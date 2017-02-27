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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7787778877897790
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Бегущий банкир

"Бегущий банкир" у нас ще один банкрут Оністрат Андрій - https://www.youtube.com/channel/UCqVKtu ... BeNFWRxlMw
А бахматюк швидше втікач-курозаводчик.
Хоча його послухати, то Бендер відпочиває:
завдяки трендам на світових ринках Україна може в найближчі 3 роки обійтися без кредитів МВФ, а при правильній політиці - залучити 150 млрд доларів інвестицій.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 47125.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:40

  Сибарит написав:matroSkin
Начну с самого простого, DXY беру на инвестинге по состоянию на 11-30. Выбор времени я пытался объяснить, описывая метод расчета.
Альтернативных реальностей в матрице много, это связано с временем, которое выбирается для ориентира. На всех известных мне сайтах с курсами чуточное изменение берется от разного времени, что сильно искажает картину. Я пытаюсь как-то это свести, выбрав постоянное время для расчета.
Вчера во второй части нашей сессии доллар падал, и он продолжил падение после ее окончания. Поэтому сегодняшний индекс доллара оказался ниже вчерашнего, что и дало такой результат.
Справочный курс сегодня был чуть выше официального.
Котировки сегодня упали под конец сессии сильнее, чем средневзвешенный, но результат этого отразится на индексе только завтра, если утром не будет скачкообразного роста.
Официальный (средневзвешенный) курс сегодня опустился всего на 1.5 копейки.


Спасибо за ответы
Тут остался при своем: на сегодня, на 16-00 по Киеву (когда Вы написали про падение бакса в мире), бакс чуть вырос в мире (и с начала суток, и с начала сессии МБ): 90,035 в 10-00 и 90,047 в 16-00 - по индексу.

А грн. чуть укрепилась, при активном сопротивлении этому со стороны НБУ.

Вопрос по курсу евро НБУ (на 16-00) +3 коп. снимается, посмотрел внимтельней график - действительно сегодня кросс в этот момент был выше (1,2170 - 1,2183)
по МКГ - тоже, эти копеечные отклонения разница во времени в полчаса (между точками наблюдения) объясняет.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:08

s0v7a дуже мааленька картинка розпадається на пікселі
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Тут остался при своем: на сегодня, на 16-00 по Киеву (когда Вы написали про падение бакса в мире), бакс чуть вырос в мире (и с начала суток, и с начала сессии МБ): 90,035 в 10-00 и 90,047 в 16-00 - по индексу.

Это с начала суток, а я сравниваю с предыдущей сессией. В пятницу доллар был значительно дороже. Так видно динамику за сутки (или вместе с выходными).
Так же и МКГ я считаю раз в день в одно и то же время.

Тот курс, который фиксируется как официальный в 15-30 (сегодня в 15-30 и 16 индекс доллара был одинаковым), это результат торгов за весь день. Движение котировок после этого времени уже не оказывает влияния на итоговый результат, но вполне вероятно может сказаться завтра как новая точка отсчета для начала торгов.

На дневном интервале наши разные точки отсчета дают разные результаты, но на более длинных отрезках времени, результаты сблизятся. Мы вынуждены принимать какие-то условности, поскольку составить абсолютно объективную картину не представляется возможным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:25

  Ой+ написав:
  yama написав:Бегущий банкир

"Бегущий банкир" у нас ще один банкрут Оністрат Андрій - https://www.youtube.com/channel/UCqVKtu ... BeNFWRxlMw
А бахматюк швидше втікач-курозаводчик.
Хоча його послухати, то Бендер відпочиває:
завдяки трендам на світових ринках Україна може в найближчі 3 роки обійтися без кредитів МВФ, а при правильній політиці - залучити 150 млрд доларів інвестицій.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 47125.html

нічого не ясно , що ви хотіли цим сказати ? ББ просто дає бінес новини так сказати і маааленьку аналітику , він порахував просто ціну перемножив на обєм продажу
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:28

  Олежан написав:на сегодняшнем аукционе продано бумаг на 19 млрд
нерезы начали ускоряться

Если все так "шеколадно", и особо крупных выплат нет (только 17 млрд 16 числа) - зачем столько привлекать? Это же невыгодно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:45

  yama написав:
  Ой+ написав:
  yama написав:Бегущий банкир

"Бегущий банкир" у нас ще один банкрут Оністрат Андрій - https://www.youtube.com/channel/UCqVKtu ... BeNFWRxlMw
А бахматюк швидше втікач-курозаводчик.
Хоча його послухати, то Бендер відпочиває:
завдяки трендам на світових ринках Україна може в найближчі 3 роки обійтися без кредитів МВФ, а при правильній політиці - залучити 150 млрд доларів інвестицій.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 47125.html

нічого не ясно , що ви хотіли цим сказати ? ББ просто дає бінес новини так сказати і маааленьку аналітику , він порахував просто ціну перемножив на обєм продажу


До речі, спікер цікавий, про світову економіку непогано теревенить. Головне, гроші свої йому в руки не давати 8)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Вт 08 июн, 2021 21:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
  matroSkin писал(а):
Тут остался при своем: на сегодня, на 16-00 по Киеву (когда Вы написали про падение бакса в мире), бакс чуть вырос в мире (и с начала суток, и с начала сессии МБ): 90,035 в 10-00 и 90,047 в 16-00 - по индексу.

Это с начала суток, а я сравниваю с предыдущей сессией. В пятницу доллар был значительно дороже. Так видно динамику за сутки (или вместе с выходными).
Так же и МКГ я считаю раз в день в одно и то же время.

Тот курс, который фиксируется как официальный в 15-30 (сегодня в 15-30 и 16 индекс доллара был одинаковым), это результат торгов за весь день. Движение котировок после этого времени уже не оказывает влияния на итоговый результат, но вполне вероятно может сказаться завтра как новая точка отсчета для начала торгов.
На дневном интервале наши разные точки отсчета дают разные результаты, но на более длинных отрезках времени, результаты сблизятся. Мы вынуждены принимать какие-то условности, поскольку составить абсолютно объективную картину не представля

Итого: DXY для расчета МКГ Вы берете на 11-30 сегодня и вчера (по инвестингу). для резюме нашей сессии МБ в 16-00 Вы берете индекс на 15-30 вчера и сегодня - я правильно понял?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

позвонили из офиса сказали завтра будут продолжать лить валюту под сегодняшнее размещение, нырнем под 27 и даже наверное под 26,90

  BIGor написав:
  Олежан написав:на сегодняшнем аукционе продано бумаг на 19 млрд
нерезы начали ускоряться

Если все так "шеколадно", и особо крупных выплат нет (только 17 млрд 16 числа) - зачем столько привлекать? Это же невыгодно.

по принципу бери пока не началось. Выгодно не выгодно вопрос вообще не стоит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Итого: DXY для расчета МКГ Вы берете на 11-30 сегодня и вчера (по инвестингу). для резюме нашей сессии МБ в 16-00 Вы берете индекс на 15-30 вчера и сегодня - я правильно понял?

Почти.
Для МКГ и каких-то "глобальных" выводов, вроде того, с которого началась наша дискуссия, о ситуации использую значения через сутки, а среди описания нашей динамики вставляю некоторую комбинацию из общей тенденции и текущих движений.

Спасибо за интересное обсуждение. Я даже сам немного понял, что я делаю :)
Сибарит
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