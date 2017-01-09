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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 09:33
orest написав:
Кажуть НБУ взяв вже 20 млн по 27,10 і зараз хоче ще 50-100 по 27,08 Пропозиції далі багато
притормозите там его, по 26 откупать выгоднее чем по 27
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vitaliian
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:39
vitaliian написав:
до середины июля будет падение или плато
Звідки така впевненість?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:50
Успіх написав: vitaliian написав:
до середины июля будет падение или плато
Звідки така впевненість?
2016 год смена сезона произошла 10.08
2017 - 1.09
2018 - 22.07
2019 - 30.09
2015 не смотрю (шёл 2й сезон "девала 2014" там другие факторы влияли)
есть объективные факторы укрепления гривны летом и ослабления осенью.
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vitaliian
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:58
vitaliian написав: Успіх написав: vitaliian написав:
до середины июля будет падение или плато
Звідки така впевненість?
2016 год смена сезона произошла 10.08
2017 - 1.09
2018 - 22.07
2019 - 30.09
2015 не смотрю (шёл 2й сезон "девала 2014" там другие факторы влияли)
есть объективные факторы укрепления гривны летом и ослабления осенью.
А мені в пам'яті "гуляє" якийсь рік, що найнижчий курс був в червні, а потім лише плавно піднімались і піднімались
Треба глянути архіви форуму.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:04
Успіх написав:
А мені в пам'яті "гуляє" якийсь рік, що найнижчий курс був в червні,
2020?
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vitaliian
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:07
vitaliian написав: Успіх написав: vitaliian написав:
до середины июля будет падение или плато
Звідки така впевненість?
2016 год смена сезона произошла 10.08
2017 - 1.09
2018 - 22.07
2019 - 30.09
2015 не смотрю (шёл 2й сезон "девала 2014" там другие факторы влияли)
есть объективные факторы укрепления гривны летом и ослабления осенью.
В 2018-м во второй половине августа уже было 28+. Так что до августа точно тянуть не стоит. Даже, если в нем все-таки окажется дешевле по итогу.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:11
у 2018 з липня пішов ріст і більше не просідав до грудня 2018. У грудні 27.3 ніби було. Низи були у травні, а з середини липня 2018 - вверх.
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stas_rst
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:13
orest написав:
Кажуть НБУ взяв вже 20 млн по 27,10 і зараз хоче ще 50-100 по 27,08 Пропозиції далі багато
Еще 100 по 27,08 хочет. Но уже есть желающие купить дороже. Точнее, пока есть
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Искатель
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:15
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 09 чер, 2021 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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