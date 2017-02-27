|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 чер, 2021 23:28
Proofy написав: Hotab написав:тарасов
, на волне подъёма вытряхнем на днях слабонервных и снова вниз. Но недолго и недалеко.
По 27 хоть дадут откупиться?
Нет. А вот по 27.01 - это можно.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3942
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25899
|3544624
|
|
|7524
|1813477
|
Пон 07 чер, 2021 10:51
ЛОБ
|
|935
|233481
|