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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:32
Игорь написав: Xenon написав:
Украина поможет Судану погасить просроченный долг перед МВФ
А у нас этих долларов, хоть .... жуй
Предвижу недовольные возгласы суданских форумчан - в такой способ они хотят отжать наши земли и ресурсы, задарма забрать фабрики и заводы. Музыкальные стулья, узкие двери и т.п.
It doesn't matter, Pepper.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:59
orest написав:
Якщо інформація про викуп сьогодні 120 млн уо правдива, то НБУ тільки за цей тиждень викупив 310 млн уо. Це дуже суттєвий надлишок пропозиції і у регулятора іншого виходу немає. Я вже писав, що з червня надходження від експортерів серйозно виростуть, це ми і спостерігаємо зараз. Крім того, відновлення світової економіки і не спекулятивний ріст вартості сировин спричинив значне зміцнення сировинних економік, до яких ми відносимося, та серйозного росту привабливості боргових паперів емердженів. Нерезиденти, а особливо «нерезиденти» (після озвучення Вашингтоном серйозних заходів по боротьбі з корупцією та мінімізації оподаткування у світі) активно повернулися в наші ОВДП. Та, у зв’язку з тим, що бюджет наповнюється з випередженням, Мінфіну немає потреби пороти гарячку з збільшенням боргу і «міжнародні інвестори в борг» активізувалися. Також зараз на стороні грн. грає те, що на початку місяця імпортерам не потрібно будь що закривати зобов’язання по контрактах і вони вичікують кращих рівнів. Не мали б поспішати і нерезиденти з виведенням дивідендів, адже їм вигідніше по нижчому курсу вивести більше уо за ту саму грн..
Такий надлишок пропозиції протягом далеко не одного дня не є ситуативним чи випадковим. З огляду на стан світової економіки і перспективи нерезиденти, підозрюю, також не відвернуться від ОВДП найближчим часом. З Женеви також не мало б надійти негативу. В світлі того, що Байден окреслив Китай, як основну небезпеку, з кремлем буде пошук точок дотику. Відповідно, нам також мали б насипати цілу купу компенсацій і преференцій...
Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим...
А я этот курс на весну-лето ещё с декабря 2020 видел. По-моему, только 2 или 3 форумчанина со мной согласились. Дальше будет ещё интересней....
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Додано: Сер 09 чер, 2021 23:02
p_vovk74 написав: Investor_K написав: fin написав:
США-Великая страна и Великая нация. Все самое лучшее во всех сферах-это в США. А Евросоюз какое-то временное недоразумение, которое в любое время может крякнуть.
Почему тогда не КНР?
Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
Я думаю, что эти представления о Китае давно устарели.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 07:49
Вітаюсь совсіма.
1) Чистий ринковий кошт гривні на рік є - 11,2%! Торги ОВДП на останньому аукціоні.
2) Річна інфляція - 9,1% на моменті.
3) Підтримка ліквідності довгострокова і тендерні сертифікати НБУ - дорівнюють обліковій.
4) Рефінансування овернайт - плюс 1 відсоток до облікової.
5) Депозитні сертифікати овернайт - мінус 1 відсоток до облікової.
Якщо з цього виходити маємо новий рівень облікової десь 9%-10%.
1) Хай буде 9,5% і це на 1,7% нижче поточної ринкової вартості гривні на аукціоні ОВДП!
2) І це трошки більше інфляції і гроші хочь чогось да варті!
3) За довгострокову підтримку ліквідності, чи навпаки за депозитні сертифікати НБУ потрібно платити 9,5 відсотків. Досить гарний курс по відношенню до річної вартості ринково обгрунтованої коштовності гривні.
4) Кредит овернайт від НБУ -10,5%. Трошки більше ринкової годічної вартості. А що Ви бажаєте? Це ж гаряча потреба!
5) Нічне розміщення в НБУ - 8,5%. Бо нема куди пристроїти лишки!
Отакої
Та відсоток за депозитами населення в банках тоді має бути більший за 9,5/0,805=11,80% І це більше поточного річного кошту гривні!
До речі, коли вже вирівняють опадаткування доходів від гривневих депозитів, та гривневих ОВДП? Я вже третій рік про це тилдичу!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Чет 10 чер, 2021 08:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:08
Всі, як "Кепи", дають прогноз по зниженню курсу)) - а як будемо рости - майже всі перевзуються і будуть давати прогнози в сторону росту курсу.
Але, дати прогноз на якийсь місяць - це таке... - а от дати прогноз на конкретні числа місяця(з допустимою похибкою в три дні), та ще й той прогноз дати, хоч як мінімум, за три місяці до його збування - це "вищий пілотаж"!
