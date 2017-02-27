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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7783778477857786
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:36

  Успіх написав:
Я - не чешу :mrgreen:
Так як знаю точно, що буде дешевше!

Думаю, що цього літа побачимо 26,6
Але, не беріть цю цифру за орентир і думайТЕ своєю головною! :D


Вы же хвастались покупкой по 27,45 или 27,48.
Зачем брали, если знали, что будет 26,6?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:39

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliian написав:пока гривна стабильна, есть инвесторы в овгз. Как только начнётся девал, инвесторы побегут как крысы и приток денег в овгз рухнет. Причин держать курс в жестких рамках больше чем одна.


еще немного и инвесторы побегут. Как только Северный поток даст газ, то придёт капут грн.


если уже начали сдавать нервы-пойди и тихо застрелись офицер (с)
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:39

kluychkooleg
Вопрос как раз в том, что никто дно угадать не может, нет критериев.

чтоб угадать критерии необязательно. :lol:
вопрос в том что системно угадывать всё равно не получится без суперспособностей, а значит надо такой вариант вычеркнуть
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:40

  Investor_K написав:
  odessit2007 написав:27.10-27.12/27.17-27.19

Дешевше буде?


27,15 есть, берете?
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:41

Нацбанк сегодня купил 20 млн по 27,16 и 100 млн по 27,15.
По 27,13 дернулся - и ушел, ничего не взял.
Завтра, по идее, могут еще упасть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:46

Транщ після проведення реформи системи правосуддя

В Європейській комісії наполягають, що надання нового траншу макрофінансової допомоги залежить передусім від проведення реформи системи правосуддя. Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, коментуючи для "Європейської правди" прогрес України у виконання умов угоди про отримання макрофінансової допомоги.

Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро, які надійдуть до загального фонду бюджету.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:49

За даними НБУ, 4 червня він вирішив надати 800 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 7,5%. Позики залучили МТБ Банк (400 млн грн), Акордбанк (290 млн грн), Радабанк (110 млн грн).

На 3 червня заборгованість платоспроможних банків по рефінансуванню становила 74 млрд грн (на початок року - 61,85 млрд грн).

Нагадаємо, 28 травня Нацбанк надав для чотирьох банків 8,93 млрд грн рефінансування на термін до 84 днів під 7,5%. Позики залучили Акордбанк (250 млн грн), КІБ (105 млн грн), Укрбудінвестбанк (79 млн грн). Четвертого отримувача рефінансу регулятор не уточнив (слід розуміти, тому що позика могла бути надана на термін до 30 днів, а в таких випадках інформація не публікується; зі звітності НБУ випливає, що відповідний кредит на 8,5 млрд грн міг бути погашений 1 червня).

21 травня регулятор надав для трьох банків 455 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 7,5% річних. Позики залучили Акордбанк (250 млн грн), КІБ (145 млн грн), Індустріалбанк (60 млн грн).

14 травня Нацбанк ухвалив рішення надати рефінансування для 9 банків на суму 1,72 млрд грн строком до 5 років під 7,5%, а також 306,5 млн грн рефінансування - для трьох банків на термін до 84 днів теж під 7,5%. Тоді позики залучили Акордбанк (1 млрд грн), КІБ (254 млн грн), Індустріалбанк (220 млн грн), Кредитвест Банк (112 млн грн), Кристалбанк (100 млн грн), Укрексімбанк (80 млн грн), МІБ (64 млн грн), Полтава-банк (60 млн грн), АП Банк (50 млн грн), Січ (37 млн грн), Укрбудінвестбанк (29,5 млн грн), Альпарі Банк (22,5 млн грн).

30 квітня НБУ вирішив надати 110 млн грн рефінансування для двох банків на термін до 84 днів під 7,5%. Позики залучили банку "Авангард" (60 млн грн) і МІБ (50 млн грн).

23 квітня Нацбанк надав 203,6 млн грн рефінансування для 4 банків на строк до 84 днів під 7,5%. Позики залучили Укрбудінвестбанк (114 млн грн), Юнекс Банк (34,6 млн грн), АП Банк (30 млн грн), КІБ (25 млн грн).

16 квітня регулятор надав 405 млн грн рефінансування для 4 банків під 7,5% на термін до 84 днів. Позики залучили банк "Конкорд" (200 млн грн), "Авангард" (140 млн грн), АП Банк (40 млн грн), "Скай Банк" (25 млн грн).

