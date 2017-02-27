GDV29 написав:

Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже ( и как думаете на сколько вероятность больше 50 процентов или меньше 50 процентов). Прошу Вас не переживать из-за того что возможно Ваш прогноз не сбудеться/не точен так может быть. Принимать только мне решение (и полная ответственность только на мне) Заранее спасибо.