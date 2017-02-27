2015-й. Самый низкий курс был то ли 1.06, то ли 4.06, уже не вспомню, надо смотреть. Но тогда упали с 40 до 21. Поэтому 2015-й в плане "сезонности" не показатель.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 10:15
2015-й. Самый низкий курс был то ли 1.06, то ли 4.06, уже не вспомню, надо смотреть. Но тогда упали с 40 до 21. Поэтому 2015-й в плане "сезонности" не показатель.
Додано: Сер 09 чер, 2021 10:51
Додано: Сер 09 чер, 2021 10:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що, вона зараз "мовчить"?
(десь, на полицях атб, на моменті, голосно закашляла олія та цукор - та і всі продукти легенько кашлянули)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 чер, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:07
Ощущение, что НБУ таки решил защищать 27. Чем ближе к 27, тем решительнее он старается затормозить сползание, при этом не обидив себя. Но пока каждый следующий выход - с более низким курсом. Вот когда начнет повышать...
Онлайн - ТАС 27,12, Альфа - 27,14 (уже 27,13).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 09 чер, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:27
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.06.2021....................27,0936
Курс доллара потерял 8 копеек.
МКГ*............6.9905............7.0138...........+0.33%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому моменту НБУ уже успел выкупить 20 млн по цене покупки при закрытии и стать с заградительным бидом на пару копеек ниже. Сегодня он действует очень жестко, пытаясь компенсировать проседание котировок в конце вчерашней сессии. Совершив пару разнонаправленных движений по полкопейки, к 11 снова оказались на уровне открытия. После 11 выросли на целую копейку, развернулись и снова вернулись обратно.
В мире доллар достаточно размашисто колеблется, проявляя легкую тенденцию к снижению.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.0850 - 27.1050, что на полкопейки выше установленного регулятором барьера.
НБУ вчера выкупил на МБ 120 млн.
Остатки на коррсчетах совсем несущественно сократились. Увеличение до рекордного значения объема суточных сертификатов и интервенция НБУ друг друга уравновесили. В борьбе малообъемных расходов казначейства и обналички победила последняя.
В понедельник объем МБ уменьшился с 492.2 до 463.5 млн. Чистый спрос составил 393.5 млн. Клиентское предложение немного увеличилось и нарастило отрыв от сократившегося спроса.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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