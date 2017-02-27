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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:25
Zebra написав:
30 долларов на 2-3 работающих прописанных в квартире, это дополнительно 2000-3000 грн на семью в месяц. Платежечки будут приходить исправно. Законы уже подогнаны так, что карточные счета и имущество при неуплатах арестовываются в автоматическом режиме без суда и следствия
. Все уже готово к запуску - закатайте рукава.
Выделенное - враньё
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Starikan
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Додано: Вів 08 чер, 2021 12:33
Уже и выходы НБУ не ориентир. Вчера выходил три раза. И шо? Опять сползли на 27,15, а его нет.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 08 чер, 2021 12:40
vovakwasov написав: Investor_K написав: odessit2007 написав:
27.10-27.12/27.17-27.19
Дешевше буде?
всі зараз чешуть потилицю маючи таке запитання
Я - не чешу
Так як знаю точно, що буде дешевше!
Думаю, що цього літа побачимо 26,6
Але, не беріть цю цифру за орентир і думайТЕ своєю головною!
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Успіх
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Додано: Вів 08 чер, 2021 12:45
Успіх написав: vovakwasov написав: Investor_K написав:
Дешевше буде?
всі зараз чешуть потилицю маючи таке запитання
Я - не чешу
Так як знаю точно, що буде дешевше!
Думаю, що цього літа побачимо 26,6
Але, не беріть цю цифру за орентир і думайТЕ своєю головною!
А другорядною не треба?
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Faceless
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:04
kluychkooleg написав:
Уже и выходы НБУ не ориентир. Вчера выходил три раза. И шо? Опять сползли на 27,15, а его нет.
Выходы НБУ показывают только то, что в текущий момент на рынке есть дисбаланс спроса и предложения.
Ориентиром для собственных спекулятивных операций они, несмотря на расхожее утверждение, никогда не были. История курсов и история интервенций доступны, они с треском опровергают эффективность подражательной стратегии.
В 2019 не было ни одной недели, когда НБУ не покупал бы валюту. С середины года суммы недельных покупок часто составляли сотни миллионов. При этом курс опустился с 27.20 в начале июня до 23.25 в конце года. Покупку по 27 в июне вряд ли можно назвать выгодной, несмотря на то, что так поступал НБУ.
У НБУ и спекулянтов задачи разные. Подражать НБУ можно только в том случае, если есть желание за свой счет помочь в сглаживании колебаний. Но нужно помнить, что НБУ умеет эмитировать гривну, а мы - нет
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Сибарит
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:36
Успіх написав:
Я - не чешу
"Я гоню"
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Investor_K
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:04
Starikan написав: Zebra написав:
30 долларов на 2-3 работающих прописанных в квартире, это дополнительно 2000-3000 грн на семью в месяц. Платежечки будут приходить исправно. Законы уже подогнаны так, что карточные счета и имущество при неуплатах арестовываются в автоматическом режиме без суда и следствия
. Все уже готово к запуску - закатайте рукава.
Выделенное - враньё
Starikan, вот в этом случае поддержу Вас и добавлю еще, что жилищно-коммунальные споры с физическими лицами - это гражданский
процесс, а следствие
- это уголовный
процесс.
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Igneus
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:15
Сибарит
Ориентиром для собственных спекулятивных операций
это смотря какие цели в каком промежутке времени.
тут на форуме принято ловить дно при покупке и продавать на Эвересте. В жизни всё немного разнообразней и совсем неидеально
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clash
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:32
Igneus написав:
это гражданский процесс, а следствие - это уголовный процесс
Очень важная информация, мы все оценили. Жаль,что вы не догадались, что "без суда и следствия" - это был collocation.
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Hotab
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:34
clash написав:Сибарит
Ориентиром для собственных спекулятивных операций
это смотря какие цели в каком промежутке времени.
тут на форуме принято ловить дно при покупке и продавать на Эвересте. В жизни всё немного разнообразней и совсем неидеально
Нацбанк выходит, но обвал остановить не может.
Вопрос как раз в том, что никто дно угадать не может, нет критериев.
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kluychkooleg
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