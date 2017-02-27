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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:56
Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.
За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)
В валюте забрали 30 млн долларов (с начала года минус 102 млн).
У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.
Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.
Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).
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Vert
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s0v7a
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:03
Успіх
Дуже Дякую! Хай Вам щастить!
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GDV29
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:18
27-09 27-11
Куда бежать богатенькому оленю?
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Investor_K
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:20
Ну так и смотрите дальше там. Я выкладываю здесь свой вариант таблицы для тех, кому лень смотреть самому + таблица изменений, которой нет по приведенной выше ссылке.
s0v7a написав:
1) Я просто бажаю йому оптімізувати його дуже кропітку роботу,
2) а також своє промотування мені не потрібних великих рябих простирадл!
1. Не переживайте, я не сильно напрягаюсь.
2. И чем же мои "рябі простирадла" отличаются от ваших? Я же не жалуюсь, что приходится постоянно проматывать ваши цветные "простирадла".
В общем, оставлю всё как есть. К тому же, как уже заметил Сибарит
, во вторую таблицу не вместить всю информацию, поэтому и нужна первая общая таблица.
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Striker
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:22
GDV29 написав:Успіх
Дуже Дякую! Хай Вам щастить!
Дякую, і Вам всього найкращого!
Все буде добре!©
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Успіх
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:29
Vert написав:
Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.
За май забрали 4,357 млрд гривен
(с начала года пока плюс 18,931 млрд)
В валюте забрали 30 млн долларов
(с начала года минус 102 млн).
У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.
Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.
Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).
І ще хтось буде дивуватись, чому росте ціна на "бетон"?
Не всі ж "камікадзе", які реально зашивають свої кошти в матрац!
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:35
Striker написав:
1. Не переживайте, я не сильно напрягаюсь.
2. И чем же мои "рябі простирадла" отличаются от ваших? Я же не жалуюсь, что приходится постоянно проматывать ваши цветные "простирадла".
В общем, оставлю всё как есть. К тому же, как уже заметил Сибарит
, во вторую таблицу не вместить всю информацию, поэтому и нужна первая общая таблица.
Вітаю, Striker.
Ще раз дякую за Вашу кропітку роботу.
Якби я міг, я б ще зменшив обсяг подаваємої мною інформації! Якшо підскажете як це зробити, буду дуже вдячен!
Я просто хотів трохи полегшити Вашу роботу, та й не дуже напрягати свій зір, вишукуючи потрібну мені інформацію.
Та я вже писав вище ні, так ні, я переживу.
З повагою,
ВО
Хай щастить!
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s0v7a
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:44
Investor_K написав:
27-09 27-11
Куда бежать богатенькому оленю?
отдыхать с бокалом коктейля)
Успіх написав:
І ще хтось буде дивуватись, чому росте ціна на "бетон"?
а что будет если из бетона побегут? его по шурику в обменку не скинешь по выгодному курсу.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 13:16
Vert написав:
Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.
За май забрали 4,357 млрд гривен
(с начала года пока плюс 18,931 млрд)
В валюте забрали 30 млн долларов
(с начала года минус 102 млн).
У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.
Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.
Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).
больше 60% депозитчиков-это пенсионеры, суммы они хранят в среднем 10-15к
а молодежь живет сегодняшним днем , очень редко кто понесет в банк 500 или 1000грн (и это все тело депозита), на этой неделе такой депозит продлевала старушка (1000грн)
по поводу оттока, у некоторых "продвинутых" депозитчиков
есть такая тактика- продавать валюту в дек-янв
и хранить на 6мес депо, ща они снимают и откупаются
(но таких вумных меньше 1%), отток вкладов меньше 1%
так что все пока спокойно, если конечно вы не начальник отделения в Укргазе (которого уволили, когда клиенты забрали за последние полгода крупную сумму
п.с. ставки по депо не будут расти-пока не вынесут минимум 1,5-2% всех депо, а это около 10-12млрд грн (если я не путаю )
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