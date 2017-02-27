Додано: Чет 10 чер, 2021 08:45

matroSkin написав: orest написав:

Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим... Поки що грн. буде зміцнюватися активно, не кожного дня на 10 коп, не кожного дня регулятор буде викупляти по 100 млн, але під психологічно важливі 27 пірнемо. 26,5 стає ще реальнішим...



Если только завтра (с 11-30 до 15-30) не произойдет разворот (его попытка).

Сохранение статуса по ставке 0 и свинке Пепп (программа пост-пандемического залива), при инфляции в ЕС 2 и базовой 0.9 + выход инфляции (ИПЦ) в США выше прогноза 4,7(5+ пугают) + мягкий спич Лагард (немношк инфляции это есть карашо) - и полетит еврик к 1.19, как тут вчера Продижи предлагал, а бакс полезет на 91 и выше. Я не очень верю (в 5+ и близкий тайперинг от Феди), но такой сценарий возможен. Потом перевернутся, наверное, но, при наличии политической воли НБУ, зацепиться за 27 это ситуативно как раз поможет. А там Женева подоспеет, от которой ничего хорошего для грн не жду. Плохого тоже. Откаты за трубу и подачки - да, гарантии - нет. А это даже для портфельных инвесторов с 3 паспортами важно. А там пойдут закупа по газу, посполитый со своими па27 подтянется, и ниже не успеем нырнуть. Хотя и до августа еще далеко. Если только завтра (с 11-30 до 15-30) не произойдет разворот (его попытка).Сохранение статуса по ставке 0 и свинке Пепп (программа пост-пандемического залива), при инфляции в ЕС 2 и базовой 0.9 + выход инфляции (ИПЦ) в США выше прогноза 4,7(5+ пугают) + мягкий спич Лагард (немношк инфляции это есть карашо) - и полетит еврик к 1.19, как тут вчера Продижи предлагал, а бакс полезет на 91 и выше. Я не очень верю (в 5+ и близкий тайперинг от Феди), но такой сценарий возможен. Потом перевернутся, наверное, но, при наличии политической воли НБУ, зацепиться за 27 это ситуативно как раз поможет. А там Женева подоспеет, от которой ничего хорошего для грн не жду. Плохого тоже. Откаты за трубу и подачки - да, гарантии - нет. А это даже для портфельных инвесторов с 3 паспортами важно. А там пойдут закупа по газу, посполитый со своими па27 подтянется, и ниже не успеем нырнуть. Хотя и до августа еще далеко.

А якщо "нерезиденти" вже нині почнуть готуватися до 15 червня? Адже що таке 4-5 млрд грн при теперішніх умовах в наших ОВДП? Мінфін буде зменшувати відсотки, підозрюю. З іншої сторони, що таке для НБУ 300-400 млн уо поповнення ЗВР при вересневих виплатах? Справжніх вимог МВФ і ЄС ніхто поки виконувати не збирається. Ідуть шляхом попередників, виправдовуючи підняття цін на газ, електроенергію і тд "вимогами МВФ" замість того, щоб робити реальні кроки в напрямку оптимізації "пралок бюджету" і робити нафтогази-залізниці прибутковими та, декларуючи "жорстку боротьбу з олігархами", нарешті по справжньому припинити компенсувати їх бізнеспромахи грошима з бюджету і післяоподаткованого залишку в кишенях звичайних українців. Тому, коштів МВФ, крім 2,6-2,7 млрд "підйомних антиковідних", поки не буде. А ця сума може не прийти до вересня...Не все так однозначно. Хоч погоджуюся,психологічно важливого рівня 27 дуже імовірна... Може й на днях...Щодо міжнародних фінансових перепетій. Спочатку треба оцінити реальність останніх планів Байдена і актуальність озвучених додаткових інвестицій в 4+ трлн. Також треба розібратися чи це буде додаткова емісія чи запозичення з зовнішніх ринків, тоді вирішувати важливість вартості обслуговування боргу США, а чи це буде підвищення податку для корпорацій. Джанет Єлен ніби легко домовилася з сімкою про обмеження преференцій Ірландії і решта не афішованих мовчки схвалених офшорів. По третє, слід розуміти подальші кроки конкурентів США в курсових війнах: ЄЦБ, центробанків Японії, Китаю, Канади, Англії. Адже боротьба за величезні фінанси, які зараз вивільняються в умовах задоволення відкладеного попиту звичайних споживачів, підприємств – це може бути важливіший аргумент за інфляцію. Власними руками надто зміцнити свою валюту і програти війну за чужі, та й свій, ринки? Ріст нашого експорту за останні місяці в 25-30% – ніщо на фоні 40-60% росту експорту Китаю. Також, я б не відкидав можливі наслідки конспірологічного варіанту розвитку подій і імовірності того, що кремль викине на форекс свої нещасні пару сот млрд. уо і їм допоможе Пекін, тихенько додавши свій трлн-півтора (хоча, знову ж, Китай так тяжко знецінював свій тугрик, щоб тепер подарувати США таку суттєву курсову перевагу???).А щодо вартості сировин, а саме продукції металургійного, видобувного та аграрного комплексів тут зараз причина росту вартості не зовсім в надлишку валюти, яку рік емітували провідні центробанки. На надлишковій емісії ростуть біткойни і решта крипто непотріб, паперове золото і інші «активи». Щодо сировин, тут більше впливає реальний надлишок попиту. В металі це і відкладений попит на авто, розморожене будівництво, значний розвиток «зеленої енергетики», шалені проблеми в світовій логісти ці і величезні замовлення на нові морські контейнери і тд і тп. В агарарному секторі слід чітко розуміти, що населення планети росте, площі земель під посіви і врожайність, через значне потепління клімату, зменшується. Певна відчутна частина аграрної продукції спрямовується на безглуздя у вигляді біопального чи біополімерів. На цьому фоні вартість виправдана, далі треба подивитися на перспективи пропозиції і наслідки посух і катастрофічних повеней в Південній Америці та злив з градом на півдні Європи, також значна посуха та пожежі з градом панують над територіями нашого східного «сусіда». Не пройде безслідно і спалах корона вірусу в Індії як для металургії так і для аграрного сектору. Реальні фундаментальні чинники попиту-пропозиції так швидко не проходять як недофінансові екзерсиси в недофінансових інструментак. Тому я не впевнений, що зараз підняття ставок це те що допоможе і те що беззаперечно хтось чи всі зроблять…Ще минулого року писав, і як міг аргументував, що євро в цьому році вище 1,25 не піде і рівні в 1,17 чи 1,15 також не будуть рідкістю...