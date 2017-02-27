Додано: Вів 08 чер, 2021 13:04

kluychkooleg написав: Уже и выходы НБУ не ориентир. Вчера выходил три раза. И шо? Опять сползли на 27,15, а его нет. Уже и выходы НБУ не ориентир. Вчера выходил три раза. И шо? Опять сползли на 27,15, а его нет.

Выходы НБУ показывают только то, что в текущий момент на рынке есть дисбаланс спроса и предложения.Ориентиром для собственных спекулятивных операций они, несмотря на расхожее утверждение, никогда не были. История курсов и история интервенций доступны, они с треском опровергают эффективность подражательной стратегии.В 2019 не было ни одной недели, когда НБУ не покупал бы валюту. С середины года суммы недельных покупок часто составляли сотни миллионов. При этом курс опустился с 27.20 в начале июня до 23.25 в конце года. Покупку по 27 в июне вряд ли можно назвать выгодной, несмотря на то, что так поступал НБУ.У НБУ и спекулянтов задачи разные. Подражать НБУ можно только в том случае, если есть желание за свой счет помочь в сглаживании колебаний. Но нужно помнить, что НБУ умеет эмитировать гривну, а мы - нет