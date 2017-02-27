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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7794779577967797 Додано: Чет 10 чер, 2021 08:45 matroSkin написав: orest написав:

Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим... Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим...



Если только завтра (с 11-30 до 15-30) не произойдет разворот (его попытка).

Сохранение статуса по ставке 0 и свинке Пепп (программа пост-пандемического залива), при инфляции в ЕС 2 и базовой 0.9 + выход инфляции (ИПЦ) в США выше прогноза 4,7(5+ пугают) + мягкий спич Лагард (немношк инфляции это есть карашо) - и полетит еврик к 1.19, как тут вчера Продижи предлагал, а бакс полезет на 91 и выше. Я не очень верю (в 5+ и близкий тайперинг от Феди), но такой сценарий возможен. Потом перевернутся, наверное, но, при наличии политической воли НБУ, зацепиться за 27 это ситуативно как раз поможет. А там Женева подоспеет, от которой ничего хорошего для грн не жду. Плохого тоже. Откаты за трубу и подачки - да, гарантии - нет. А это даже для портфельных инвесторов с 3 паспортами важно. А там пойдут закупа по газу, посполитый со своими па27 подтянется, и ниже не успеем нырнуть. Хотя и до августа еще далеко. Если только завтра (с 11-30 до 15-30) не произойдет разворот (его попытка).Сохранение статуса по ставке 0 и свинке Пепп (программа пост-пандемического залива), при инфляции в ЕС 2 и базовой 0.9 + выход инфляции (ИПЦ) в США выше прогноза 4,7(5+ пугают) + мягкий спич Лагард (немношк инфляции это есть карашо) - и полетит еврик к 1.19, как тут вчера Продижи предлагал, а бакс полезет на 91 и выше. Я не очень верю (в 5+ и близкий тайперинг от Феди), но такой сценарий возможен. Потом перевернутся, наверное, но, при наличии политической воли НБУ, зацепиться за 27 это ситуативно как раз поможет. А там Женева подоспеет, от которой ничего хорошего для грн не жду. Плохого тоже. Откаты за трубу и подачки - да, гарантии - нет. А это даже для портфельных инвесторов с 3 паспортами важно. А там пойдут закупа по газу, посполитый со своими па27 подтянется, и ниже не успеем нырнуть. Хотя и до августа еще далеко.

А якщо "нерезиденти" вже нині почнуть готуватися до 15 червня? Адже що таке 4-5 млрд грн при теперішніх умовах в наших ОВДП? Мінфін буде зменшувати відсотки, підозрюю. З іншої сторони, що таке для НБУ 300-400 млн уо поповнення ЗВР при вересневих виплатах? Справжніх вимог МВФ і ЄС ніхто поки виконувати не збирається. Ідуть шляхом попередників, виправдовуючи підняття цін на газ, електроенергію і тд "вимогами МВФ" замість того, щоб робити реальні кроки в напрямку оптимізації "пралок бюджету" і робити нафтогази-залізниці прибутковими та, декларуючи "жорстку боротьбу з олігархами", нарешті по справжньому припинити компенсувати їх бізнеспромахи грошима з бюджету і післяоподаткованого залишку в кишенях звичайних українців. Тому, коштів МВФ, крім 2,6-2,7 млрд "підйомних антиковідних", поки не буде. А ця сума може не прийти до вересня...

Не все так однозначно. Хоч погоджуюся, корекція перед пробиттям психологічно важливого рівня 27 дуже імовірна... Може й на днях...

Щодо міжнародних фінансових перепетій. Спочатку треба оцінити реальність останніх планів Байдена і актуальність озвучених додаткових інвестицій в 4+ трлн. Також треба розібратися чи це буде додаткова емісія чи запозичення з зовнішніх ринків, тоді вирішувати важливість вартості обслуговування боргу США, а чи це буде підвищення податку для корпорацій. Джанет Єлен ніби легко домовилася з сімкою про обмеження преференцій Ірландії і решта не афішованих мовчки схвалених офшорів. По третє, слід розуміти подальші кроки конкурентів США в курсових війнах: ЄЦБ, центробанків Японії, Китаю, Канади, Англії. Адже боротьба за величезні фінанси, які зараз вивільняються в умовах задоволення відкладеного попиту звичайних споживачів, підприємств – це може бути важливіший аргумент за інфляцію. Власними руками надто зміцнити свою валюту і програти війну за чужі, та й свій, ринки? Ріст нашого експорту за останні місяці в 25-30% – ніщо на фоні 40-60% росту експорту Китаю. Також, я б не відкидав можливі наслідки конспірологічного варіанту розвитку подій і імовірності того, що кремль викине на форекс свої нещасні пару сот млрд. уо і їм допоможе Пекін, тихенько додавши свій трлн-півтора (хоча, знову ж, Китай так тяжко знецінював свій тугрик, щоб тепер подарувати США таку суттєву курсову перевагу???).

А щодо вартості сировин, а саме продукції металургійного, видобувного та аграрного комплексів тут зараз причина росту вартості не зовсім в надлишку валюти, яку рік емітували провідні центробанки. На надлишковій емісії ростуть біткойни і решта крипто непотріб, паперове золото і інші «активи». Щодо сировин, тут більше впливає реальний надлишок попиту. В металі це і відкладений попит на авто, розморожене будівництво, значний розвиток «зеленої енергетики», шалені проблеми в світовій логісти ці і величезні замовлення на нові морські контейнери і тд і тп. В агарарному секторі слід чітко розуміти, що населення планети росте, площі земель під посіви і врожайність, через значне потепління клімату, зменшується. Певна відчутна частина аграрної продукції спрямовується на безглуздя у вигляді біопального чи біополімерів. На цьому фоні вартість виправдана, далі треба подивитися на перспективи пропозиції і наслідки посух і катастрофічних повеней в Південній Америці та злив з градом на півдні Європи, також значна посуха та пожежі з градом панують над територіями нашого східного «сусіда». Не пройде безслідно і спалах корона вірусу в Індії як для металургії так і для аграрного сектору. Реальні фундаментальні чинники попиту-пропозиції так швидко не проходять як недофінансові екзерсиси в недофінансових інструментак. Тому я не впевнений, що зараз підняття ставок це те що допоможе і те що беззаперечно хтось чи всі зроблять…

Ще минулого року писав, і як міг аргументував, що євро в цьому році вище 1,25 не піде і рівні в 1,17 чи 1,15 також не будуть рідкістю... А якщо "нерезиденти" вже нині почнуть готуватися до 15 червня? Адже що таке 4-5 млрд грн при теперішніх умовах в наших ОВДП? Мінфін буде зменшувати відсотки, підозрюю. З іншої сторони, що таке для НБУ 300-400 млн уо поповнення ЗВР при вересневих виплатах? Справжніх вимог МВФ і ЄС ніхто поки виконувати не збирається. Ідуть шляхом попередників, виправдовуючи підняття цін на газ, електроенергію і тд "вимогами МВФ" замість того, щоб робити реальні кроки в напрямку оптимізації "пралок бюджету" і робити нафтогази-залізниці прибутковими та, декларуючи "жорстку боротьбу з олігархами", нарешті по справжньому припинити компенсувати їх бізнеспромахи грошима з бюджету і післяоподаткованого залишку в кишенях звичайних українців. Тому, коштів МВФ, крім 2,6-2,7 млрд "підйомних антиковідних", поки не буде. А ця сума може не прийти до вересня...Не все так однозначно. Хоч погоджуюся,психологічно важливого рівня 27 дуже імовірна... Може й на днях...Щодо міжнародних фінансових перепетій. Спочатку треба оцінити реальність останніх планів Байдена і актуальність озвучених додаткових інвестицій в 4+ трлн. Також треба розібратися чи це буде додаткова емісія чи запозичення з зовнішніх ринків, тоді вирішувати важливість вартості обслуговування боргу США, а чи це буде підвищення податку для корпорацій. Джанет Єлен ніби легко домовилася з сімкою про обмеження преференцій Ірландії і решта не афішованих мовчки схвалених офшорів. По третє, слід розуміти подальші кроки конкурентів США в курсових війнах: ЄЦБ, центробанків Японії, Китаю, Канади, Англії. Адже боротьба за величезні фінанси, які зараз вивільняються в умовах задоволення відкладеного попиту звичайних споживачів, підприємств – це може бути важливіший аргумент за інфляцію. Власними руками надто зміцнити свою валюту і програти війну за чужі, та й свій, ринки? Ріст нашого експорту за останні місяці в 25-30% – ніщо на фоні 40-60% росту експорту Китаю. Також, я б не відкидав можливі наслідки конспірологічного варіанту розвитку подій і імовірності того, що кремль викине на форекс свої нещасні пару сот млрд. уо і їм допоможе Пекін, тихенько додавши свій трлн-півтора (хоча, знову ж, Китай так тяжко знецінював свій тугрик, щоб тепер подарувати США таку суттєву курсову перевагу???).А щодо вартості сировин, а саме продукції металургійного, видобувного та аграрного комплексів тут зараз причина росту вартості не зовсім в надлишку валюти, яку рік емітували провідні центробанки. На надлишковій емісії ростуть біткойни і решта крипто непотріб, паперове золото і інші «активи». Щодо сировин, тут більше впливає реальний надлишок попиту. В металі це і відкладений попит на авто, розморожене будівництво, значний розвиток «зеленої енергетики», шалені проблеми в світовій логісти ці і величезні замовлення на нові морські контейнери і тд і тп. В агарарному секторі слід чітко розуміти, що населення планети росте, площі земель під посіви і врожайність, через значне потепління клімату, зменшується. Певна відчутна частина аграрної продукції спрямовується на безглуздя у вигляді біопального чи біополімерів. На цьому фоні вартість виправдана, далі треба подивитися на перспективи пропозиції і наслідки посух і катастрофічних повеней в Південній Америці та злив з градом на півдні Європи, також значна посуха та пожежі з градом панують над територіями нашого східного «сусіда». Не пройде безслідно і спалах корона вірусу в Індії як для металургії так і для аграрного сектору. Реальні фундаментальні чинники попиту-пропозиції так швидко не проходять як недофінансові екзерсиси в недофінансових інструментак. Тому я не впевнений, що зараз підняття ставок це те що допоможе і те що беззаперечно хтось чи всі зроблять…Ще минулого року писав, і як міг аргументував, що євро в цьому році вище 1,25 не піде і рівні в 1,17 чи 1,15 також не будуть рідкістю... orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3911 З нами з: 10.03.14 Подякував: 5217 раз. Подякували: 4882 раз. Профіль 3 7 19 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 09:36 банк Львів онлайн й надалі пропонує найкращі котіровкі



