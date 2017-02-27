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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:56
Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.
За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)
В валюте забрали 30 млн долларов (с начала года минус 102 млн).
У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.
Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.
Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:03
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Дуже Дякую! Хай Вам щастить!
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:18
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Куда бежать богатенькому оленю?
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