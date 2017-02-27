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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7797779877997800>
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:56

Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.

За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)

В валюте забрали 30 млн долларов (с начала года минус 102 млн).

У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.

Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.

Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:57

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Цікаве для мене є тількі в означеній мною табличці. :oops:

Я часто нахожу в первой табличке информацию, которая не поместилась во вторую. Например, сегодня я заметил сокращение объема облигаций на балансе НБУ.

Никто из нас не в силах переварить весь объем доступной информации, каждый выбирает сам, что ему интересно. Интересы у всех разные.


Сибарите.

Повністю з Вами згоден!

Та все інше я бачу миттєво тут
https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
і раніше від викладки Striker того на цьому форумі.

1) Я просто бажаю йому оптімізувати його дуже кропітку роботу,
2) а також своє промотування мені не потрібних великих рябих простирадл!

Та то моя точка зору. Якщо ні, то не треба! Якось переживу :oops:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:03

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Дуже Дякую! Хай Вам щастить!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:18

27-09 27-11

Куда бежать богатенькому оленю?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:20

  s0v7a написав:Та все інше я бачу миттєво тут
https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
і раніше від викладки Striker того на цьому форумі.

Ну так и смотрите дальше там. Я выкладываю здесь свой вариант таблицы для тех, кому лень смотреть самому + таблица изменений, которой нет по приведенной выше ссылке.
  s0v7a написав:1) Я просто бажаю йому оптімізувати його дуже кропітку роботу,
2) а також своє промотування мені не потрібних великих рябих простирадл!

1. Не переживайте, я не сильно напрягаюсь.
2. И чем же мои "рябі простирадла" отличаются от ваших? Я же не жалуюсь, что приходится постоянно проматывать ваши цветные "простирадла".

В общем, оставлю всё как есть. К тому же, как уже заметил Сибарит, во вторую таблицу не вместить всю информацию, поэтому и нужна первая общая таблица.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:22

  GDV29 написав:Успіх
Дуже Дякую! Хай Вам щастить!

Дякую, і Вам всього найкращого!
Все буде добре!©
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:29

"Бетон - *****, але альтернативи йому в Україні - немає!"©

  Vert написав:Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.

За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)

В валюте забрали 30 млн долларов (с начала года минус 102 млн).

У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.

Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.

Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).

І ще хтось буде дивуватись, чому росте ціна на "бетон"? :mrgreen:
Не всі ж "камікадзе", які реально зашивають свої кошти в матрац! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:35

  Striker написав:1. Не переживайте, я не сильно напрягаюсь.
2. И чем же мои "рябі простирадла" отличаются от ваших? Я же не жалуюсь, что приходится постоянно проматывать ваши цветные "простирадла".

В общем, оставлю всё как есть. К тому же, как уже заметил Сибарит, во вторую таблицу не вместить всю информацию, поэтому и нужна первая общая таблица.


Вітаю, Striker.

Ще раз дякую за Вашу кропітку роботу.

Якби я міг, я б ще зменшив обсяг подаваємої мною інформації! Якшо підскажете як це зробити, буду дуже вдячен! :oops:

Я просто хотів трохи полегшити Вашу роботу, та й не дуже напрягати свій зір, вишукуючи потрібну мені інформацію.

Та я вже писав вище ні, так ні, я переживу.

З повагою,

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:44

  Investor_K написав:27-09 27-11

Куда бежать богатенькому оленю?

отдыхать с бокалом коктейля)
  Успіх написав:І ще хтось буде дивуватись, чому росте ціна на "бетон"?
а что будет если из бетона побегут? его по шурику в обменку не скинешь по выгодному курсу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:16

  Vert написав:Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.

За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)

В валюте забрали 30 млн долларов (с начала года минус 102 млн).

У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.

Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.

Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставке (что есть абсурд).


больше 60% депозитчиков-это пенсионеры, суммы они хранят в среднем 10-15к
а молодежь живет сегодняшним днем , очень редко кто понесет в банк 500 или 1000грн (и это все тело депозита), на этой неделе такой депозит продлевала старушка (1000грн)

по поводу оттока, у некоторых "продвинутых" депозитчиков
есть такая тактика- продавать валюту в дек-янв
и хранить на 6мес депо, ща они снимают и откупаются
(но таких вумных меньше 1%), отток вкладов меньше 1%
так что все пока спокойно, если конечно вы не начальник отделения в Укргазе (которого уволили, когда клиенты забрали за последние полгода крупную сумму

п.с. ставки по депо не будут расти-пока не вынесут минимум 1,5-2% всех депо, а это около 10-12млрд грн (если я не путаю )
prodigy
 
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