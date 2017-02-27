Додано: Чет 10 чер, 2021 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

10.06.2021....................27,1046

Доллар прибавил чуть более копейки.



МКГ*............7.0138............7.0173...........+0.05%

Гривна демонстрирует стабильность с легкой тенденцией к укреплению.



Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх, пытаясь отыграть рост доллара в мире и за час выросли на 4 копейки. После этого развернулись и стали опускаться значительно медленнее, чем росли. До 12 успели опуститься на 1.5 копейки.

Достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, индекс доллара резко вырос, чуть превысив вчерашние максимумы. С этого времени он растет плавно.

Справочный курс встретили котировками 27.1000 - 27.1200, что на 2.5 копейки выше открытия.



НБУ вчера выкупил на МБ 126.8 млн.

Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Очень весомые поступления в казначейство, обусловленные расчетами за размещенные во вторник облигации, а также переток в наличные были почти полностью компенсированы сокращением объема суточных сертификатов и валютной интервенцией.



Во вторник объем МБ подскочил с 463.5 до очень внушительных 686 млн. Чистый спрос составил 566 млн, что тоже впечатляет. Клиентское предложение немного выросло и превысило изрядно сократившийся спрос примерно на сумму интервенции. В аномально увеличившихся оборотах МБ очень велика доля собственных операций банков.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.