50 по 27,17. А сейчас стал по 27,16. И похоже, на сегодня ниже уже не будет.

Величезне дякую за оперативну інформацію.
Якщо НБУ сьогодні справді викупив аж 70 чи 70+ млн дол, то значить надлишок пропозиції був суттєвий і в нього не було інших варіантів. Без нього курс міг би сьогодні опуститися практично до 27 і у вузькі двері не помістилися б всі бажаючі продати валюту. Могла б і паніка виникнути.

Якщо вечірні спекулі до кінця сесії втримають рівень 27,2-27,23, то зміцнення грн за сесію буде і так суттєвим. Подивимося що буде завтра. Сьогоднішній надлишок пропозиції випадковим і ситуативним не виглядає...
orest
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

чёрный рынок торгуется ниже мб.
реально паника http://uacoin.com.ua
валюту льют из всех вёдер.
vitaliian
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