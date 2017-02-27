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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:32
Игорь написав: Xenon написав:
Украина поможет Судану погасить просроченный долг перед МВФ
А у нас этих долларов, хоть .... жуй
Предвижу недовольные возгласы суданских форумчан - в такой способ они хотят отжать наши земли и ресурсы, задарма забрать фабрики и заводы. Музыкальные стулья, узкие двери и т.п.
It doesn't matter, Pepper.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:59
orest написав:
Якщо інформація про викуп сьогодні 120 млн уо правдива, то НБУ тільки за цей тиждень викупив 310 млн уо. Це дуже суттєвий надлишок пропозиції і у регулятора іншого виходу немає. Я вже писав, що з червня надходження від експортерів серйозно виростуть, це ми і спостерігаємо зараз. Крім того, відновлення світової економіки і не спекулятивний ріст вартості сировин спричинив значне зміцнення сировинних економік, до яких ми відносимося, та серйозного росту привабливості боргових паперів емердженів. Нерезиденти, а особливо «нерезиденти» (після озвучення Вашингтоном серйозних заходів по боротьбі з корупцією та мінімізації оподаткування у світі) активно повернулися в наші ОВДП. Та, у зв’язку з тим, що бюджет наповнюється з випередженням, Мінфіну немає потреби пороти гарячку з збільшенням боргу і «міжнародні інвестори в борг» активізувалися. Також зараз на стороні грн. грає те, що на початку місяця імпортерам не потрібно будь що закривати зобов’язання по контрактах і вони вичікують кращих рівнів. Не мали б поспішати і нерезиденти з виведенням дивідендів, адже їм вигідніше по нижчому курсу вивести більше уо за ту саму грн..
Такий надлишок пропозиції протягом далеко не одного дня не є ситуативним чи випадковим. З огляду на стан світової економіки і перспективи нерезиденти, підозрюю, також не відвернуться від ОВДП найближчим часом. З Женеви також не мало б надійти негативу. В світлі того, що Байден окреслив Китай, як основну небезпеку, з кремлем буде пошук точок дотику. Відповідно, нам також мали б насипати цілу купу компенсацій і преференцій...
Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим...
А я этот курс на весну-лето ещё с декабря 2020 видел. По-моему, только 2 или 3 форумчанина со мной согласились. Дальше будет ещё интересней....
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fin
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Додано: Сер 09 чер, 2021 23:02
p_vovk74 написав: Investor_K написав: fin написав:
США-Великая страна и Великая нация. Все самое лучшее во всех сферах-это в США. А Евросоюз какое-то временное недоразумение, которое в любое время может крякнуть.
Почему тогда не КНР?
Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
Я думаю, что эти представления о Китае давно устарели.
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