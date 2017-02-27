А у нас этих долларов, хоть .... жуй Предвижу недовольные возгласы суданских форумчан - в такой способ они хотят отжать наши земли и ресурсы, задарма забрать фабрики и заводы. Музыкальные стулья, узкие двери и т.п.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:50
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
поэтому постараются привлечь как можно больше нерезов, чтобы лишний ярд подхомячить в звр на такой сценарий.
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А валютні хіба ні? Гастарбайтерам тепер не розженешся. Ціни все більше вирівнюються із західними і вартість життя у валюті за 17 років зросла багаторазово.
Але якщо по гривні ще якось можна в останні 6 років триматись врівень з інфляцією на депозитах та ОВДП, то у валюті десь втричі в середньому на прості продукти та комуналку зросли витрати, а нажитись на ній значно складніше.
Газ ще наразі на зиму не закуповують, так що будемо надіятись на глобальне потепління.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 чер, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:01
Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:17
Во-во, а цены там уже по 10-12 тысяч грн на моменте на украинской бирже с расчетом по факту поставки. Нафтогаз я не знаю как планирует держать среднегодовую 7.99 грн за куб. По моим прикидкам, газ в цене уже к зиме будет по 15-20 тысяч грн за 1000 кубов.
по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже по состоянию на 09.06.2021 г.
Готовьтесь, коммуналка за хрущик будет $2000 в сезон - халявы больше не будет, платежечки очень удивят вас осенью. Скорее всего введут абонплату на теплотрассы, чтоб покрыть дельту цен.
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:34
Межбанк: что мешает котировкам упасть ниже 27 гривен
Среда на межбанке опять прошла под знаком превышения предложения валюты над спросом. Курс доллара грозил обвалиться к очень важному психологическому порогу в 27 гривен и ниже. Покупатели явно не спешили заключать сделки, а продавцы уже были готовы серьезно снижать свои аппетиты при выставлении ценников продажи.
Но доллар снова поддержал НБУ. Уже с самого утра он вышел с быстрой покупкой по 27,10 гривен и купил первые $ 20 млн. Но этого оказалось мало и буквально сразу же НБУ выставил новый ценник покупки 27,08. Это было чуть ниже рынка и клиенты-продавцы еще находили покупателей, готовых платить чуть больше уровня Нацбанка.
Одним из крупных продавцов «светился» Ситибанк. Благодаря действиям регулятора при первой интервенции, а затем уже и при его долгом присутствии на межбанке с покупкой по 27,08 гривен — доллар перестал проседать и остановился в узком коридоре 27,085/27,105 гривен практически до 12 часов. Покупатели не спешили и все ждали «дна» по курсу, а статистику в основном делали сделки крупных операторов рынка и сам регулятор своими выкупами излишка доллара на рынке.
К обеду котировки остановились на отметке 27,08/27,10 и продержались в этих пределах до 14 часов. После этого времени уже все оставшиеся покупатели решили не рисковать и закрыли свои сделки, справедливо полагая, что особого дальнейшего падения уже не будет.
Это ненадолго подтянуло котировки до 27,09/27,11 гривен к 15 часам, но затем спрос вообще иссяк. Оставшиеся игроки выставили уровень 27,08/27,10 гривен за доллар и он продержался уже до самого конца сессии.
За время второй долгоиграющей интервенции Нацбанк, по оценкам участников рынка, купил по 27,08 гривен еще порядка $ 100 млн. Если бы регулятор не выходил на межбанк — котировки доллара могли бы достичь уровня 27 гривен и даже ниже.
Главные события 9 июня на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,085/27,105 гривен просел до 27,08/27,10 к концу сессии. Курс упал бы значительно ниже, но его практически весь день «спасал» Нацбанк с помощью своих интервенций.
Нацбанк дважды выходил на межбанк и купил первые $ 20 млн по 27,10 гривен, а затем в течение дня еще докупил порядка $ 100 млн по 27,08.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0936 гривен, а официальный курс на 10 июня 2021 года установлен на уровне 27,0906 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:41
Вітаю, Квесторе_поверніться.
Трошки нижче! Ви порахували ще й травень 2020 року, чого не треба робити!
В мене вийшло 0,2−0,6−0,2+0,5+1,0+1,3+0,9+1,3+1,0+1,7+0,7+1,3=9,1%(8,4%) за рік! Чомусь соромляться це оголошувати
Цікаво, що гуртова безвідповідальність в НБУ визначить для Облікової ставки в цьому місяці?
ВО
Хай щастить!
