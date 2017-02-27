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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7779778077817782
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За підсумками травня міжнародні резерви України скоротилися на 0,6% та становили 27,84 млрд доларів, причина – погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави.

Про це повідомляє Нацбанк.

На обсяги вплинули, зокрема, операції з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів уряду з його обслуговування та погашення становив 650,6 млн доларів. З них 529,3 млн доларів були спрямовані на внутрішні держоблігації (ОВДП), решта – на виконання інших валютних зобов’язань держави.

Валютні надходження на користь уряду становили 417,9 млн доларів, з них 354,3 млн доларів – від розміщення ОВДП. Також у травні Україною було сплачено 64,3 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-stanovili-278-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-travnya
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:39

  vitaliian написав:чёрный рынок торгуется ниже мб.
реально паника http://uacoin.com.ua
валюту льют из всех вёдер.


а у нас це традиція - продавати коли дешево і купувати коли дорого)))
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:11

Межбанк: почему курс доллара лихорадит

Ситуация на валютном рынке в понедельник снова продолжала держать в напряжении всех участников торгов. “Борьба” вокруг курса доллара между крупными покупателями и продавцами только усилилась. Причем, пока от всего этого выиграл только Нацбанк. Мало того, что за день курс лихорадило с утренних 27,21/27,23 до 27,165/27,185 гривен к 15 часам, а затем он фактически вернулся к концу дня к уровню 27,21/27,23 гривен, так это еще и происходило при активном вмешательстве Нацбанка. Он трижды выходил на торги с интервенциями по выкупу доллара.

В самом начале сессии около 11 часов НБУ купил первые $20 млн по 27,19 гривен, но это нисколько не помогло сдержать падение котировок доллара. Предложение превышало спрос и как только Нацбанк ушел – курс опять провалился. Регулятор снова вышел на межбанк с тогда еще низкой ценой выкупа по 27,17 гривен за доллар, но котировки продолжали опускаться.

К 12 часам они находились уже в районе 27,18/27,20 гривен. Продавцы закрыли всех покупателей и спрос снова стал почти нулевым. Продавцы были вынуждены продавать валюту Нацбанку по 27,17 гривен и уже не считали этот уровень низким.

К 14 часам доллар находился в пределах 27,17/27,19 гривен, а регулятор пополнил резервы еще на $50 млн по 27,17 гривен и снова ушел. Но предложение опять стало превышать спрос и Нацбанк в третий раз вышел на торги с заведомо низким ценником в 27,16 гривен.

Но тут началось все самое интересное. К 15 часам котировки остановились на отметке 27,165/27,185 гривен и НБУ какое-то время оставался на межбанке с покупкой по 27,16. Но после 15:00 массированный предыдущий выкуп Нацбанка все же стал оказывать свое влияние на поведение рынка. Покупатели решили, что “дно” достигнуто и стали выкупать все предлагаемые объемы. Продавцы тут же начали подымать свои ценники и в итоге к 16 часам котировки достигли отметки 27,2050/27,2250 гривен, а завершилась сессия по доллару фактически утренним уровнем 27,21/27,23. В итоге, Нацбанк пополнил резервы не менее, чем на $70 млн по 27,19 и по 27,17 гривен. А “спонсорами” всего этого банкета оказались продавцы-экспортеры, которым особо было некуда деваться, так как им надо финансировать свои текущие расходы в гривне.

Главные события 7 июня на валютном рынке:

Доллар после значительного проседания, а затем роста котировок – по факту остался на утренних позициях 27,21/27,23 гривен к концу дня.

Нацбанк трижды выходил на межбанк и купил первые $20 млн по 27,19 гривен, вторые $50 млн по 27,17 гривен, а в третий раз покупал по 27,16 гривен. Но уже практически ничего по этой цене так и не купил до конца дня.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2049 гривен, а официальный курс на 8 июня 2021 года установлен на уровне 27,1923 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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  #<1 ... 7779778077817782
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