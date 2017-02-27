У меня подозрение (исходя из поведения НБУ), что майская инфляция будет весьма низкой. Просто НБУ это знает, а мы еще нет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:56
У меня подозрение (исходя из поведения НБУ), что майская инфляция будет весьма низкой. Просто НБУ это знает, а мы еще нет.
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:57
Почему тогда не КНР?
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:57
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.06.2021...........10.06.2021
дата розрахунку.............08.06.2021............09.06.2021
Євро................................33,1104.................33,0248...-0.26%
Долар США.....................27,1764.................27,0906...-0.32%
После полудня курс опустился еще на треть копейки. Это немало, учитывая ровный характер торгов и говорит о большом объеме интервенции, при которой сделки совершаются по нижней границе диапазона котировок.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому моменту НБУ уже успел выкупить 20 млн по цене покупки при закрытии и стать с заградительным бидом на пару копеек ниже. Сегодня он действует очень жестко, пытаясь компенсировать проседание котировок в конце вчерашней сессии. Совершив пару разнонаправленных движений по полкопейки, к 11 снова оказались на уровне открытия. После 11 выросли на целую копейку, развернулись и снова вернулись обратно.
В мире доллар достаточно размашисто колеблется, проявляя легкую тенденцию к снижению.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.0850 - 27.1050, что на полкопейки выше установленного регулятором барьера.
После 12 покупатели кончились и котировки, опустившись на полкопейки, уперлись в ставку НБУ. После обеда снова появились покупатели и котировки приподнялись на копейку. Энтузиазма хватило не надолго, к 15.30 на полкопейки опустились.
В мире доллар после полудня продолжил плавное снижение.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 27.0850 - 27.1050. За день опустились на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 26.6412 (+4) +45
2019 - 26.5957 (-20) +50
2018 - 26.1364 (-4)
2017 - 26.1248 (-2)
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:11
НБУ после утренней покупки 20 млн долларов по цене 27,10 ещё к середине дня купил около 100 млн долларов по 27,08.
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:18
Только что вышли данные по инфляции. За травень ИСЦ- 1.3%, базовая 0.7%.
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:23
капец......
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:34
За 5 місяців цього року інфляція вже склала 6,1%. Попереду літні місяці. В дефляцію не вірю, але призупинення теперішніх темпів - так.
А потім прийде осінь і прийдуть нові платіжки за комуналку. Транспорт вже помалу дорожчає по містах. НБУ гривні підкидає викуповуючи надлишок валюти (він вимушений це робити, це фактор який не можливо нівелювати). Ліквідність банківської системи зашкалює. Кредити нікому видавати бо у їх вартість закладені ризики неповернення через відсутність законодавства із захисту кредиторів та відсутність суддівської реформи.
Одним словом якщо НБУ зловить інфляцію в межах 12% - буде чудово.
Тим цікавіше споглядати за їхніми діями. Це одна із небагатьох інституцій при цій владі яка "петрає" у своїй справі. І при тому там йдуть внутрішні конфлікти...
Спостерігаємо. А інфляція тим часом пожирає гривневі заощадження громадян. Як би це банально не звучало - Спішіть тратити гроші. І не забувайте, що такими діями ви ще більше підігрієте інфляцію. Отакі от парадокси.
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:08
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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