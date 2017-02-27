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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7792779377947795>
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:56

  Realist написав:
  orest написав:Кажуть НБУ взяв вже 20 млн по 27,10 і зараз хоче ще 50-100 по 27,08 Пропозиції далі багато

Ну як би не найгірший сценарій. Хотілося б, звичайно, впасти нижче, але ж бюджет, пам'ять про 2019, тай все таке.
Одним словом, НБУ - молодець.
От тільки що скаже інфляція?

У меня подозрение (исходя из поведения НБУ), что майская инфляция будет весьма низкой. Просто НБУ это знает, а мы еще нет.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:57

  fin написав:
  Investor_K написав:Почему все постоянно говорят про доллар?
Евро же поинтересней. И ареал обращения валюты совсем рядом если что.
США-Великая страна и Великая нация. Все самое лучшее во всех сферах-это в США. А Евросоюз какое-то временное недоразумение, которое в любое время может крякнуть.


Почему тогда не КНР?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:57

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.06.2021...........10.06.2021
дата розрахунку.............08.06.2021............09.06.2021
Євро................................33,1104.................33,0248...-0.26%
Долар США.....................27,1764.................27,0906...-0.32%
После полудня курс опустился еще на треть копейки. Это немало, учитывая ровный характер торгов и говорит о большом объеме интервенции, при которой сделки совершаются по нижней границе диапазона котировок.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому моменту НБУ уже успел выкупить 20 млн по цене покупки при закрытии и стать с заградительным бидом на пару копеек ниже. Сегодня он действует очень жестко, пытаясь компенсировать проседание котировок в конце вчерашней сессии. Совершив пару разнонаправленных движений по полкопейки, к 11 снова оказались на уровне открытия. После 11 выросли на целую копейку, развернулись и снова вернулись обратно.
В мире доллар достаточно размашисто колеблется, проявляя легкую тенденцию к снижению.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.0850 - 27.1050, что на полкопейки выше установленного регулятором барьера.
После 12 покупатели кончились и котировки, опустившись на полкопейки, уперлись в ставку НБУ. После обеда снова появились покупатели и котировки приподнялись на копейку. Энтузиазма хватило не надолго, к 15.30 на полкопейки опустились.
В мире доллар после полудня продолжил плавное снижение.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 27.0850 - 27.1050. За день опустились на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.6412 (+4) +45
2019 - 26.5957 (-20) +50

2018 - 26.1364 (-4)
2017 - 26.1248 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:11

НБУ после утренней покупки 20 млн долларов по цене 27,10 ещё к середине дня купил около 100 млн долларов по 27,08.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:18

  oleg49 написав:
  Realist написав:
  orest написав:Кажуть НБУ взяв вже 20 млн по 27,10 і зараз хоче ще 50-100 по 27,08 Пропозиції далі багато

Ну як би не найгірший сценарій. Хотілося б, звичайно, впасти нижче, але ж бюджет, пам'ять про 2019, тай все таке.
Одним словом, НБУ - молодець.
От тільки що скаже інфляція?

У меня подозрение (исходя из поведения НБУ), что майская инфляция будет весьма низкой. Просто НБУ это знает, а мы еще нет.

Только что вышли данные по инфляции. За травень ИСЦ- 1.3%, базовая 0.7%.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/67.doc
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:23

  Investor_K написав:
  fin написав:
  Investor_K написав:Почему все постоянно говорят про доллар?
Евро же поинтересней. И ареал обращения валюты совсем рядом если что.
США-Великая страна и Великая нация. Все самое лучшее во всех сферах-это в США. А Евросоюз какое-то временное недоразумение, которое в любое время может крякнуть.


Почему тогда не КНР?


капец...... :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:34

  oleg49 написав:Только что вышли данные по инфляции. За травень ИСЦ- 1.3%, базовая 0.7%.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/67.doc

За 5 місяців цього року інфляція вже склала 6,1%. Попереду літні місяці. В дефляцію не вірю, але призупинення теперішніх темпів - так.
А потім прийде осінь і прийдуть нові платіжки за комуналку. Транспорт вже помалу дорожчає по містах. НБУ гривні підкидає викуповуючи надлишок валюти (він вимушений це робити, це фактор який не можливо нівелювати). Ліквідність банківської системи зашкалює. Кредити нікому видавати бо у їх вартість закладені ризики неповернення через відсутність законодавства із захисту кредиторів та відсутність суддівської реформи.
Одним словом якщо НБУ зловить інфляцію в межах 12% - буде чудово.
Тим цікавіше споглядати за їхніми діями. Це одна із небагатьох інституцій при цій владі яка "петрає" у своїй справі. І при тому там йдуть внутрішні конфлікти...
Спостерігаємо. А інфляція тим часом пожирає гривневі заощадження громадян. Як би це банально не звучало - Спішіть тратити гроші. І не забувайте, що такими діями ви ще більше підігрієте інфляцію. Отакі от парадокси.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:08


Украина поможет Судану погасить просроченный долг перед МВФ


Кабинет министров одобрил проект письма в Международный валютный фонд (МВФ) по оказанию финансовой помощи Республике Судан в размере шести миллионов долларов. Судан - единственная страна, имеющая просроченную задолженность перед международной финансовой организацией. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 июня.

Согласно пояснительной записке, позиция по поддержке инициативы МВФ по списанию долга Судана согласована с Министерством развития экономики, Министерством юстиции и Нацбанком – "в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 млн СПЗ (около 6 млн долларов)".

Текущий объем средств Украины на счету в МВФ составляет 16,74 млн СПЗ (около 23,9 млн долларов).
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  oleg49 написав:что майская инфляция будет весьма низкой.

9,5% - рік до року. Росте.
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