Такого, справді можна називати Гуру прогнозів!
Але, таке можуть не тільки лиш всі, мало хто може таке зробити!©
А так, то ці всі прогнози по зміні тренду - дитячі забавки на галявині)))
п.с.
Зі святом Вознесіння всіх!
Гарного дня!
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:11
Starikan написав: p_vovk74 написав:
Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
Я думаю, что эти представления о Китае давно устарели.
Почему же? Наоборот, я считаю устаревшей вашу версию о великом и всемогущем.
Попробуйте не читать советских газет перед обедом. (с)
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:19
p_vovk74 написав: Starikan написав: p_vovk74 написав:
Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
Я думаю, что эти представления о Китае давно устарели.
Почему же? Наоборот, я считаю устаревшей вашу версию о великом и всемогущем.
Попробуйте не читать советских газет перед обедом. (с)
А вы попробуйте что-нибудь серьезное почитать, например, о внутреннем рынке Китая, а не устаревшие агитки о "работе за миску риса".
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:27
p_vovk74 написав: Starikan написав: p_vovk74 написав:
Потому что без американских технологий (добытых промышленным шпионажем и купленных) промышленная мощь КНР не стоит ничего. США же - полностью самодостаточная экономика. Она способна сгенерировать товар и его же потребить. Если весь мир вдруг будет недоступен, то США выживут благодаря технологиям, ресурсам и внутреннему рынку, а КНР - нет.
Я думаю, что эти представления о Китае давно устарели.
Почему же? Наоборот, я считаю устаревшей вашу версию о великом и всемогущем.
Попробуйте не читать советских газет перед обедом. (с)
Обеими руками согласен, что представления о КНР устарели, но не так уж и давно ситуация поменялась. Внутренний рынок КНР огромный и растущий (надо ли говорить, что растёт гораздо быстрее чем в США? да помножить на поголовье), технологии/разаработки там есть свои и немало, но и воруют/покупают технологии по прежнему. Плюс они запустли цифровой концлагерь в продакшин - эта штука стимулирует население неимоверно, Европа и США нескоро такое запустят, если вообще запустят.
Из того что быстро вспомню: своя космическая станция, марсоход, луноход, лунная станция, биотехнологии, госуправление улучшилось.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:29
Та не сперечайтесь з доларорабами, час все розставить на свої місця
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:39
fin написав: orest написав:
Якщо інформація про викуп сьогодні 120 млн уо правдива, то НБУ тільки за цей тиждень викупив 310 млн уо. Це дуже суттєвий надлишок пропозиції і у регулятора іншого виходу немає. Я вже писав, що з червня надходження від експортерів серйозно виростуть, це ми і спостерігаємо зараз. Крім того, відновлення світової економіки і не спекулятивний ріст вартості сировин спричинив значне зміцнення сировинних економік, до яких ми відносимося, та серйозного росту привабливості боргових паперів емердженів. Нерезиденти, а особливо «нерезиденти» (після озвучення Вашингтоном серйозних заходів по боротьбі з корупцією та мінімізації оподаткування у світі) активно повернулися в наші ОВДП. Та, у зв’язку з тим, що бюджет наповнюється з випередженням, Мінфіну немає потреби пороти гарячку з збільшенням боргу і «міжнародні інвестори в борг» активізувалися. Також зараз на стороні грн. грає те, що на початку місяця імпортерам не потрібно будь що закривати зобов’язання по контрактах і вони вичікують кращих рівнів. Не мали б поспішати і нерезиденти з виведенням дивідендів, адже їм вигідніше по нижчому курсу вивести більше уо за ту саму грн..
Такий надлишок пропозиції протягом далеко не одного дня не є ситуативним чи випадковим. З огляду на стан світової економіки і перспективи нерезиденти, підозрюю, також не відвернуться від ОВДП найближчим часом. З Женеви також не мало б надійти негативу. В світлі того, що Байден окреслив Китай, як основну небезпеку, з кремлем буде пошук точок дотику. Відповідно, нам також мали б насипати цілу купу компенсацій і преференцій...
Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим...
А я этот курс на весну-лето ещё с декабря 2020 видел. По-моему, только 2 или 3 форумчанина со мной согласились. Дальше будет ещё интересней....
Ви і тих решта 2 чи 3 форумчани з Вами - величезні молодці. Маєте всі підстави собою пишатися. Я знімаю крисаню і схиляю сиву голову перед потужним аналітичним колективом...
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