orest написав:

Якщо інформація про викуп сьогодні 120 млн уо правдива, то НБУ тільки за цей тиждень викупив 310 млн уо. Це дуже суттєвий надлишок пропозиції і у регулятора іншого виходу немає. Я вже писав, що з червня надходження від експортерів серйозно виростуть, це ми і спостерігаємо зараз. Крім того, відновлення світової економіки і не спекулятивний ріст вартості сировин спричинив значне зміцнення сировинних економік, до яких ми відносимося, та серйозного росту привабливості боргових паперів емердженів. Нерезиденти, а особливо «нерезиденти» (після озвучення Вашингтоном серйозних заходів по боротьбі з корупцією та мінімізації оподаткування у світі) активно повернулися в наші ОВДП. Та, у зв’язку з тим, що бюджет наповнюється з випередженням, Мінфіну немає потреби пороти гарячку з збільшенням боргу і «міжнародні інвестори в борг» активізувалися. Також зараз на стороні грн. грає те, що на початку місяця імпортерам не потрібно будь що закривати зобов’язання по контрактах і вони вичікують кращих рівнів. Не мали б поспішати і нерезиденти з виведенням дивідендів, адже їм вигідніше по нижчому курсу вивести більше уо за ту саму грн..Такий надлишок пропозиції протягом далеко не одного дня не є ситуативним чи випадковим. З огляду на стан світової економіки і перспективи нерезиденти, підозрюю, також не відвернуться від ОВДП найближчим часом. З Женеви також не мало б надійти негативу. В світлі того, що Байден окреслив Китай, як основну небезпеку, з кремлем буде пошук точок дотику. Відповідно, нам також мали б насипати цілу купу компенсацій і преференцій...Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим...