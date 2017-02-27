matroSkin написав:
Если только завтра (с 11-30 до 15-30) не произойдет разворот (его попытка).
Сохранение статуса по ставке 0 и свинке Пепп (программа пост-пандемического залива), при инфляции в ЕС 2 и базовой 0.9 + выход инфляции (ИПЦ) в США выше прогноза 4,7(5+ пугают) + мягкий спич Лагард (немношк инфляции это есть карашо) - и полетит еврик к 1.19, как тут вчера Продижи предлагал, а бакс полезет на 91 и выше. Я не очень верю (в 5+ и близкий тайперинг от Феди), но такой сценарий возможен. Потом перевернутся, наверное, но, при наличии политической воли НБУ, зацепиться за 27 это ситуативно как раз поможет. А там Женева подоспеет, от которой ничего хорошего для грн не жду. Плохого тоже. Откаты за трубу и подачки - да, гарантии - нет. А это даже для портфельных инвесторов с 3 паспортами важно. А там пойдут закупа по газу, посполитый со своими па27 подтянется, и ниже не успеем нырнуть. Хотя и до августа еще далеко.
А якщо "нерезиденти" вже нині почнуть готуватися до 15 червня? Адже що таке 4-5 млрд грн при теперішніх умовах в наших ОВДП? Мінфін буде зменшувати відсотки, підозрюю. З іншої сторони, що таке для НБУ 300-400 млн уо поповнення ЗВР при вересневих виплатах? Справжніх вимог МВФ і ЄС ніхто поки виконувати не збирається. Ідуть шляхом попередників, виправдовуючи підняття цін на газ, електроенергію і тд "вимогами МВФ" замість того, щоб робити реальні кроки в напрямку оптимізації "пралок бюджету" і робити нафтогази-залізниці прибутковими та, декларуючи "жорстку боротьбу з олігархами", нарешті по справжньому припинити компенсувати їх бізнеспромахи грошима з бюджету і післяоподаткованого залишку в кишенях звичайних українців. Тому, коштів МВФ, крім 2,6-2,7 млрд "підйомних антиковідних", поки не буде. А ця сума може не прийти до вересня...
Не все так однозначно. Хоч погоджуюся, корекція перед пробиттям психологічно важливого рівня 27 дуже імовірна... Може й на днях...
Щодо міжнародних фінансових перепетій. Спочатку треба оцінити реальність останніх планів Байдена і актуальність озвучених додаткових інвестицій в 4+ трлн. Також треба розібратися чи це буде додаткова емісія чи запозичення з зовнішніх ринків, тоді вирішувати важливість вартості обслуговування боргу США, а чи це буде підвищення податку для корпорацій. Джанет Єлен ніби легко домовилася з сімкою про обмеження преференцій Ірландії і решта не афішованих мовчки схвалених офшорів. По третє, слід розуміти подальші кроки конкурентів США в курсових війнах: ЄЦБ, центробанків Японії, Китаю, Канади, Англії. Адже боротьба за величезні фінанси, які зараз вивільняються в умовах задоволення відкладеного попиту звичайних споживачів, підприємств – це може бути важливіший аргумент за інфляцію. Власними руками надто зміцнити свою валюту і програти війну за чужі, та й свій, ринки? Ріст нашого експорту за останні місяці в 25-30% – ніщо на фоні 40-60% росту експорту Китаю. Також, я б не відкидав можливі наслідки конспірологічного варіанту розвитку подій і імовірності того, що кремль викине на форекс свої нещасні пару сот млрд. уо і їм допоможе Пекін, тихенько додавши свій трлн-півтора (хоча, знову ж, Китай так тяжко знецінював свій тугрик, щоб тепер подарувати США таку суттєву курсову перевагу???).
А щодо вартості сировин, а саме продукції металургійного, видобувного та аграрного комплексів тут зараз причина росту вартості не зовсім в надлишку валюти, яку рік емітували провідні центробанки. На надлишковій емісії ростуть біткойни і решта крипто непотріб, паперове золото і інші «активи». Щодо сировин, тут більше впливає реальний надлишок попиту. В металі це і відкладений попит на авто, розморожене будівництво, значний розвиток «зеленої енергетики», шалені проблеми в світовій логісти ці і величезні замовлення на нові морські контейнери і тд і тп. В агарарному секторі слід чітко розуміти, що населення планети росте, площі земель під посіви і врожайність, через значне потепління клімату, зменшується. Певна відчутна частина аграрної продукції спрямовується на безглуздя у вигляді біопального чи біополімерів. На цьому фоні вартість виправдана, далі треба подивитися на перспективи пропозиції і наслідки посух і катастрофічних повеней в Південній Америці та злив з градом на півдні Європи, також значна посуха та пожежі з градом панують над територіями нашого східного «сусіда». Не пройде безслідно і спалах корона вірусу в Індії як для металургії так і для аграрного сектору. Реальні фундаментальні чинники попиту-пропозиції так швидко не проходять як недофінансові екзерсиси в недофінансових інструментак. Тому я не впевнений, що зараз підняття ставок це те що допоможе і те що беззаперечно хтось чи всі зроблять…
Ще минулого року писав, і як міг аргументував, що євро в цьому році вище 1,25 не піде і рівні в 1,17 чи 1,15 також не будуть рідкістю...