Д 27.08

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Вітаюсь совсіма.



До речі, коли вже вирівняють опадаткування доходів від гривневих депозитів, та гривневих ОВДП? Я вже третій рік про це тилдичу!



ВО



ВО Хай щастить!



" Правительство на другой планете живет , родной " ( " Кин-дза-дза " ) .

Вони з доходів по ОВДП не тільки усі податки скасували , а ще й військовий збір ( рік тому ) також . " Правительство на другой планете живет , родной " ( " Кин-дза-дза " ) .Вони з доходів по ОВДП не тільки усі податки скасували , а ще й військовий збір ( рік тому ) також . volk-1970 Повідомлень: 53 З нами з: 20.04.09 Подякував: 5414 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 09:52 КУ volk-1970 написав: s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.



До речі, коли вже вирівняють опадаткування доходів від гривневих депозитів, та гривневих ОВДП? Я вже третій рік про це тилдичу!



ВО



ВО Хай щастить!



" Правительство на другой планете живет , родной " ( " Кин-дза-дза " ) .

Вони з доходів по ОВДП не тільки усі податки скасували , а ще й військовий збір ( рік тому ) також . " Правительство на другой планете живет , родной " ( " Кин-дза-дза " ) .Вони з доходів по ОВДП не тільки усі податки скасували , а ще й військовий збір ( рік тому ) також .



Вітаю, volk-1970.



То що ж мені на цьому їм кланятись та робити КУ?



До речі, я за це голову НБУ політіканом називаю. Бо він тут навкруги розповідав, що він за відміну того опадкування доходів від депозитів населення. А ось щоб було щось зроблено, я не бачу! Так, "ля-ля тополя". Покрасувався і годі.



Ще раз наголошую на своїй позиції. З депозитів 18% відмінити. Залишити 1,5% військового. На ОВДП повернути 1,5% військового до деокупації наших територій!



ВО



То що ж мені на цьому їм кланятись та робити КУ?До речі, я за це голову НБУ політіканом називаю. Бо він тут навкруги розповідав, що він за відміну того опадкування доходів від депозитів населення. А ось щоб було щось зроблено, я не бачу! Так, "ля-ля тополя". Покрасувався і годі.Ще раз наголошую на своїй позиції.ВО Хай щастить! s0v7a

Форумчанин року Повідомлень: 1619 З нами з: 16.10.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 2224 раз. Профіль 2 2 10 ВідповістиЦитата #<1 ... 7794779577967797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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