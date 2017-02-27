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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7796779777987799
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:56

Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.

За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)

В валюте забрали 30 млн долларов (с начала года минус 102 млн).

У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.

Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.

Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:57

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Цікаве для мене є тількі в означеній мною табличці. :oops:

Я часто нахожу в первой табличке информацию, которая не поместилась во вторую. Например, сегодня я заметил сокращение объема облигаций на балансе НБУ.

Никто из нас не в силах переварить весь объем доступной информации, каждый выбирает сам, что ему интересно. Интересы у всех разные.


Сибарите.

Повністю з Вами згоден!

Та все інше я бачу миттєво тут
https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
і раніше від викладки Striker того на цьому форумі.

1) Я просто бажаю йому оптімізувати його дуже кропітку роботу,
2) а також своє промотування мені не потрібних великих рябих простирадл!

Та то моя точка зору. Якщо ні, то не треба! Якось переживу :oops:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:03

Успіх
Дуже Дякую! Хай Вам щастить!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:18

27-09 27-11

Куда бежать богатенькому оленю?
Investor_K
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