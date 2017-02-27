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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:19
vitaliy_berdinskikh написав: s0v7a написав:
Ще раз наголошую на своїй позиції. З депозитів 18% відмінити
. Залишити 1,5% військового. На ОВДП повернути 1,5% військового до деокупації наших територій!
ВО
Хай щастить!
С таким подходом деокупация случится сразу после никогда.
Вітаю, vitaliy_berdinskikh.
Ні я ж не против, тоді додайте їх і на ОВДП!
Можно їх відмінити, та вдвічи підняти війсковий!
Чи щось інше!
Я за вирівнене опадаткуваня!
А Ви не тільки "ні" кажіть, може означите свою точку зору? Ви що, проти рівного опадаткування доходу з боку цих двох істочників?
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:20
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Striker
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:25
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.06.2021....................27,1046
Доллар прибавил чуть более копейки.
МКГ*............7.0138............7.0173...........+0.05%
Гривна демонстрирует стабильность с легкой тенденцией к укреплению.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх, пытаясь отыграть рост доллара в мире и за час выросли на 4 копейки. После этого развернулись и стали опускаться значительно медленнее, чем росли. До 12 успели опуститься на 1.5 копейки.
Достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, индекс доллара резко вырос, чуть превысив вчерашние максимумы. С этого времени он растет плавно.
Справочный курс встретили котировками 27.1000 - 27.1200, что на 2.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера выкупил на МБ 126.8 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Очень весомые поступления в казначейство, обусловленные расчетами за размещенные во вторник облигации, а также переток в наличные были почти полностью компенсированы сокращением объема суточных сертификатов и валютной интервенцией.
Во вторник объем МБ подскочил с 463.5 до очень внушительных 686 млн. Чистый спрос составил 566 млн, что тоже впечатляет. Клиентское предложение немного выросло и превысило изрядно сократившийся спрос примерно на сумму интервенции. В аномально увеличившихся оборотах МБ очень велика доля собственных операций банков.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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Сибарит
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:26
Striker написав:
Нерезиденты возвращаются.
я бы сказал Нерезиденты - последняя надежда минфина, свободные ресурсы на внутреннем рынке закончились, баулов с гривной больше нет, надо поднимать ставку привлечения или печатать.
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vitaliian
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:30
Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже ( и как думаете на сколько вероятность больше 50 процентов или меньше 50 процентов). Прошу Вас не переживать из-за того что возможно Ваш прогноз не сбудеться/не точен так может быть. Принимать только мне решение (и полная ответственность только на мне) Заранее спасибо.
Востаннє редагувалось GDV29
в Чет 10 чер, 2021 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:30
vitaliian написав:
свободные ресурсы на внутреннем рынке закончились, баулов с гривной больше нет, надо поднимать ставку привлечения или печатать.
почему вы так считаете?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:30
Striker написав:
Нерезиденты возвращаются.
...ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
...
Вітаю, Striker.
Дякую Вам за Вашу кропітку роботу!
Та в мене є прохання.
Цікаве для мене є тількі в означеній мною табличці.
Все інше лише повтор загальної відомості.
Дуже багато інформації. В очах рябить.
Може Ви визначитесь з залишковою інформацією, яку Ви подаєте. І Вам буте трохи легше, та і нас не будете лишком відволікати!
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:44
Сибарит написав:
...
МКГ*............7.0138............7.0173...........+0.05%
Гривна демонстрирует стабильность с легкой тенденцией к укреплению.
...
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Вітаю, Сибарит.
Здається зʼявилась причина подякувати комусь втретє на цьому форумі!
Це не просто переказ торгів, та Ваше тлумачення данних НБУ.
Це вже щось цікаве дійсно від Вас, та ще й аналітичне!
Не просто дякую, а плюсую!
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:46
s0v7a написав:
Цікаве для мене є тількі в означеній мною табличці.
Я часто нахожу в первой табличке информацию, которая не поместилась во вторую. Например, сегодня я заметил сокращение объема облигаций на балансе НБУ.
Никто из нас не в силах переварить весь объем доступной информации, каждый выбирает сам, что ему интересно. Интересы у всех разные.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:47
GDV29 написав:
Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже ( и как думаете на сколько вероятность больше 50 процентов или меньше 50 процентов). Прошу Вас не переживать из-за того что возможно Ваш прогноз не сбудеться/не точен так может быть. Принимать только мне решение (и полная ответственность только на мне) Заранее спасибо.
Я б закупився долярчиками "на всі" в кінці цього/або до середини наступного місяця, а далі - лише б здавав частинами долярчики і гасив би те розтермінування!
Але це, виключно, імхо
п.с.
Свою гривню, я теж планую по вищенаписаному сценарію, конвертувати у долярчики (в скирду "на зиму") на 98%!
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