Додано: Сер 09 чер, 2021 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

09.06.2021....................27,0936

Курс доллара потерял 8 копеек.



МКГ*............6.9905............7.0138...........+0.33%



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому моменту НБУ уже успел выкупить 20 млн по цене покупки при закрытии и стать с заградительным бидом на пару копеек ниже. Сегодня он действует очень жестко, пытаясь компенсировать проседание котировок в конце вчерашней сессии. Совершив пару разнонаправленных движений по полкопейки, к 11 снова оказались на уровне открытия. После 11 выросли на целую копейку, развернулись и снова вернулись обратно.

В мире доллар достаточно размашисто колеблется, проявляя легкую тенденцию к снижению.

Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.0850 - 27.1050, что на полкопейки выше установленного регулятором барьера.



НБУ вчера выкупил на МБ 120 млн.

Остатки на коррсчетах совсем несущественно сократились. Увеличение до рекордного значения объема суточных сертификатов и интервенция НБУ друг друга уравновесили. В борьбе малообъемных расходов казначейства и обналички победила последняя.



В понедельник объем МБ уменьшился с 492.2 до 463.5 млн. Чистый спрос составил 393.5 млн. Клиентское предложение немного увеличилось и нарастило отрыв от сократившегося спроса.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.