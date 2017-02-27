Додано: Вів 08 чер, 2021 14:49

За даними НБУ, 4 червня він вирішив надати 800 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 7,5%. Позики залучили МТБ Банк (400 млн грн), Акордбанк (290 млн грн), Радабанк (110 млн грн).



На 3 червня заборгованість платоспроможних банків по рефінансуванню становила 74 млрд грн (на початок року - 61,85 млрд грн).



Нагадаємо, 28 травня Нацбанк надав для чотирьох банків 8,93 млрд грн рефінансування на термін до 84 днів під 7,5%. Позики залучили Акордбанк (250 млн грн), КІБ (105 млн грн), Укрбудінвестбанк (79 млн грн). Четвертого отримувача рефінансу регулятор не уточнив (слід розуміти, тому що позика могла бути надана на термін до 30 днів, а в таких випадках інформація не публікується; зі звітності НБУ випливає, що відповідний кредит на 8,5 млрд грн міг бути погашений 1 червня).



21 травня регулятор надав для трьох банків 455 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 7,5% річних. Позики залучили Акордбанк (250 млн грн), КІБ (145 млн грн), Індустріалбанк (60 млн грн).



14 травня Нацбанк ухвалив рішення надати рефінансування для 9 банків на суму 1,72 млрд грн строком до 5 років під 7,5%, а також 306,5 млн грн рефінансування - для трьох банків на термін до 84 днів теж під 7,5%. Тоді позики залучили Акордбанк (1 млрд грн), КІБ (254 млн грн), Індустріалбанк (220 млн грн), Кредитвест Банк (112 млн грн), Кристалбанк (100 млн грн), Укрексімбанк (80 млн грн), МІБ (64 млн грн), Полтава-банк (60 млн грн), АП Банк (50 млн грн), Січ (37 млн грн), Укрбудінвестбанк (29,5 млн грн), Альпарі Банк (22,5 млн грн).



30 квітня НБУ вирішив надати 110 млн грн рефінансування для двох банків на термін до 84 днів під 7,5%. Позики залучили банку "Авангард" (60 млн грн) і МІБ (50 млн грн).



23 квітня Нацбанк надав 203,6 млн грн рефінансування для 4 банків на строк до 84 днів під 7,5%. Позики залучили Укрбудінвестбанк (114 млн грн), Юнекс Банк (34,6 млн грн), АП Банк (30 млн грн), КІБ (25 млн грн).



16 квітня регулятор надав 405 млн грн рефінансування для 4 банків під 7,5% на термін до 84 днів. Позики залучили банк "Конкорд" (200 млн грн), "Авангард" (140 млн грн), АП Банк (40 млн грн), "Скай Банк" (25 млн грн).



9 квітня НБУ вирішив надати рефінансування на суму 2,39 млрд грн для 10 банків на термін до 5 років під 6,5%, а також 1,01 млрд грн - для 6 банків на термін до 84 днів теж під 6,5%. Позики залучили РВС Банк (535 млн грн), Південний (500 млн грн), СЕБ Корпоративний (300 млн грн), Укрексімбанк (300 млн грн), Конкорд (250 млн грн), Січ (250 млн грн), МІБ (250 млн грн), Укрбудінвестбанк (230 млн грн), КІБ (165 млн грн), Перший інвестиційний банк (150 млн грн), Альянс (150 млн грн), МетаБанк (132 млн грн), Радабанк (110 млн грн), Грант (50 млн грн), БТА Банк (32 млн грн).



2 квітня НБУ надав 300 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6,5%. Позики залучили в т.ч. банк "Конкорд" (170 млн грн) і БТА Банк (30 млн грн). Назву третього банку-отримувача рефінансу регулятор не уточнив (як варіант, тому що позика могла бути видана на термін до 30 днів, а в таких випадках інформація не розкривається).



За даними НБУ, на 01.04.2021 зобов`язання перед ним по рефінансуванню мав 41 банк, у т.ч. Укрексімбанк (15,5 млрд грн), Альфа-Банк (8,6 млрд грн), Ощадбанк (7,25 млрд грн), ПУМБ (4,2 млрд грн), Універсал Банк (3,5 млрд грн), Таскомбанк (3 млрд грн), Південний (2,8 млрд грн), Кредит Дніпро (2,64 млрд грн), Акордбанк (2,56 млрд грн), Січ (2,4 млрд грн), Кредобанк (2,3 млрд грн), Альянс (1,95 млрд грн), РВС Банк (1,22 млрд грн), КІБ (1,2 млрд грн), Укргазбанк (998 млн грн), Кристалбанк (921 млн грн), Авангард (870 млн грн), Конкорд (732 млн грн), Глобус (697 млн грн), МТБ Банк (650 млн грн), Український капітал (440 млн грн), Радабанк (438,5 млн грн), Індустріалбанк (428 млн грн), Перший інвестиційний банк (420 млн грн), Укрбудінвестбанк (413 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (400 млн грн), Львів (355 млн грн), Піреус Банк (350 млн грн), МетаБанк (318 млн грн), МІБ (264 млн грн), Банк 3/4 (257 млн грн), АП Банк (125 млн грн), УБРР (109 млн грн), БТА Банк (99 млн грн), Грант (88 млн грн), Полтава-банк (80 млн грн), Мегабанк (74 млн грн), Кредитвест Банк (70 млн грн), Кліринговий дім (50 млн грн), Скай Банк (24 млн грн), Альпарі Банк (22,5 млн грн).