9 квітня НБУ вирішив надати рефінансування на суму 2,39 млрд грн для 10 банків на термін до 5 років під 6,5%, а також 1,01 млрд грн - для 6 банків на термін до 84 днів теж під 6,5%. Позики залучили РВС Банк (535 млн грн), Південний (500 млн грн), СЕБ Корпоративний (300 млн грн), Укрексімбанк (300 млн грн), Конкорд (250 млн грн), Січ (250 млн грн), МІБ (250 млн грн), Укрбудінвестбанк (230 млн грн), КІБ (165 млн грн), Перший інвестиційний банк (150 млн грн), Альянс (150 млн грн), МетаБанк (132 млн грн), Радабанк (110 млн грн), Грант (50 млн грн), БТА Банк (32 млн грн).

2 квітня НБУ надав 300 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6,5%. Позики залучили в т.ч. банк "Конкорд" (170 млн грн) і БТА Банк (30 млн грн). Назву третього банку-отримувача рефінансу регулятор не уточнив (як варіант, тому що позика могла бути видана на термін до 30 днів, а в таких випадках інформація не розкривається).

За даними НБУ, на 01.04.2021 зобов`язання перед ним по рефінансуванню мав 41 банк, у т.ч. Укрексімбанк (15,5 млрд грн), Альфа-Банк (8,6 млрд грн), Ощадбанк (7,25 млрд грн), ПУМБ (4,2 млрд грн), Універсал Банк (3,5 млрд грн), Таскомбанк (3 млрд грн), Південний (2,8 млрд грн), Кредит Дніпро (2,64 млрд грн), Акордбанк (2,56 млрд грн), Січ (2,4 млрд грн), Кредобанк (2,3 млрд грн), Альянс (1,95 млрд грн), РВС Банк (1,22 млрд грн), КІБ (1,2 млрд грн), Укргазбанк (998 млн грн), Кристалбанк (921 млн грн), Авангард (870 млн грн), Конкорд (732 млн грн), Глобус (697 млн грн), МТБ Банк (650 млн грн), Український капітал (440 млн грн), Радабанк (438,5 млн грн), Індустріалбанк (428 млн грн), Перший інвестиційний банк (420 млн грн), Укрбудінвестбанк (413 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (400 млн грн), Львів (355 млн грн), Піреус Банк (350 млн грн), МетаБанк (318 млн грн), МІБ (264 млн грн), Банк 3/4 (257 млн грн), АП Банк (125 млн грн), УБРР (109 млн грн), БТА Банк (99 млн грн), Грант (88 млн грн), Полтава-банк (80 млн грн), Мегабанк (74 млн грн), Кредитвест Банк (70 млн грн), Кліринговий дім (50 млн грн), Скай Банк (24 млн грн), Альпарі Банк (22,5 млн грн).
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................08.06.2021..........09.06.2021
дата розрахунку...............07.06.2021...........08.06.2021
Євро..................................33,0781................33,1104....+0.1%
Долар США.......................27,1923................27,1764...-0.06%
После полудня курс доллара снизился почти на 2 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе начали активно торговать, постепенно карабкаясь вверх. К 11 выросли на 1.5 копейки и остановились. После небольшой паузы развернулись и пошли вниз ненамного быстрее, чем поднимались. К полудню опустились на 2 копейки.
В мире доллар, падавший вчера целый день, со вчерашнего вечера пытался отыграть позиции, но вчерашних максимумов не достиг и последний час снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.1750 - 27.1950, что на полкопейки ниже открытия.
После полудня опустились еще на 2 копейки. Регулятор решил вмешаться и традиционной двухэтапной интервенцией это движение остановил. Похоже, это реакция на серьезный дисбаланс между предложением и спросом. Курсовая динамика сегодня пугающей не выглядит, поскольку доллар падает во всем мире. Собственное укрепление гривны выглядит незначительным. Возможно также, что прогнозируется затяжное укрепление гривны, что вынуждает действовать жестко.
После обеда плавный спуск продолжился. За час опустились на копейку.
Официальный курс встретили котировками 27.1450 - 27.1650. За день опустились на 3.5 копейки относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.6005 (-9) +57
2019 - 26.5957 (-20) +58

2018 - 26.1364 (-4)
2017 - 26.1492 (-6)
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:10

  Hotab написав:
  Igneus написав:это гражданский процесс, а следствие - это уголовный процесс

Очень важная информация, мы все оценили. Жаль,что вы не догадались, что "без суда и следствия" - это был collocation.

А Вы догадались и о предметной юрисдикции процесса взыскания компенсации за задержку Вам выплаты 100К, чтобы мы тоже оценили?
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