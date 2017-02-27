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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7792779377947795
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:50

  Xenon написав:

Украина поможет Судану погасить просроченный долг перед МВФ


А у нас этих долларов, хоть .... жуй :) Предвижу недовольные возгласы суданских форумчан - в такой способ они хотят отжать наши земли и ресурсы, задарма забрать фабрики и заводы. Музыкальные стулья, узкие двери и т.п.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%

я об этом ещё в январе писал.

А если еще ФРС начнет ставки повышать, будет шампунь и кондиционер в одном флаконе.
поэтому постараются привлечь как можно больше нерезов, чтобы лишний ярд подхомячить в звр на такой сценарий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:А інфляція тим часом пожирає гривневі заощадження громадян


А валютні хіба ні? Гастарбайтерам тепер не розженешся. Ціни все більше вирівнюються із західними і вартість життя у валюті за 17 років зросла багаторазово.
Але якщо по гривні ще якось можна в останні 6 років триматись врівень з інфляцією на депозитах та ОВДП, то у валюті десь втричі в середньому на прості продукти та комуналку зросли витрати, а нажитись на ній значно складніше.
Газ ще наразі на зиму не закуповують, так що будемо надіятись на глобальне потепління.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 чер, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:01

  Investor_K написав:
  fin написав:
  Investor_K написав:Почему все постоянно говорят про доллар?
Евро же поинтересней. И ареал обращения валюты совсем рядом если что.
США-Великая страна и Великая нация. Все самое лучшее во всех сферах-это в США. А Евросоюз какое-то временное недоразумение, которое в любое время может крякнуть.


Почему тогда не КНР?

Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
p_vovk74
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