Сибарит написав:

Вт 08 июн, 2021 21:13Re: Валютный рынок в контексте ДСmatroSkin писал(а):Тут остался при своем: на сегодня, на 16-00 по Киеву (когда Вы написали про падение бакса в мире), бакс чуть вырос в мире (и с начала суток, и с начала сессии МБ): 90,035 в 10-00 и 90,047 в 16-00 - по индексу.Это с начала суток, а я сравниваю с предыдущей сессией. В пятницу доллар был значительно дороже. Так видно динамику за сутки (или вместе с выходными).Так же и МКГ я считаю раз в день в одно и то же время.Тот курс, который фиксируется как официальный в 15-30 (сегодня в 15-30 и 16 индекс доллара был одинаковым), это результат торгов за весь день. Движение котировок после этого времени уже не оказывает влияния на итоговый результат, но вполне вероятно может сказаться завтра как новая точка отсчета для начала торгов.На дневном интервале наши разные точки отсчета дают разные результаты, но на более длинных отрезках времени, результаты сблизятся. Мы вынуждены принимать какие-то условности, поскольку составить абсолютно объективную картину не представля