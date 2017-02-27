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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7783778477857786>
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:25

  Zebra написав: 30 долларов на 2-3 работающих прописанных в квартире, это дополнительно 2000-3000 грн на семью в месяц. Платежечки будут приходить исправно. Законы уже подогнаны так, что карточные счета и имущество при неуплатах арестовываются в автоматическом режиме без суда и следствия. Все уже готово к запуску - закатайте рукава.

Выделенное - враньё :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:33

Уже и выходы НБУ не ориентир. Вчера выходил три раза. И шо? Опять сползли на 27,15, а его нет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:40

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  vovakwasov написав:
  Investor_K написав:
  odessit2007 написав:27.10-27.12/27.17-27.19

Дешевше буде?


всі зараз чешуть потилицю маючи таке запитання :)

Я - не чешу :mrgreen:
Так як знаю точно, що буде дешевше!

Думаю, що цього літа побачимо 26,6
Але, не беріть цю цифру за орентир і думайТЕ своєю головною! :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:
  vovakwasov написав:
  Investor_K написав:Дешевше буде?


всі зараз чешуть потилицю маючи таке запитання :)

Я - не чешу :mrgreen:
Так як знаю точно, що буде дешевше!

Думаю, що цього літа побачимо 26,6
Але, не беріть цю цифру за орентир і думайТЕ своєю головною! :D
А другорядною не треба?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:04

  kluychkooleg написав:Уже и выходы НБУ не ориентир. Вчера выходил три раза. И шо? Опять сползли на 27,15, а его нет.

Выходы НБУ показывают только то, что в текущий момент на рынке есть дисбаланс спроса и предложения.
Ориентиром для собственных спекулятивных операций они, несмотря на расхожее утверждение, никогда не были. История курсов и история интервенций доступны, они с треском опровергают эффективность подражательной стратегии.
В 2019 не было ни одной недели, когда НБУ не покупал бы валюту. С середины года суммы недельных покупок часто составляли сотни миллионов. При этом курс опустился с 27.20 в начале июня до 23.25 в конце года. Покупку по 27 в июне вряд ли можно назвать выгодной, несмотря на то, что так поступал НБУ.
У НБУ и спекулянтов задачи разные. Подражать НБУ можно только в том случае, если есть желание за свой счет помочь в сглаживании колебаний. Но нужно помнить, что НБУ умеет эмитировать гривну, а мы - нет :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Я - не чешу


"Я гоню"
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:04

  Starikan написав:
  Zebra написав: 30 долларов на 2-3 работающих прописанных в квартире, это дополнительно 2000-3000 грн на семью в месяц. Платежечки будут приходить исправно. Законы уже подогнаны так, что карточные счета и имущество при неуплатах арестовываются в автоматическом режиме без суда и следствия. Все уже готово к запуску - закатайте рукава.

Выделенное - враньё :evil:

Starikan, вот в этом случае поддержу Вас и добавлю еще, что жилищно-коммунальные споры с физическими лицами - это гражданский процесс, а следствие - это уголовный процесс.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:15

Сибарит
Ориентиром для собственных спекулятивных операций

это смотря какие цели в каком промежутке времени.
тут на форуме принято ловить дно при покупке и продавать на Эвересте. В жизни всё немного разнообразней и совсем неидеально :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igneus написав:это гражданский процесс, а следствие - это уголовный процесс

Очень важная информация, мы все оценили. Жаль,что вы не догадались, что "без суда и следствия" - это был collocation.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:34

  clash написав:Сибарит
Ориентиром для собственных спекулятивных операций

это смотря какие цели в каком промежутке времени.
тут на форуме принято ловить дно при покупке и продавать на Эвересте. В жизни всё немного разнообразней и совсем неидеально :D


Нацбанк выходит, но обвал остановить не может.
Вопрос как раз в том, что никто дно угадать не может, нет критериев.
kluychkooleg
 
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