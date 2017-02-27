А у нас этих долларов, хоть .... жуй Предвижу недовольные возгласы суданских форумчан - в такой способ они хотят отжать наши земли и ресурсы, задарма забрать фабрики и заводы. Музыкальные стулья, узкие двери и т.п.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:50
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
поэтому постараются привлечь как можно больше нерезов, чтобы лишний ярд подхомячить в звр на такой сценарий.
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А валютні хіба ні? Гастарбайтерам тепер не розженешся. Ціни все більше вирівнюються із західними і вартість життя у валюті за 17 років зросла багаторазово.
Але якщо по гривні ще якось можна в останні 6 років триматись врівень з інфляцією на депозитах та ОВДП, то у валюті десь втричі в середньому на прості продукти та комуналку зросли витрати, а нажитись на ній значно складніше.
Газ ще наразі на зиму не закуповують, так що будемо надіятись на глобальне потепління.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 чер, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:01
Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
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