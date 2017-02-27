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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7780778177827783
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:28

  Proofy написав:
  Hotab написав:тарасов , на волне подъёма вытряхнем на днях слабонервных и снова вниз. Но недолго и недалеко.

По 27 хоть дадут откупиться?

Нет. А вот по 27.01 - это можно. :D
Hotab
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  #<1 ... 7780778177827783
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