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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:32
s0v7a написав:
Ні я ж не против, тоді додайте їх і на ОВДП!
Так Вы определитесь что же именно Вы хотите: или платить поменьше налогов или с помощью налогов профинасировать деокупацию Крыма и Донбасса.
А то хотеть одновременно и платить меньше налогов и агитировать за сохранение военного сбора который выполнил свою пропагандисткую цель ещё в 2015 - это как-то странно.
Военный сбор это ещё один вид подоходного налога, в добавок к стандартному. Если он так нужен то надо включить его в общий налог путем повышения ставки налога с 18 до 19,5% и не морочить людям голову.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 13:41
GDV29 написав:
Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже ( и как думаете на сколько вероятность больше 50 процентов или меньше 50 процентов). Прошу Вас не переживать из-за того что возможно Ваш прогноз не сбудеться/не точен так может быть. Принимать только мне решение (и полная ответственность только на мне) Заранее спасибо.
Думаю, увидим ниже, чем 27,09 грн/USD. Как только "пробьем" уровень 27,00... тогда дно предсказать будет трудно.
Лето - хороший период для оплат, но в некоторые годы курс гривны повышался в сентябре и декабре (говорю о значительном укреплении гривны).
Т.е. всё лето + сентябрь это оптимальный период.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 13:54
vitaliy_berdinskikh написав: s0v7a написав:
Ні я ж не против, тоді додайте їх і на ОВДП!
Так Вы определитесь что же именно Вы хотите: или платить поменьше налогов или с помощью налогов профинасировать деокупацию Крыма и Донбасса.
А то хотеть одновременно и платить меньше налогов и агитировать за сохранение военного сбора который выполнил свою пропагандисткую цель ещё в 2015 - это как-то странно.
Военный сбор это ещё один вид подоходного налога, в добавок к стандартному. Если он так нужен то надо включить его в общий налог путем повышения ставки налога с 18 до 19,5% и не морочить людям голову.
тем более, что сборы ВН часто используются в загальном бюджете (а не на нужды армии)
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Додано: Чет 10 чер, 2021 13:59
GDV29 написав:
Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже ( и как думаете на сколько вероятность больше 50 процентов или меньше 50 процентов). Прошу Вас не переживать из-за того что возможно Ваш прогноз не сбудеться/не точен так может быть. Принимать только мне решение (и полная ответственность только на мне) Заранее спасибо.
Добрый день.
Вы не дали все данные, у вас деньги в какой валюте?
Вы имеете гривну или валюту?
Если гривну, то что тут думать, лупите на все, курс 27.09 очень сладкий. Сдавали ведь раньше дороже, покупали долго и дешевле, может даже по 8, уже профит.
А если валюту имеете и пытаетесь что-то намутить. Мол будет курс НБУ меньше, а чёрный выше, тогда буду сдавать и иметь гешефт.
В 27 с хвостиком никто не верил. Берите и не думайте. Я думал 27.50 радость, а тут настоящий мёд!
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:06
По курсу. Нерезы попёрли и заставили НБУ активно вмешаться. Но нацбанк чётко показал, что ниже 27 пустит если только будут сотнями лямов каждый день заливать. Что выглядит не реально.
Короче дно. И 27.50 было супергуд, а сейчас настоящий мёд.
Всё таки с валютой надо на вы, слишком слабая у нас экономика и много долгов под кошмарные проценты, на отметке 27 надо реально снимать шляпу и радоваться.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:11
vitaliy_berdinskikh написав:
Так Вы определитесь что же именно Вы хотите: или платить поменьше налогов или с помощью налогов профинасировать деокупацию Крыма и Донбасса.
Обьясняю, он хочет равенства. Выходит пересични з депо башляют и пенсионный сбор и на войну. Жирные коты с ОВГЗ не башляют ничего. И только не надо голословно тут доказывать доступность к ОВГЗ пересичных.
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