Додано: Сер 09 чер, 2021 18:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо інформація про викуп сьогодні 120 млн уо правдива, то НБУ тільки за цей тиждень викупив 310 млн уо. Це дуже суттєвий надлишок пропозиції і у регулятора іншого виходу немає. Я вже писав, що з червня надходження від експортерів серйозно виростуть, це ми і спостерігаємо зараз. Крім того, відновлення світової економіки і не спекулятивний ріст вартості сировин спричинив значне зміцнення сировинних економік, до яких ми відносимося, та серйозного росту привабливості боргових паперів емердженів. Нерезиденти, а особливо «нерезиденти» (після озвучення Вашингтоном серйозних заходів по боротьбі з корупцією та мінімізації оподаткування у світі) активно повернулися в наші ОВДП. Та, у зв’язку з тим, що бюджет наповнюється з випередженням, Мінфіну немає потреби пороти гарячку з збільшенням боргу і «міжнародні інвестори в борг» активізувалися. Також зараз на стороні грн. грає те, що на початку місяця імпортерам не потрібно будь що закривати зобов’язання по контрактах і вони вичікують кращих рівнів. Не мали б поспішати і нерезиденти з виведенням дивідендів, адже їм вигідніше по нижчому курсу вивести більше уо за ту саму грн..
Такий надлишок пропозиції протягом далеко не одного дня не є ситуативним чи випадковим. З огляду на стан світової економіки і перспективи нерезиденти, підозрюю, також не відвернуться від ОВДП найближчим часом. З Женеви також не мало б надійти негативу. В світлі того, що Байден окреслив Китай, як основну небезпеку, з кремлем буде пошук точок дотику. Відповідно, нам також мали б насипати цілу купу компенсацій і преференцій...
Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим...
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:01
Если только завтра (с 11-30 до 15-30) не произойдет разворот (его попытка).
Сохранение статуса по ставке 0 и свинке Пепп (программа пост-пандемического залива), при инфляции в ЕС 2 и базовой 0.9 + выход инфляции (ИПЦ) в США выше прогноза 4,7(5+ пугают) + мягкий спич Лагард (немношк инфляции это есть карашо) - и полетит еврик к 1.19, как тут вчера Продижи предлагал, а бакс полезет на 91 и выше. Я не очень верю (в 5+ и близкий тайперинг от Феди), но такой сценарий возможен. Потом перевернутся, наверное, но, при наличии политической воли НБУ, зацепиться за 27 это ситуативно как раз поможет. А там Женева подоспеет, от которой ничего хорошего для грн не жду. Плохого тоже. Откаты за трубу и подачки - да, гарантии - нет. А это даже для портфельных инвесторов с 3 паспортами важно. А там пойдут закупа по газу, посполитый со своими па27 подтянется, и ниже не успеем нырнуть. Хотя и до августа еще далеко.
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це не він порахував, це Мінфин (той що сайт) з Фінбалансом.
Я б теж не здогадався, що і цих ще треба перевіряти, начебто нормальні (в плані подачі макро-) були. А тут - 13 місяців зплюсували.
Ви абсолютно праві: 9,1% ІСЦ р/р у травні.
До речі, ДССУ нічого такого про 9.5 і не стверджувала:
Державна служба статистики України
09.06.2021 ІНДЕКСИ ЦІН
Інфляція на споживчому ринку у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 1,3%, з початку року – 6,1%.
Базова інфляція у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 0,7%, з початку року – 3,9%.
АПД. Інфляція, як тема тижня та року, заволодіває думками
Старіна Байден (як, до речі, і Трамп) зрять у корінь: у всьому винний Китай
"Китайская инфляция задает тон.
Рынок был в напряжении большую часть этой недели в преддверии публикации в четверг индекса CPI в США за май. Это будет один из последних важных экономических релизов в преддверии предстоящего заседания ФРС на следующей неделе.
Если инфляционный фон Китая может служить каким-то ориентиром, то рынок затаил дыхание по уважительной причине: в мае цены производителй в Китае росли самыми быстрыми темпами за более чем 12 лет, что было обусловлено резким ростом цен на сырьевые товары. Это свидетельствует о растущем глобальном инфляционном давлении.
Индекс цен производителей (PPI) в Китае вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является также резким скачком по сравнению с ростом на 6,8% в апреле, что было обусловлено значительным повышением цен на сырую нефть, железную руду и цветные металлы.
Рост цен производителей еще не повлиял на потребительскую инфляцию в Китае, при этом индекс CPI в мае остается значительно ниже официального целевого показателя правительства в 3%, несмотря на самый большой рост в годовом исчислении за 8 месяцев.
Это означает, что Народному бану Китая сейчас вряд ли стоит беспокоиться, а вот ФРС, возможно, не повезет в четверг."
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